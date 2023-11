Ce s-a ales de actorii din Friends, după ce s-a terminat serialul. Cum arată azi colegii regretatului Matthew Perry

Vrei să știi ce mai fac actorii din serialul “Friends”? Iată ce drum profesional au avut colegilor regretatului Matthew Perry, , după terminarea faimosului serial ce a ilustrat viața a șase prieteni. “Friends” a bucurat telespectatorii din septembrie 1994 până în mai 2004 și a constituit un mare succes, numărându-se printre cele mai apreciate producții de televiziune din toate timpurile. Iată ce mai afc acum actorii din “Friends”, colegii regretatului Matthew Perry.

Cum au evoluat cariere actorilor care au jucat în Friends

Odată cu acest serial, carierele lui Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry și David Schwimmer au fost într-o continua ascensiune. Mai mult, între actorii care au jucat în acest serial s-a legat în strânsă prietenie și în viața reală. Publicul își amintește clar întâlnirea lor din emisiunea HBO Friends: The Reunion, în 2021. Așadar, iată cum arată, în prezent, .

Jennifer Aniston – Rachel Green – roluri memorabile și după “Friends”

Actrița Jennifer Aniston (54 de ani) a jucat rolul lui Rachel Green, o femeie obsedată de shopping și nehotărâtă, dovadă că a fugit de la altar în ziua nunții. În serial ea avea un jub de invidiat la Ralph Lauren și, în ultima parte a serialului a ajuns iubita lui Ross (David Swimmer). După ce s-au terminat filmările la Friends, Jennifer Aniston, câștigătoarea Globului de Aur și a unui premiu Emmy, a avut apariții de execpție în filme precum „Horrible Bosses” (2011), „We’re the Millers” (2013), „Horrible Bosses 2” (2014), „Cake” (2014) și „The Yellow Birds” (2017).

Actrița Jennifer Aniston a revenit în televiziune în anul 2019, alături de actrița Reese Witherspoon, care a jucat rolul surorii ei în serialul Friends. Cele două actrițe au jucat, în anul 2019, în The Morning Show, câștigând și un premiu Screen Actors Guild Award. În plan personal Jennifer Aniston a avut două căsnicii importante, cu Brad Pitt și Justin Theroux, ambele finalizate cu divorțuri.

David Scwhimmer – Ross Geller – a jucat în seriale și filme

Publicul a adorat personajul Ross Geller, interpretat de David Scwhimmer (56 de ani), un professor de paleontologie simpatic dar naiv ca un copil. Chiar dacă lua decizii cam neinspirate, telespectatorii l-au adorat pe Ross, pe durata celor 10 ani a serialului. În 2016, în filmul „The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, David a jucat rolul regretatului avocat al apărării, Robert Kardashian.

David Schwimmer a jucat și în șapte episoade în cel de-al doilea sezon al peliculei „Will & Grace”, iar în 2020 a jucat rolul lui Jerry Bernstein în comedia britanică cu crime cibernetice Intelligence. În viața personală David este are o fiică cu fosta lui soție, artista britanică Zoë Buckman.

Courteney Cox – Monica Geller – a jucat într-un serial, unde a și regizat

Monica Geller, sora lui Ross în serialul Friends, Courtney Cox (59 de ani) a cucerit publicul cu interpretarea sa. Era un personaj ușor nevrotic dar a emoționat teribil cu momentul romantic în care l-a cerut în căsătorie pe Chandler, personal interpretat de regretatul Matthew Perry. După terminarea Friends, Cox a jucat în „Cougar Town”, din 2009 până în 2015, dar a regizat și câteva episoade ale acestui serial.

De asemenea, în 2014, Cox a regizat și primul ei lungmetraj: „Just Before I Go”. În 2022 Cox a revenit pe micul ecran în serialul de comedie-horror „Starz Shining Vale”, iar la începutul acestui an a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Ea a fost căsătorită cu David Arquette, împreună cu care are o fiică, Coco, în vârstă de 18 ani.

Lisa Kudrow – Phoebe Buffay – după Friends, două nominalizări la Emmy

Phoebe Buffay, personajul interpretat de Lisa Kudrow (60 de ani) a fost adorat de public, fiind simpatică, ciudată și naivă. Personajul ei, Phoebe s-a căsătorit cu Mike (Paul Rudd) în sezonul nouă al serialului Friends. După încheierea serialului, Kudrow a avut roluri în emisiuni TV precum „The Comeback”, pentru care a obținut două nominalizări Emmy.

Ulterior a mai apărut în „Web Therapy” și „Space Force”, dar și în filme precum „The Girl on the Train” (2016), „Long Shot” (2019), „Like a Boss” (2020) și „Better Nate Than Ever” (2022). Lisa Kudrow este căsătorită cu directorul de publicitate Michel Stern, cei doi având un fiu, Julian.

Matt LeBlanc – Joey Tribbiani – a câștigat un Glob de Aur și Premiul People’s Choice

Don Juan-ul romantic al serialului Friends, personajul Joey Tribbiani, interpretat de Matt LeBlanc (56 de ani), a avut o atracție pentru toate colegele sale din serial, dar nu a mers mai departe. După Friends, Matt a câștigat un Glob de Aur în 2012 pentru rolul său din comedia „Episodes de la Showtime”, care a fost difuzată din 2011 până în 2017.

De asemenea, Matt Le Blanc a câștigat și un premiu People’s Choice, pentru Man with a Plan. În viața personală Matt LeBlanc a divorțat de soția sa, Melissa McKnight, cei doi fiind părinții unei fete, Marina Pearl (19 ani).

Matthew Perry – Chandler Bing – singurul actor care nu a dat audiție pentru rolul din Friends

Personajul Chandler Bing rămâne în memoria publicului, fiind cel mai tânăr personaj, dar și unul foarte îndrăgit. El a fost interpretat de Matthew Perry, care s-a stins din viață pe 28 octombrie 2023, în reședința sa din Los Angeles. Matthew Perry a fost singurul actor care nu a dat audiție pentru rolul din Friends.

Personajul său avea un temperament amuzant și păstra optimismul în grupul lor de prieteni, iar relația lui cu Monica a fost apogeul. După Friends, Matthew a jucat alături de actori de calibru, precum Salma Hayek și Bruce Willis. Ulterior el a revenit la TV la „The Good Wife”, „Go On” și „The Odd Couple”. După ce a dus o luptă grea și lungă cu dependența de droguri și alcool, Matthew a ieșit învingător și a devenit un model și un sfătuitor pentru toți care luptau cu astfel de demoni.

În 2018, în urma unei perforații gastrointestinale, Matthew Perry a fost nevoit să stea trei luni doar în pat, pentru a se reface post-operator, perioadă în care și-a scris memoriile. În 2022 acesta le-a și publicat – “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, iar în ele, actorul a vorbit deschis atât despre faimă cât și despre dependențele pe care a luptat să le învingă.

Pe 28 octombrie 2023, Matthew Perry a fost găsit fără suflare în jacuzzi-ul personal din locuința sa din Los Angeles.

“Trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați”, a transmis Warner Bross. Television Group, compania care a produs „Friends”.