Ce s-a ales de Andreea Răducan, gimnasta care a bucurat milioane de români la Olimpiada de la Sidney. Ce face astăzi, la 25 de ani de când i-a fost furat aurul olimpic

Andreea Răducan s-a retras din activitatea competițională, dar puțini știu ce s-a ales de ea. a bucurat milioane de români la Olimpiada de la Sidney din 2000, unde a câștigat medalia de aur pe echipe. Ce face astăzi, la 25 de ani de când i-a fost furat aurul olimpic.

ADVERTISEMENT

Ce s-a ales de Andreea Răducan la 25 de ani de când i s-a furat aurul olimpic

Gimnasta Andreea Răducan a împlinit pe 30 septembrie frumoasa vârstă de 42 de ani. Fosta sportivă a făcut istorie în sportul care i-a adus numeroase premii și trofee pentru România, însă a suferit și o mare dezamăgire.

A pierdut aurul la Jocurile Olimpice de la Sidney, organizate în urmă cu 25 de ani, lucru care o afectează și în prezent. Cu toate acestea, a încercat să meargă mai departe, iar în ziua de azi se concentrează pe altceva.

ADVERTISEMENT

După retragerea din activitate, în anul 2002, o perioadă bună a fost comentator sportiv și jurnalist. E cunoscută pentru faptul că a comentat concursurile de gimnastică feminină de la Jocurile Olimpice de la Antena, care au avut loc în anul 2004.

E o persoană extrem de discretă, care nu apare foarte des la evenimente mondene. Preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, Andreea Răducan fiind, în schimb, destul de activă pe paginile sale de socializare.

ADVERTISEMENT

Ce ocupații a avut Andreea Răducan după retragerea din gimnastică

Andreea Răducan a lucrat o vreme pentru organizația Forul Olimpic Român. În 2010, fosta gimnastă a publicat prima ediție a cărții autobiografice, intitulată Reversul medaliei. Ulterior, în anul 2012 a fost republicată având multe completări și adăugiri.

ADVERTISEMENT

Mai mult, în perioada 2007 – 2020 a ocupat funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică. În 2000, Andreea Răducan a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de comandor.

În toamna lui 2016, după 8 ani de relație s-a căsătorit cu Daniel Tandreu. Bărbatul care a crescut în Germania încă de la 6 luni lucrează ca broker și specialist în fonduri și investiții. Cuplul are doi copii, Amira Sophia și Andrei Filip.

ADVERTISEMENT

De ce a pierdut Andreea Răducan medalia de aur la JO de la Sidney

Andreea Răducan este un nume care spune multe în istoria gimnasticii. Din păcate, în urmă cu 25 ani a suferit o dezamăgire care o macină și în prezent. Sportiva a rămas marcată de faptul că a pierdut o .

Mai exact, la Jocurile Olimpice de la Sidney s-a calificat în finalele individuale de sol și sărituri. De asemenea, a ajuns în finala de individual compus, împreună cu alte două gimnaste românce, Simona Amânar și Maria Olaru.

După ce concursul s-a încheiat Comitetul Olimpic Internațional a anunțat că Andreea Răducan a fost testată pozitiv pentru pseudoefedrină. La momentul respectiv era o substanță interzisă, lucru care a dus la descalificarea sportivei.

Gimnasta a încercat să facă mai multe apeluri formale, dar nu a reușit. Din păcate, medalia de aur a fost acordată Simonei Amânar, în timp ce Maria Olaru a obținut medalia de argint. Podiumul a fost completat de Liu Xuan din China, care a primit medalia de bronz.

În schimb, Andreea Răducan a păstrat medaliile de la concursul pe echipe și de la sărituri (aur și argint). Oficialii echipei române de gimnaste au susținut mereu nevinovăția sportivei care luase două pastile de Nurofen cu o seara înainte de Jocurile Olimpice.

A urmat acest tratament comun împotriva febrei și tusei ca multe alte sportive, doctorul fiind găsit vinovat de neglijență. Medicul ar fi trebuit să știe că pastila respectivă are în compoziția sa o substanță interzisă.

Prin urmare, medicul a fost expulzat de la Olimpiadă. În plus, a fost suspendat până la Jocurile Olimpice de la Atena, 2004. Simona Amânar și Maria Olaru au susținut-o pe Andreea Răducan, declarând că medalia de aur îi aparține acesteia, deși nu i-a fost oferită niciodată.

Mesajul transmis de Andreea Răducan la 25 de ani de la pierderea aurului olimpic

Andreea Răducan a lăsat o postare emoționantă pe social media legat de ziua în care a pierdut medalia de aur. Fosta gimnastă nu va uita niciodată data de 21 septembrie 2000, precizând totodată că este specială pentru cariera sa.

Celebra sportivă susține că va rămâne unul dintre cele mai mari teste prin care a fost nevoită să treacă vreodată. I-a fost greu să depășească acele trăiri de la Jocurile Olimpice de la Sidney pentru că i s-a luat pe nedrept o medalie muncită.

„21 septembrie va rămâne mereu o zi specială pentru mine. A fost unul dintre cele mai mari teste prin care am trecut vreodată. A fost greu, a fost nedrept, dar a fost şi momentul care m-a făcut mai puternică decât aş fi crezut că pot fi.

Din acea experienţă am învăţat să nu renunţ, să lupt până la capăt şi să găsesc forţa de a mă ridica indiferent de cât de mare este obstacolul. Am învăţat că nedreptatea poate să doară, dar nu trebuie să mă definească.

Privind în urmă, ştiu că acel moment a fost testul vieţii mele şi l-am trecut. Nu mi-aş dori să-l retrăiesc, dar sunt recunoscătoare pentru tot ce m-a învăţat. Au fost 25 de ani în care m-am străduit să găsesc răspuns pentru ceea ce am mi s-a întâmplat în urma acestei competiţii.

Întrebări şi reflecţii… Însă astăzi, mai mult ca oricând, vreau să văd acea zi ca pe o sărbătoare a puterii, a muncii şi a pasiunii care ne-au dus pe toate trei pe podiumul olimpic.

Va rămâne întotdeauna ziua în care cele 3 românce au ocupat întreg podiumul olimpic în finala de individual compus, a Jocurilor Olimpice de la Sydney, 2000. Vă mulţumesc tuturor cu recunoştinţă şi iubire”, a scris Andreea Răducan, pe pagina de .