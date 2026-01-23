Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima

ADVERTISEMENT

Crima din Cenei continuă să șocheze, iar de la oră la alta se află tot mai multe informații care creionează, încet-încet, întregul tablou, ca un puzzle. FANATIK a aflat ce rol a jucat sora lui Mario Berinde în prinderea criminalului, un alt tânăr de 13 ani, din gașca de prieteni a puștiului.

Sora lui Mario Berinde a jucat un rol important în aflarea adevărului morții băiatului. Cum a fost descoperită borseta plină de sânge. Momentul în care a intervenit unchiul tânărului

Până acum, din relatările apărute în presă, se știe faptul că unchiul lui Mario, adică fratele tatălui său, aflat la pușcărie, este cel care a reușit să afle ce s-a întâmplat, convingându-l pe minorul care i-a dat cu toporul în cap băiatului de 15 ani să recunoască fapta.

Urmărind petele de sânge de la borseta găsită la marginea unui drum din sat, unchiul lui Mario a ajuns la locuința celui care, din motive legale, neavând 14 ani împliniți, nu poate să răspundă pentru fapta pe care a comis-o. Reamintim că minorii sub această vârstă nu pot fi trași la răspundere penal, potrivit legii.

Totuși, cea care a jucat un rol-cheie în de doar 13 ani este chiar sora lui Mario. Fata (17 ani) a fost cea care a descoperit, de fapt, borseta plină de sânge. Totul a fost posibil datorită faptului că avea instalată o aplicație de urmărire, ea și fratele ei știind aproape mereu unde sunt.

Mario și sora lui își urmăreau pozițiile telefoanelor mobile prin intermediul unei aplicații

După noaptea în care Mario a lipsit de acasă, sora lui a intrat la bănuieli, așa că, a pornit în căutarea lui, bazându-se pe ultimul semnal primit de pe aplicație. După ce a găsit borseta plină de sânge, sora lui Mario l-a sunat pe unchiul său, care era la muncă. După ce a ajuns acasă, urmărind petele de sânge, au ajuns la locul în care , toate celelalte detalii, unele de-a dreptul terifiante, fiind deja cunoscute.

Sora lui Mario a vorbit cu călăul de 13 ani după ce a descoperit borseta

FANATIK a stat de vorbă cu un apropiat al familiei Berinde, cel care a clarificat traseul pe care s-a ajuns la cel acuzat de crimă. Acesta ne-a mai spus că sora lui, după ce a găsit borseta cu urmele de sânge, chiar a vorbit cu puștiul de 13 ani, dar acesta s-a purtat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Apropiat al familiei: „Unchiul a reușit să îl convingă să recunoască tot”

„Nu avea de unde să știe unchiul despre situația dintre ei, pe ce direcție să meargă. Știa doar că erau prieteni, erau din sat, în Cenei cam toți sunt prieteni, toți se cunosc în acel sat, e o localitate mică. Unchiul a fost sunat de sora băiatului. Ea avea instalată pe telefon o aplicație în care se urmăreau între ei. Sora băiatului, a doua zi, marți, după ultimul semnal primit de la telefonul fratelui său, a mers după indicațiile pe care le-a arătat aplicația și așa a găsit borseta la marginea satului sau unde a găsit-o. Când a găsit borseta, borseta era cu sânge și l-a sunat pe unchiul său.

Unchiul era la lucru în momentul ăla. A găsit borseta a doua zi, pe la 12-13. Soră-sa cu ceva copii din sat au găsit borseta. Sora lui a și vorbit cu băiatul de 13 ani care l-a ucis, la care trebuia să meargă Mario cu o seară înainte, dar el atunci nu a recunoscut nimic. Abia unchiul său a reușit să îl convingă să recunoască tot”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată de familia lui Mario.