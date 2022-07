Ce rol și-ar fi dorit Florin Piersic să interpreteze și de ce nu s-a întâmplat niciodată: „Îl regret”

Florin Piersic a vorbit despre cariera sa impresionantă și a dezvăluit care este rolul pe care nu l-a jucat niciodată, în ciuda faptului că și-a dorit întotdeauna. A fost pe punctul de a-și îndeplini visul, însă o tragedie l-a împiedicat să o facă.

Rolul pe care Florin Piersic nu l-a jucat niciodată. Regret actorului vis-a-vis de acesta

Într-un interviu acordat pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, Florin Piersic a mărturisit că dacă ar fi să o ia de la capăt în carieră, ar urma aceeași pași. Un singur regret are, iar acesta este legat, mai degrabă, de ceea ce nu a apucat să facă.

Actorul a mărturisit că mereu și-a dorit să interpreteze rolul lui Hamlet, din piesa de teatru cu același nume scrisă William Shakespeare. A fost punctul de a-și îndeplini visul, sub îndrumarea regizorului Alexandru Finți, însă acesta a decedat.

„Mi-ar fi plăcut să-l joc. Și trebuie să vă spun, e un amănunt care nu știu câtă putere mai are să convingă pe dumneavoastră că aș fi putut să fiu Hamlet.

În nemuritoarea și minunata piesă în care i-am văzut pe mulți actori jucând rolul acesta…Maestrul Alexandr Finți care a fost, să spun așa, și părintele meu…

Pe lângă faptul că m-a condus în roluri excepționale, începuse repetițiile cu mine în acest rol. Din păcate, a pleca într-o stea. Îl regret și regret și faptul că, atunci, cu atâta dragoste începuse să repete cu mine dorind ca eu să joc acest rol minunat”, a dezvăluit Florin Piersic.

Florin Piersic nu se desparte de scenă

În vârstă de 86 de ani, Florin Piersic nu poate sta departe de scenă. De 14 ani, , iar actorul ține evidența fiecărei prestații.

„Eu nu m-am prea oprit. Adică, cu spectacolul ăsta cu care joc cu Medeea Marinescu și care se cheamă Străini în noapte, pe care îl ador, joc de 14 ani. Avem deja 1254 de spectacole”, a declarat Florin Piersic.

De altfel, artistul pune în scenă și un spectacol autobiografic, în care spune povestea carierei sale încă de la început, folosindu-se de muzică și versuri.

„Trebuie să vă spun că bucuria mea foarte mare este și faptul că am un fel de spectacol, nu pot să-i spun recital, că nu recit numai din poetul cutare…

Am un spectacol care se numește Nu întreba câți ani am și care e un fel de carte de vizită a mea legată de teatru, de când am debutat, cu roluri, cu proiecție. Mai cânt câte o bucată scrisă special pentru mine de Dan Iagnov, pe care îl regret și pe care l-am iubit extraordinar”, a povestit Florin Piersic.

Florin Piersic, mesaj pentru Cătălin Măruță: „Fii atent ce faci”

În cadrul interviului, Florin Piersic a ținut să-i transmită un mesaj lui Cătălin Măruță, căruia i-a spus că îi este foarte drag. Totodată, l-a avertizat că ar fi bine ca sentimentul să fie unul reciproc.

„Cel mai tare trebuie să vă spun că pe Măruță îl iubesc foarte tare. Dacă mă iubește, are gusturi bune, aș spune eu. Măruță, să trăiești, puștiule!

Fii atent ce faci, fără mine, cam greu. Să mă iubești, că și eu te iubesc pe tine”, i-a transmis Florin Piersic