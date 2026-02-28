Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din copilărie

ADVERTISEMENT

Deține 3 titluri de campion de Grand Slam și are o carieră impresionantă. Acum, Horia Tecău a dezvăluit ce rutină are, la 5 ani de la retragerea din tenis. Care este, de fapt, obiceiul pe care-l păstrează încă din copilărie.

Horia Tecău și deprinderea pe care o utilizează de ani buni

Horia Tecău are 41 de ani și ce concentrează pe viața de familie, după ce a ieșit din circuit. a oferit mai multe informații despre existența sa.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de tenis de câmp a povestit ce face într-o singură zi, dar și ce deprindere are din copilărie. A început să o practice încă de la 10-11 ani, la îndemnul psihologilor. În prezent, este o rutină integrată complet.

Mai exact, are grijă de sănătatea mentală prin intermediul unui jurnal. La început, fostul sportiv nota detalii despre antrenamente și meciuri. Mai târziu, a trecut la gânduri personale, obicei care îl face să fie recunoscător pentru tot ce are.

ADVERTISEMENT

„Era ca un contract pe care îl fac cu mine, mereu. Îmi scriam cum vreau să joc, ce vreau să creez, ca gânduri, ca execuții, ca atitudine”, a declarat Horia Tecău, în , de pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Regula pe care Horia Tecău o respectă

Horia Tecău nu este adeptul tehnologiei, dovadă că telefonul nu stă niciodată pe noptieră. De asemenea, nu-l folosește imediat ce se trezește pentru că în caz contrar se duce în altă zonă, una care nu-i place deloc.

Mizează de fiecare dată pe lucruri simple, cum ar fi hidratarea. Lângă jurnalul aflat lângă pat are mereu un pahar cu apă. În plus, bea cafea, subliniind că este un mare fan al acestei licori. Când savurează băutura își notează și gândurile.

ADVERTISEMENT

„Pe lângă un lucru care-mi place, mă bucură și abia aștept să-l fac, mai adaug unul de care am nevoie și îmi face bine.

Pentru mine, și simt că e important de clarificat, eu dau o anumită nuanță motivației. Și n-aș folosi cuvântul motivație. Aș folosi mai mult disciplină și atenție. Când spun motivație, motivație vine de la motiv.

Am un motiv. Motivația mea este să câștig, să fac bani, să călătoresc. Când spun motivație, eu știu la ce mă refer. Dar multă lume se gândește la un motiv”, a mai spus Horia Tecău, în același podcast.

„Stop. Deja ăla e red flag”

„Bineînțeles că sunt zile când îmi scapă și când mă grăbesc. Am o regulă să nu las să treacă două zile la rând fără practică.

Sunt momente când simt că mă grăbesc în lucruri și că apar gânduri de trebuie să fac și aia, trebuie să fac și aia, să film mai multe lucruri. Stop. Deja ăla e red flag.

Stop, recunoscător că pot să fac lucrurile astea, că am toate aceste experiențe. Atunci lucrurile se liniștesc și pot să mă duc către ceea ce vreau să creez”, a mai adăugat fostul jucător de tenis.

În urmă cu ceva vreme, fostul tenismen a lansat un atac dur la adresa jucătoarelor românce care au refuzat să se prezinte la meciurile cu Japonia și Canada de la Billie Jean King Cup. .