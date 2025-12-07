Ce s-a ales de Adrian Diaconu. Cu ce a ajuns să se ocupe acum fostul mare boxer profesionist

ADVERTISEMENT

Adrian Diaconu, supranumit ”Rechinul”, a avut o carieră fabuloasă cu ani în urmă. A fost boxer profesionist, însă ulterior a decis să se stabilească peste ocean. Cu ce a ajuns însă să se ocupe?

Cu ce se ocupă acum Adrian Diaconu

Adrian Diaconu recunoaște că viața lui s-a schimbat total, iar acum are o nouă meserie. Mai exact, după ce a lucrat ca security la Air Canada, la biroul unui român, fostul boxer profesionist a ajuns să livreze piese de avion peste tot în lume.

Cu s-a ajuns însă la asta? Menționăm faptul că unul dintre cei mai importanți oameni cu putere de decizie la Air Canada este un român. Fost director general, Călin Rovinescu a făcut un pas în spate și este CEO al instituției.

Cât despre Adrian Diaconu, campionul la box a fost singura persoană acreditată să îi păzească biroul în primă fază. Ulterior, acesta a început să se ocupe de partea logistică, adică de trimiterea și de primirea de piese de avion. Iar asta face și acum.

Ce spune fostul campion despre noul său loc de muncă

Și iată că Adrian Diaconu e mulțumit de . Totodată, el a explicat recent și ce implică job-ul lui mai exact. Acesta este fascinat de aviație, astfel că adoră ceea ce face în prezent.

„Am o viață bună aici. Am lucrat ca security la Air Canada, la sediu, care este, oarecum, aproape de aeroport, în aceeași incintă, între pistele de avion. Mecanicii au nevoie de anumite piese, noi le trimitem unde e nevoie.

Eu lucrez la magazinul de piese, în depozit, în Canada se numește store. M-a fascinat aviația, dacă pot spune așa, încă din perioada în care lucram ca security. Sunt și acum fascinat de aviație, îmi place ce fac”, a precizat Diaconu, potrivit .

Cu ce se ocupă familia lui Adrian Diaconu

Cât despre familia sa, fiul fostului campion este încă la școală. Restul membrilor familiei însă lucrează toți . Atât soția sa cât și fiica sunt implicate în această zonă.

Programul de lucru al lui Adrian Diaconu este într-adevăr ceva mai complicat. Muncește mai multe zile, iar uneori e liber aproape o săptămână. Nu regretă însă decizia pe care a luat-o.

„Familia mea, cu excepția băiatului, care încă e la școală, lucrează în acest domeniu. Soția e agent de bord, la fel și fata, eu sunt la avioane… cam toți suntem în zona aceasta. Fata mea e la o divizie a Air Canada, Jazz Aviation se numește. Eu am un program mai ciudat, muncesc patru zile, stau apoi cinci. E ca o rotație, două weekenduri le lucrez, două le stau”, a mai făcut cunoscut fostul boxer.

Amintim faptul că Adrian Diaconu a reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2000 și ca amator a obținut 3 medalii. Una a fost cea de argint, obținută la Houston în 1999, iar alte două medalii au fost de bronz, obținute la Budapesta 1997 și Minsk 1998.

Ploieșteanul a trecut la profesionism de abia în anul 2001. Iar până în 2011 a avut 30 de lupte și a obținut 27 de victorii. Totodată, între 2008 și 2009 el a deținut centura WBC.