Ce s-a ales de Baba Alhassan după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB pentru a-i face loc lui Gnahoré. Cota sa a crescut!

Baba Alhassan și-a relansat cariera după despărțirea de FCSB! Mijlocașul african, la care Gigi Becali a renunțat în vară, a devenit titular în liga secundă din Turcia, iar cota sa de piață a crescut. Între timp, roș-albaștrii continuă să caute soluții la mijlocul terenului, deși la echipă au ajuns Muhar și Gnahoré.
La cinci luni de la plecarea din România, Baba Alhassan traversează o perioadă bună la Mardin 1969 Spor. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a semnat în vară un contract valabil până în iunie 2028 și a devenit rapid unul dintre oamenii importanți ai formației din liga secundă turcă.
Alhassan a bifat zece apariții în actuala ediție de campionat, toate ca titular, și a acumulat 832 de minute. Deși nu a înscris și nu a oferit nicio pasă decisivă, mijlocașul se bucură de încrederea antrenorului. Este titular meci de meci și luptă pentru promovarea în prima ligă. Echipa sa ocupă locul 4 după primele 13 etape.
Schimbarea campionatului i-a adus mijlocașului și o creștere a cotei de piață. Înainte de plecarea de la FCSB, Alhassan era evaluat la 750.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Acum, cota sa a ajuns la 900.000 de euro și ar putea depăși pragul de un milion de euro dacă va continua să evolueze constant în liga secundă din Turcia.
Evoluțiile bune i-au permis lui Alhassan să-și păstreze și locul în circuitul echipei naționale a Ugandei. În septembrie, fostul mijlocaș al FCSB a jucat 89 de minute în remiza cu Tunisia, scor 1-1, și a fost integralist în victoria cu Libia, scor 1-0, în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.
Africanul s-a despărțit de FCSB la finalul lunii mai, după două sezoane și jumătate în care a adunat 110 meciuri oficiale, două goluri și cinci pase decisive. Roș-albaștrii plătiseră 600.000 de euro pentru transferul său de la Hermannstadt, în ianuarie 2024. În iulie, Gigi Becali a decis să-l aducă pe Eddy Gnahoré, rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo. Francezul a primit un salariu de 25.000 de euro pe lună, echivalentul a 300.000 de euro anual, plus o primă de instalare. Patronul FCSB era convins că a dat lovitura.
Numai că socotelile din vară nu s-au potrivit cu realitatea din teren. Gnahoré nu a reușit să se impună, iar viitorul său la FCSB este deja pus sub semnul întrebării. Mijlocașul a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali și ar putea părăsi echipa în perioada de transferuri din iarnă.