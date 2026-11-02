Ce s-a ales de Baba Alhassan după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB pentru a-i face loc lui Gnahoré. Cota sa a crescut!

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Baba Alhassan și-a relansat cariera după despărțirea de FCSB! Mijlocașul african, la care Gigi Becali a renunțat în vară, a devenit titular în liga secundă din Turcia, iar cota sa de piață a crescut. Între timp, roș-albaștrii continuă să caute soluții la mijlocul terenului, deși la echipă au ajuns Muhar și Gnahoré.

Baba Alhassan, titular în Turcia după despărțirea de FCSB! Cifrele mijlocașului african

La cinci luni de la plecarea din România, Baba Alhassan traversează o perioadă bună la Mardin 1969 Spor. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a semnat în vară un contract valabil până în iunie 2028 și a devenit rapid unul dintre oamenii importanți ai formației din liga secundă turcă.

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Alhassan a bifat zece apariții în actuala ediție de campionat, toate ca titular, și a acumulat 832 de minute. Deși nu a înscris și nu a oferit nicio pasă decisivă, mijlocașul se bucură de încrederea antrenorului. Este titular meci de meci și luptă pentru promovarea în prima ligă. Echipa sa ocupă locul 4 după primele 13 etape.

Cota lui Baba Alhassan a crescut după plecarea de la FCSB

Schimbarea campionatului i-a adus mijlocașului și o creștere a cotei de piață. Înainte de plecarea de la FCSB, Alhassan era evaluat la 750.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Acum, cota sa a ajuns la 900.000 de euro și ar putea depăși pragul de un milion de euro dacă va continua să evolueze constant în liga secundă din Turcia.

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Evoluțiile bune i-au permis lui Alhassan să-și păstreze și locul în circuitul echipei naționale a Ugandei. În septembrie, fostul mijlocaș al FCSB a jucat 89 de minute în remiza cu Tunisia, scor 1-1, și a fost integralist în victoria cu Libia, scor 1-0, în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.

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FCSB a renunțat la Baba Alhassan și i-a oferit lui Eddy Gnahoré 25.000 de euro pe lună

Africanul s-a despărțit de FCSB la finalul lunii mai, după două sezoane și jumătate în care a adunat 110 meciuri oficiale, două goluri și cinci pase decisive. Roș-albaștrii plătiseră 600.000 de euro pentru transferul său de la Hermannstadt, în ianuarie 2024. În iulie, Gigi Becali a decis să-l aducă pe Eddy Gnahoré, rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo. Francezul a primit un salariu de 25.000 de euro pe lună, echivalentul a 300.000 de euro anual, plus o primă de instalare.

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Numai că socotelile din vară nu s-au potrivit cu realitatea din teren. Gnahoré nu a reușit să se impună, . Mijlocașul a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali și ar putea părăsi echipa în perioada de transferuri din iarnă.