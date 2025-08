Ce rușine! Noua echipă a lui Steliano Filip a pierdut cu 10-0 în Cupa României Betano

, echipă din Liga 3, care a evoluat în play-out în sezonul trecut, dar care a reușit să se salveze de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Umilință suferită de Lotus Băile Felix, noua echipă a lui Steliano Filip, în Cupa României Betano în fața celor de la Olimpia Satu Mare

Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani fusese anterior fără angajament timp de nu mai puțin de un an și jumătate, de la despărțirea de maghiarii de la Mezőkövesd.

În această vară, fotbalistul crescut de LPF Banatul a decis să încerce să își relanseze cariera și s-a orientat către micuța echipă din județul Bihor, în contextul în care s-a mutat de ceva timp în zona respectivă a țării.

ADVERTISEMENT

Doar că începutul său în noua aventură nu a fost deloc unul promițător. Ba chiar din contră. Lotus Băile Felix a pierdut cu scorul de 0-10 în fața celor de la CSM Olimpia Satu Mare în turul doi al Cupei României, fază regională a competiției.

De ce a decis fundașul stânga să facă acest pas

De-a lungul carierei sale de până acum, Steliano Filip a mai jucat pentru Avicola Buziaș, FCM Baia Mare, Dinamo, în două perioade, Hajduk Split, Dunărea Călărași, Viitorul Constanța și Larisa, înainte de a ajunge în Ungaria, iar acum în Liga 3 din România.

ADVERTISEMENT

La un moment dat el era și în „anturajul” echipei naționale a României. De altfel chiar a reușit să adune șapte selecții la prima reprezentativă, fără să marcheze vreun gol însă.

ADVERTISEMENT

Filip a făcut parte inclusiv din lotul convocat de Anghel Iordănescu, selecționerul de la acea vreme, pentru Campionatul European din 2016 din Franța și chiar a bifat atunci 34 de minute în al doilea meci disputat de „tricolori” în acea grupă A de la turneul final, contra Elveției, terminat la egalitate, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

„Mi-am dorit foarte mult să revin pe teren”

Recent, la scurt timp după ce a semnat contractul cu Lotus Băile Felix și a fost prezentat oficial, a explicat de ce a luat această decizie în acest punct al carierei sale.

„Mi-am dorit foarte mult să revin pe teren și, după o perioadă lungă în care am stat, simțeam că am nevoie să o iau treptat. Aici am o relație foarte bună cu cei din conducere, iar de fiecare dată când eram acasă, veneam la antrenamente cu echipa.

Nu mă gândesc acum la ce va fi din iarnă. Sunt focusat pe prezent, vreau să mă antrenez cât mai bine și să pot ajuta echipa. Din iarnă, vedem ce o să vrea Dumnezeu.

Am încă motivația de a juca, de a arăta că pot fi util și vreau să profit de fiecare oportunitate atât pe teren, cât și în vestiar, unde pot contribui cu experiența mea”, a spus el, potrivit