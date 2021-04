Ce s-a ales de Bianca Neagu din Numai iubirea. Fetița Corinei Dănilă din serial are acum 25 de ani!

O mai ții minte pe actrița Bianca Neagu, cea care a interpretat-o pe Bibi, fata Corinei Dănilă din telenovela Numai iubirea? Au trecut mai bine de 15 ani de la serialul difuzat de Acasă TV, iar viața celebrei artiste s-a schimbat destul de mult în acest timp.

Bianca Neagu este o domnișoară în toată regula acum și nu mai are nimic de-a face cu fetița care a cucerit o țară întreagă în cea mai de succes telenovelă românească a tuturor timpurilor.

Tânăra are 25 de ani, iar de la terminarea telenovelei a intrat într-un con de umbră, numărându-se printre puținele vedete căreia nu i s-a urcat succesul la cap. Bianca s-a întors la viața ei normală după încheierea proiectului de la Acasă TV, și-a trăit copilăria și s-a apucat de studiat.

Bianca Neagu nu mai e fetița din Numai iubirea

În urmă cu doi ani, Bianca a oferit un interviu pentru Antena Stars în care a vorbit despre experiența pe care a avut ocazia s-o trăiască la 8 ani, când a fost cea mai cunoscută copilă din România, cu care cei de vârsta ei aveau postere în cameră.

Despre munca de pe platourile de filmare, Bianca spunea atunci că i-a fost cel mai greu să plângă. Cel mai mult se juca cu Dan Bordeianu, dar s-a înțeles foarte bine cu toți actorii, cu Oana Zăvoranu, Adela Popescu și Alexandru Papadopol, dar și cu mămica ei din serial, Corina Dănilă.

Are un master în logopedie

Bianca Neagu a mărturisit apoi ce s-a întâmplat cu ea în acești mai bine de 15 ani: „Am luat o pauză de imagine, o pauză în care m-am descoperit, m-am autodepășit. Am terminat Facultatea de Psihologie care m-a ajutat foarte mult pe ceea ce am devenit. Am un master în logopedie. Nu am uitat de pasiunea mea pentru actorie.

Am mai jucat în niște reclame, în videoclipuri, nu am rupt toată legătura. Am apărut într-o reclamă cu Simona Halep. A fost o onoare, e un om extraordinar. Am lucrat foarte bine cu ea. A fost foarte frumos”.

Bianca a vorbit în acel reportaj și despre iubitul ei de atunci, care este un pictor străin și cu care se înțelege de minune.

