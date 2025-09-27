Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi

Alina Dumitru este singura campioană olimpică la judo a României. A făcut istorie, iar ulterior a decis să se retragă și s-a reprofilat. Cu ce se ocupă acum aceasta și cum s-a schimbat viața ei?

Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo a României

Alina Dumitrescu are în prezent 43 de ani, iar de-a lungul activității sale sportive, aceasta a bifat reușite impresionante. În august 2008, ea a câștigat singurul titlu olimpic de până acum pentru judoul românesc.

A existat o semifinală tensionată între ea și rivala ei japoneza Ryoko Tani, pe care a învins-o prin waza-ari. Ulterior, sportiva s-a calificat în ultimul act cu sportiva cubaneză Yanet Bermoy. Aceasta a câștigat medalia de aur după un ippon superb.

Acela a fost momentul în care . Aceasta a câștigat și medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Londra, deși nimeni nu îi dădea șanse la acel moment.

Totodată, de-a lungul carierei sale, aceasta a avut numeroase accidentări. Asta nu a oprit-o însă să facă performanță și să bifeze victorii majore. De la victoria din 2008, după 4 ani, sportiva s-a retras din activitate.

Cu ce se ocupă acum Alina Dumitru

Timpul a trecut și se pare că Alina Dumitru a continuat să fie activă, chiar dacă nu mai face sport de performanță. Aceasta este antrenoare la CSA Steaua. De asemenea, de ceva timp, ea participă și la curse auto.

A fost ambasadoare Women Rally. Ulterior însă, și-a dorit mai multă adrenalină, astfel că s-a implicat direct. Chiar ea a recunoscut la un moment dat că simțea nevoia de ceva nou în viața ei.

Și se pare că rezultatele nu au încetat să apară. Alina Dumitru nu doar că e pasionată de cursele de mașini, dar a reușit până acum să și bifeze câteva reușite cât se poate de impresionante.

Cum a descoperit pasiunea pentru cursele de mașini

Alina Dumitru spune că a aflat de competiția Women Rally și nu a stat prea mult pe gânduri. A câștigat, ieșind campioană de clasa a 3-a. Totodată, ea a mai dezvăluit că a participat cu mașina personală la acest concurs.

Fosta campioană la judo spune că iubea să conducă și înainte. Făcea drumuri lungi, astfel că pentru ea nu a fost o problemă ce a urmat. De asemenea, aceasta recunoaște că în timpul competițiilor similară cu cea de pe vremea când participa la concursurile de judo.

„Am descoperit acest sport și datorită lui Beatrice Mercado. De la ea am aflat de competiția Women Rally. Competiția e dedicată femeilor, are trei etape. Nu s-a mai ținut la Timișoara, dar s-au organizat două la Cluj. Am câștigat, am ieșit campioană la clasa 3. Participi cu mașina ta personală la acest concurs.

Îmi place foarte mult să conduc, făceam des Cluj-București. Poate tu, ca femeie, însă, nu ai curaj să conduci în trafic, mai ales cum e în București. Dacă mergi la această competiție, cred că teama dispare. Am mers pentru că am vrut să simt adrenalina pe care o simțeam când participam la concursurile de judo. Pot să zic că un pic, un pic am simțit adrenalina”, a declarat Alina Dumitru, potrivit .