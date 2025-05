Ce rol joacă Biserica Ortodoxă Română în alegerile prezidențiale: „Sunt prelați care au probleme cu legea, ăia sunt cei mai mari susținători ai lui Simion”

Biserica Ortodoxă Română pare să aibă un rol esențial în alegerea noului președinte al României, iar afaceristul Cristian Sima, invitatul lui Denise Rifai la Testul Puterii, a explicat cum sunt, de fapt, făcute cărțile.

Câtă încredere mai au românii în stat

Într-o discuție despre nivelul de trai din România momentului actual, Cristian Sima a spus că trăim mult mai bine acum decât în urmă cu 35 de ani, însă românii care ar fi trebuit să le apere drepturile și interesele, mai ales acum, când ne aflăm într-un context geo-politic atât de sensibil.

„Doamna Rifai, România trăiește de zeci ori mai bine ca în 89. Că eu am trăit 28 de ani în comunist, dar asta nu înseamnă că românul e mulțumit. Românul vrea să trăim ca la Roma, ca la Londra și așa mai departe. Și nu e vorba numai de bani. E vorba de instituțiile statului. Să știi că cineva te protejează. Românul nu are încredere în nicio instituție a statului, decât în biserică. Și biserica a dus la misticism”, a declarat, la Testul Puterii cu Denise Rifai, Cristian Sima.

Întrebat dacă românii ar mai putea să se simtă protejați de instituții în mandatul lui George Simion, Cristian Sima a răspuns că: „Nu, nu vor fi protejați deloc. Instituțiile au fost create bine, problema e personalul care lucrează acolo”.

Ce rol joacă Biserica Ortodoxă Română în alegerile prezidențiale

De asemenea, afaceristul a mai fost întrebat ce rol joacă biserica în acest proces electoral.

„Pro Simion, evident. Nu se vede. N-a venit Călin Georgescu cu misticismul și atunci a luat și biserica. Iar în biserică, exact prelații care au probleme cu legea, grave, ăia sunt cei mai mari susținători ai partidului AUR și așa mai departe. Deci cu biserica va avea o relație foarte bună. Nu are nicio frustrare pe biserică, nu se va răzbuna și va continua, pentru că e esențial să țină pe cineva de partea lui și primul pe care îl va ține e biserica. Nu va strica relațiile cu biserica”, a mai afirmat Sima la .

Ulterior, Denise Rifai a întrebat dacă Biserica are nevoie de George Simion, chiar dacă acesta nu ar avea nevoie de ea.

„Nu știu. Eu am probleme cu anumiți prelați din biserică, așa că nu. Deși am în familie, spre deosebire de domnul Georgescu, eu am străbunic episcop. Și Biserica Ortodoxă în ultima vreme a devenit destul de fanatică de când Biserica Catolică a luat o importanță atât de mare în decizia politică. Nici patriarhul României, nici patriarhul de la Moscova nu au așa putere cum are papa, vedeți? Și ar dori și ei, au și ei frustrările lor. Adică de la Marea Schismă până acum au adunat și ei frustrări masive”, a continuat brokerul român.

Mai mult Cristian Sima a mai confirmat și faptul că , făcând o paralelă și cu faptul că nou papă ales este american.

„Dar este, e doar aceeași falangă, e Biserica Creștină Ortodoxă. Suntem ortodocși, cum e și Patriarhia Bulgariei, a Serbiei, a Greciei, a Ciprului, Georgiei, prima țară ortodoxă și creștină din lume. Și catolicii, nu degeaba au pus un papa american. Dar un papă american, nu papa pe care îl dorea Donald Trump. Pentru că atunci când Biserica Catolică a reușit să pună un papă neitalian, primul a fost polonez și el a ajutat esențial la dărâmarea comunismului”, a conchis omul de afaceri la Testul Puterii.