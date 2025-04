Ce rol joacă Matei Păun în campania lui Nicușor Dan. Vlad Gheorghe lămurește misterul: ”Asta e ceva ce pot să vă garantez”

Confruntările între taberele de susținători ale candidaților la prezidențiale de la Testul Puterii au început cu o confruntare directă între Vlad Gheorghe și Șerban Nicolae. Printre altele, susținătorul lui Nicușor Dan a explicat cine este, de fapt, Matei Păun, personajul dubios din jurul primarului general.

Ce rol joacă Matei Păun în campania lui Nicușor Dan

Întrebat de Denise Rifai dacă Matei Păun este pro-rus, Vlad Gheorghe a pus că cu care Nicușor Dan a fost surprins recent.

„Nu vreau să vorbesc despre domnul Matei Păun pentru că nu are niciun rol în campanie, nu candidează, nu are niciun fel de legătură, este un domn, un cetățean. Nu aș vrea să răspund eu nici pentru dânsul, nici despre dânsul. O să vă spun despre mine și despre domnul candidat Nicușor Dan. Poziția mea pe războiul din Ucraina este foarte clară. Mie mi se pare că a clarificat foarte mult.

Repet, nu are niciun rol în campanie, nu l-am văzut nicăieri în campanie și, vorba aia, sunt aproape în fiecare zi acolo. Sunt implicat încă de la început. Eu sunt cel care l-a propus, i-a cerut domnului Nicușor Dan să candideze, atât privat cât și public. Eu zic că aș fi știut dacă ar fi fost acolo. Le-am văzut, dar sunt, dacă nu mă înșel, de anul trecut. Sunt din 2024 cel mai devreme acele fotografii. Matei Păun nu are niciun rol, nicio legătură cu campania. Nimic, zero, nu există.

Nu vreau să vorbesc despre un om de pe stradă. Sincer, nu mă interesează cum este, ce este, pentru că nu are niciun rol, nu are nicio legătură cu noi. Și niciun caz în jurul meu nu o să vedeți pe cineva pro-Putin, pro-rus. Asta e ceva ce pot să vă garantez. În jurul meu nu o să existe niciodată o persoană pro-Putin sau pro-agresiune”, a explicat Vlad Gheorghe, membru al Parlamentului European.

Contre între susținătorii candidaților la prezidențiale la Testul Puterii

Șerban Nicolae, susținător al lui Victor Ponta, a ținut să intervină: „Nu candidează (n.r. Vlad Gheorghe), dar Nicușor Dan n-a fost în stare să răspundă așa. Nicușor Dan n-a bălbâit. Tu ai zis că un om cu care se consultă…Nicușor Dan a zis, da, mă mai consult, da, ne cunoaștem”.

Europarlamentarul a explicat, la Testul Puterii, faptul că Nicușor Dan și Matei Păun se consultă doar pe chestiuni tehnice, și nu politice: „Atenție, este o nuanță foarte importantă. Și știți că Nicușor Dan vorbește foarte rar, dar când spune, spune lucruri foarte serioase. A spus că se consultă pe chestiuni tehnice”.

Fostul senator PSD a afirmat, apoi, după , că logica lui Nicușor Dan, a susținătorilor lui și a USR-ului seamănă cu cea a URSS-ului.

„E fix aceeași logică. La USR, URSS, tot aia, e aceeași logică. Ei nu vor să fie votați pentru că ar face ceva sau pentru că ar reprezenta ceva, ci pentru că ăla care le e adversar e foarte rău, e foarte negru, e plin de păcate. Nu, dacă făceați anticorupție, începeați cu Vlad Voiculescu și cu toți USR-iștii care au fost la guvernare”, a replicat Șerban Nicolae la emisiunea moderată de Denise Rifai ce poate fi urmărită și pe Facebook și , doar pe canalele oficiale ale FANATIK.ro.