Ce rol va mai avea, de fapt, Marius Baciu la FCSB dacă vine Dan Petrescu? „Ce faci după ce-ți dă Auda șapte?”

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Tot mai multă lume vorbește despre venirea lui Dan Petrescu la FCSB, pentru a salva echipa în acest sezon, însă prea puțină lume își pune problema ce se va întreba cu Marius Baciu. Actualul antrenor al roș-albaștrilor pare victimă colaterală, lucru remarcat și de Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Coste se întreabă ce se va întâmpla cu Marius Baciu dacă Dan Petrescu ajunge la FCSB?

„Nu vorbește nimeni despre Baciu, care e antrenor la echipă. Vorbești de Dan Petrescu când ai antrenor pe bancă? S-a discutat cu Dan Petrescu, că nu vine e altă discuție. Că nu vrea să vină Dan Petrescu, e altă discuție. Ei vorbesc de Petrescu, dar e cineva trecut pe foaie”, s-a întrebat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

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„Poate Gigi vrea să-l ia pe Dan Petrescu ca director tehnic. Ca un profesor”, a intervenit Sabin Ilie. Ulterior, Cristi Coste a povestit un episod mai puțin știut din timpul partidei FCSB – Farul. Mai exact, Gigi Becali a cerut ca Tănase să intre în teren în minutul 29, însă a fost chemat de urgență de pe bancă, fără să se încălzească.

„Eu am fost la meci. În minutul 25, am vorbit cu Sabin. Se întoarce Baciu și vine și Stoica, și Tănase, îi explică el ce și cum. Vine al 4-lea, pune Tănase tricoul pe el, se ridică și merge la schimbare. Direct, fără doi pași dreapta, doi pași stânga. Așa s-a produs schimbarea lui Toma cu Tănase. Am fost deasupra, am văzut toată faza”, a povestit Coste.

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Ar trebui Marius Baciu să plece de la FCSB după ce a luat 7 de la letonii de la Auda?

Mai mult, Cristi Coste și invitații săi din studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA au dezbătut soarta lui Baciu și s-au întrebat, retoric, dacă un antrenor care suferă o asemenea umilință mai trebuie să rămână pe bancă.

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. Nu am văzut schimbare ca asta. Vivi a zis că a făcut Gigi schimbarea. Dacă tu ești antrenor la FCSB, Auda te scoate și îți dă 7? Păi ce faci? Dacă Baciu zicea că pleacă, Gigi Becali nu zicea stai”, a explicat Coste.

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Ultimul cuvânt l-a avut Sabin Ilie. Fostul atacant a explicat că niciun antrenor cu personalitate nu ar accepta în viața aceasta să ajungă la FCSB, din cauza lui Gigi Becali. Așadar, fanii trebuie să se mulțumească cu soluții de compromis precum Marius Baciu.

„Tănase pentru mine este la sfârșit de carieră. La cum se comportă zici că e la sfârșit de carieră. Tu ai anumit om care se pricepe la fotbal. Ce a făcut în dubla asta? Ce plus a adus? A ratat penalty? Mi se termină rapid bateria”, a concluzionat Sabin Ilie.

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