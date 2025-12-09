Ce s-a ales de atacantul de care Dinamo a tras insistent, ca să semneze cu echipa lui Zelkjo Kopic

ADVERTISEMENT

Kosovarul Astrit Selmani a avut parte de un sezon excelent în stagiunea trecută la Dinamo. El a reușind 14 goluri și 7 pase decisive în 39 de apariții pentru echipa din „Ștefan cel Mare”, iar clubul își făcuse o prioritate din prelungirea angajamentului său.

Selmani a dat doar cinci goluri în China

El a semnat în vara acestui an cu Shaanxi Union, formație care a evoluat în liga secundă a Chinei, de unde viza promovarea.

ADVERTISEMENT

Acest lucru nu s-a întâmplat, Shaanxi având un sezon destul de modest. A terminat pe locul 9, fără nicio șansă la pozițiile fruntașe ale clasamentului, pe care s-au clasat Liaoning Tieren și Chongqing Tonglianglong, care au urcat în prima ligă.

Nici Selmani n-a avut o jumătate de sezon de excepție. A reușit totuși să marcheze de cinci ori și să dea patru pase de gol, fiind al doilea golgheter al echipei, după chinezul Abduwahap Aniwar, care a avut opt reușite.

ADVERTISEMENT

A dat gol de la mijlocul terenului

Una dintre reușitele fostului dinamovist candidează la golul anului în China. El a marcat cu un șut senzațional din propria jumătate, fără nicio șansă pentru portarul advers. În etapa respectivă, Selmani a fost desemnat cel mai bun om al rundei.

ADVERTISEMENT

Fostul golgheter de la Dinamo a pierdut însă defintiv contactul cu echipa națională. Selecționerul Franco Foda nu l-a mai chemat, mizând pe fotbaliști care evoluează în Europa, unde pot fi observați mai ușor.

Selmani mai are contract cu echipa chineză pînă în vara anului 2027. El a declarat că urmărește toate meciului lui Dinamo, echipă la care nu exclude o revenire, la un moment dat, motivând că s-a simțit foarte bine în România.

ADVERTISEMENT

Născut în Suedia, din părinți kosovari, Selmani și-a făcut junioratul la Malmo, echipă care joacă acum în Liga Campionilor. A mai jucat la BK Olympic, Ängelholms FF, Kristianstad FC, FC Rosengård, Torns IF, Varbergs BoIS, Hammarby IF, Hapoel Be’er Sheva, Midtjylland și IFK Göteborg.

Românii au impresionat în China

Selmani nu e singurul fotbalist din Superligă care a ajuns în 2025 în China. Fostul golgheter al Petrolului, Alexandru Tudorie, a marcat zece goluri pentru Wuhan Three Towns, echipă care a terminat sezonul pe locul 13 în prima ligă.

unde a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai echipei. Fundașul echipei naționale, Andrei Burcă, a semnat și el cu Yunnan Yukun, unde joacă și Alex Ioniță.