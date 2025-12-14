Ce s-a ales de afacerea din Spania vândută cu 400 de milioane de euro de Ion Țiriac: ”Este fără precedent”

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români, este cunoscut prin desele sale mega lovituri pe care le dă în zona financiară. În 2021, acesta lua o decizie surprinzătoare și își vindea afacerea de pe plan sportiv pe care o avea în Spania pentru suma de 400 milioane de euro. Ce s-a ales între timp de acest business.

Afacerea de 400 de milioane de euro vândută de Ion Țiriac

În prezent cu o avere estimată de specialiști la peste 2 miliarde de euro, Ion Țiriac este unul dintre puținii români care se poate lăuda că face bani non stop din anii ’50 până în prezent. Sportul, mai exact tenisul, a fost un domeniu în care Țiriac a băgat, dar a și scos, sume colosale de bani.

Anul 2021 avea să aducă una dintre cele mai importante lovituri financiare date de român. turneul pe care îl patrona la Madrid, în Capitala Spaniei. Pe 6 decembrie 2021, Ion Țiriac a anunțat oficial vânzarea turneului pe zgură.

În urmă cu exact patru ani, compania Super Slam Ltd, deținută de omul de afaceri român în vârstă de 86 de ani, ajungea la un acord pentru vânzarea turneului către IMG, o companie înființată în 1960. ”IMG, o companie Endeavour și lider global în sport, evenimente, media și modă, a anunțat astăzi că a încheiat un acord definitiv cu Super Slam Ltd și afiliații săi pentru a achiziționa turneul de tenis Mutua Madrid Open și turneul de golf Acciona Open de Espana. Tranzacția este de așteptat să se încheie în primul trimestru al anului 2022, după ce va primi aprobarea ATP și WTA”, era anunțul de atunci postat pe site-ul oficial al turneului.

Ce s-a ales în prezent de afacerea vândută în 2021 de Ion Țiriac. Transformare radicală: ”Fără precedent”

Turneul de la Madrid, de pe ambele tablouri, ATP și WTA, era găzduit de orașul iberic încă din anul 2002, atunci când Ion Țiriac l-a mutat de la Stuttgart. Anual, aici ajungeau cele mai mari nume din tenisul masculin și feminin. Tribunele erau mereu înțesate de vedete din sport, modă, politică sau alte zone de activitate.

Tranzacția inițiată în 2021 a fost aprobată de WTA și ATP și a fost finalizată în 2022. Suma intrată în conturile lui Ion Țiriac era una uriașă. Astfel, prin intermediul grupului Endeavour, compania americană IMG a anunțat că a încheiat totul pentru 360 de milioane de euro, plus 30 de milioane, plătibile în decurs de doi ani. Tragem linie și vedem că Ion Țiriac a primit aproape 400 de milioane de euro pentru turneul de la Madrid.

Ce s-a ales în prezent de afacerea lui Țiriac? Ei bine, putem vorbi de o decizie organizatorică fără precedent. S-a anunțat deja oficial că cea de-a 24-a ediţie a turneului de tenis din capitala Spaniei va avea loc în perioada 20 aprilie – 3 mai 2026.

Turneul are acum doi conducători cu nume. Legenda tenisului iberic, Garbine Muguruza, va conduce turneul Mutua Madrid Open, alături de compatriotul său Feliciano Lopez, au anunţat organizatorii. Muguruza, dublă campioană de Grand Slam, preia această funcţie alături de Lopez. Acesta din urmă a condus turneul de la Madrid din 2019, când competiţia din capitala spaniolă era patronată de omul de afaceri român Ion Ţiriac.

”Această structură duală de conducere, fără precedent la niciun alt eveniment ATP sau WTA, marchează turneul ca un reper global în materie de inovaţie, diversitate în leadership şi viziune de viitor”, se arată în comunicatul de presă oficial de pe .

De ce i-a cerut Ioana Țiriac tatălui său să nu vândă turneul de la Madrid

cele 400 de milioane de euro pentru turneul de la Madrid. Miliardarul român a dezvăluit că fiica lui, Ioana, i-a cerut să nu vândă turneul de la Madrid.

”Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’ Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata, mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, a dezvăluit Ion Țiriac, conform .