Ce s-a ales de atacantul de care Dinamo a tras insistent, ca să semneze cu echipa lui Zelkjo Kopic

Kosovarul Astrit Selmani a avut parte de un sezon excelent în stagiunea trecută la Dinamo. El a reușind 14 goluri și 7 pase decisive în 39 de apariții pentru echipa din „Ștefan cel Mare”, iar clubul își făcuse o prioritate din prelungirea angajamentului său.
Deși Dinamo a tras de el insistent, atacantul nu a dorit însă să continue alături de formația bucureșteană. El a semnat în vara acestui an cu Shaanxi Union, formație care a evoluat în liga secundă a Chinei, de unde viza promovarea.
Acest lucru nu s-a întâmplat, Shaanxi având un sezon destul de modest. A terminat pe locul 9, fără nicio șansă la pozițiile fruntașe ale clasamentului, pe care s-au clasat Liaoning Tieren și Chongqing Tonglianglong, care au urcat în prima ligă.
Nici Selmani n-a avut o jumătate de sezon de excepție. A reușit totuși să marcheze de cinci ori și să dea patru pase de gol, fiind al doilea golgheter al echipei, după chinezul Abduwahap Aniwar, care a avut opt reușite.
Una dintre reușitele fostului dinamovist candidează la golul anului în China. El a marcat cu un șut senzațional din propria jumătate, fără nicio șansă pentru portarul advers. În etapa respectivă, Selmani a fost desemnat cel mai bun om al rundei.
Fostul golgheter de la Dinamo a pierdut însă defintiv contactul cu echipa națională. Selecționerul Franco Foda nu l-a mai chemat, mizând pe fotbaliști care evoluează în Europa, unde pot fi observați mai ușor.
Selmani mai are contract cu echipa chineză pînă în vara anului 2027. El a declarat că urmărește toate meciului lui Dinamo, echipă la care nu exclude o revenire, la un moment dat, motivând că s-a simțit foarte bine în România.
Născut în Suedia, din părinți kosovari, Selmani și-a făcut junioratul la Malmo, echipă care joacă acum în Liga Campionilor. A mai jucat la BK Olympic, Ängelholms FF, Kristianstad FC, FC Rosengård, Torns IF, Varbergs BoIS, Hammarby IF, Hapoel Be’er Sheva, Midtjylland și IFK Göteborg.
Selmani nu e singurul fotbalist din Superligă care a ajuns în 2025 în China. Fostul golgheter al Petrolului, Alexandru Tudorie, a marcat zece goluri pentru Wuhan Three Towns, echipă care a terminat sezonul pe locul 13 în prima ligă.
Alexandru Mitriță, plecat în vară de la Universitatea Craiova, a impresionat la Zheijang Professional, unde a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai echipei. Fundașul echipei naționale, Andrei Burcă, a semnat și el cu Yunnan Yukun, unde joacă și Alex Ioniță.