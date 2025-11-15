Ce s-a ales de antrenorul numit de Gigi Becali pe banca FCSB pentru că are ”valoare umană”. Incredibil unde a antrenat

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a numit, în ultimii ani, mai mulți tehnicieni surpriză pe banca FCSB. Fără îndoială, cea mai surprinzătoare alegere s-a petrecut în 2021. Antrenorul venit atunci pe banca actualei campioane nu avea prea mare experiență, iar asta s-a văzut în rezultate. Ce face, în prezent, antrenorul ales pe banca roș-albaștrilor pentru că are ”valoare umană”.

Mutarea surpriză făcută de Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB, în 2021: Dinu Todoran

În mai bine de două decenii de când se află la cârma FCSB, Gigi Becali a făcut numeroase transferuri. O mulțime de jucători s-au perindat prin curtea roș-albaștrilor. Un lucru similar s-a petrecut și la nivelul băncii tehnice. Latifundiarul a adus zeci de antrenori din 2003 și până în prezent.

ADVERTISEMENT

și internațional au lucrat cu omul de afaceri la FCSB (fosta Steaua București). Îi putem enumera aici pe Victor Pițurcă, Gică Hagi, Marius Lăcătuș, Walter Zenga, Oleg Protasov, Dorinel Munteanu sau Costel Gâlcă.

În ultima jumătate de deceniu, Gigi Becali s-a reorientat radical și a preferat nume cu mai puțină experiență. Startul s-a dat în 2019, atunci când la FCSB a fost instalat Bogdan Andone. ”Trendul” a continuat cu Bogdan Argeș Vintilă, Toni Petrea, Dinu Todoran, iar în prezent cu Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai surprinzătoare alegeri a fost cea a lui Dinu Todoran. Se întâmpla asta în mai 2021. Era atunci o perioadă în care Becali căuta un nume pentru banca tehnică. Se vorbise de Marius Șumudică și de Nicolae Dică. Pe listă mai erau Marius Croitoru (atunci la FC Botoșani), Ilie Poenaru (Academica Clinceni), Andrei Prepeliță (FC Argeș) și Eugen Neagoe (liber de contract). În final, patronul FCSB a făcut o mutare surpriză și l-a ales pe Dinu Todoran.

ADVERTISEMENT

Cum l-a ales Gigi Becali pe antrenorul Dinu Todoran pentru banca FCSB: ”A contat cel mai mult valoarea umană”

În urmă că patru ani, Todoran venea la FCSB deloc de pe ”cai mari”. Fusese liber de contract încă din martie 2021. El se despărțise de CSM Slatina, care apoi a retrogradat din Liga 2 în Liga 3. Experiența lui Todoran era minimă. Mai fusese antrenor la juniorii lui FC Voluntari și interimar la echipa din Ilfov. În Liga 1 a antrenat 13 etape, având o victorie, 6 egaluri și 6 înfrângeri. Despre ziua alegerii lui Todoran, Becali spunea:

”Am ales un antrenor cuminte, Dinu Todoran. A semnat azi, la 18:00. Acum o lună i-am zis lui MM Stoica să-l sune ca să-l aducem la Academie, încă nu se decisese. Când l-a sunat azi, nu i-a răspuns lui MM Stoica. I-a dat mesaj că nu poate vorbi, era la Căldărușani, la duhovnic, e zi de sărbătoare.

ADVERTISEMENT

Atunci am zis că-l punem antrenor la prima echipă, nu la Academie. Eu nu merg pe valoarea profesională, ci pe valoarea umană. Mi-a mers bine în viață. Eu vreau să câștig cu un om bun. Mai bine decât să câștig cu un om rău”, a declarat Gigi Becali, în mai 2021, la .

Cât a rezistat Dinu Todoran pe banca celor de la FCSB

Dinu Todoran (47 de ani) are în CV pe FCSB, . A fost în funcție pentru doar 7 meciuri oficiale, în care a reușit 3 victorii, două egaluri și tot atâtea înfrângeri. A antrenat de 5 ori în campionat și de două ori în Conference League.

În cariera de antrenor, Todoran a pregătit: FC Voluntari, Voluntari U18, Slatina, FCSB, Voluntari 2, Petrolul 2 și ACSM Codlea. Ca jucător a evoluat pentru Petrolul, Astra, Farul, Unirea Urziceni, Victoria Brănești, FC Botoșani și FC Voluntari.

Dinu Todoran s-a născut pe 8 septembrie 1978 la Brașov. Are licența UEFA Pro încă din decembrie 2020. Totatunci, a preluat banca tehnică a Slatinei. Are în CV, ca jucător, un titlu de campion al Românei cu Unirea Urziceni în sezonul 2008-2009.

Ce face azi Dinu Todoran: cum a ajuns să antreneze și în Liga 4

Antrenorul care în 2021 visa să scrie istorie la FCSB a avut un parcurs deloc strălucit în carieră. După scurta aventură pe banca trupei patronate de Gigi Becali, în mai 2025, Dinu Todoran a retrogradat în cel de-al patrulea eșalon al fotbalului românesc.

Cu Todoran pe bancă, Măgura Codlea a avut un sezon dezastruos. Tehnicianul ajuns la 47 de ani i-a preluat pe ardeleni în noiembrie 2024. Din păcate, nivelul Ligii 3 s-a dovedit a fi mult peste cel al echipei sale. În urmă cu doar câteva zile, la începutul lunii noiembrie, Dinu Todoran a părăsit-o pe Măgura Codlea (Liga 4, Brașov). A făcut un pas uriaș între eșaloane. A semnat cu CS Tunari, echipă de ligă secundă.

După 13 etape, CS Tunari ocupă locul 20 din 22 în clasament, cu 8 puncte acumulate. Debutul lui Todoran la ilfoveni a fost excelent: 0-0 în deplasare cu FC Bihor, candidată la promovarea în prima ligă.