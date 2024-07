Ce s-a ales de Bianca Pop, ispita de la Insula iubirii care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro: „De când sunt mamă, am renunțat”

Bianca Pop, ispita de la Insula iubirii care nu se ridica din pat pentru a ieși afară fără 1.000 de euro la ea și-a schimbat complet viziunea asupra vieții. A renunțat la vicii și la distracție de când e mămică.

Bianca Pop de la Insula iubirii și-a schimbat complet viața

FANATIK vă prezintă un interviu în exclusivitate cu , una din care a scris istorie în show-ul de la

– De cât timp ești plecată în Spania, unde te-ai mutat definitiv din iubire pantru George, tatăl fetiței tale?

Sunt plecată de doi ani și o lună în Spania, țin foarte bine socoteala, ca să zic așa.

– Cum l-ai cunoscut pe cel care ți-a schimbat total viața și te-a făcut mămică?

Ne-am cunoscut la el la restaurant, eu fiind acolo prezentă pentru un eveniment.

– Ce are el și nu au avut alți bărbați care au trecut prin viața ta de-a lungul anilor?

El a avut răbdare cu mine, și-a dorit să mă fac bine. Mi-a explicat ca la copii ce este bine și ce nu, și, chiar dacă nu a fost ușor deloc, nu a renunțat!

– Este el omul, jumătate alături de care să ajungi la altar? Te vezi mireasă la brațul lui?

Bianca Pop: Probabil că mă văd mireasă, nu știu! Nu m-am gândit deloc la asta, fiind focusată pe ce mică! Nu mă gândesc la altceva momentan!

„Acum nu mai pun preț pe nimic”

– Cum arată nunta visurilor tale? Ce detalii contează pentru Bianca Pop, vedeta care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, că așa te-ai afirmat acum foarte mulți ani?

Acum nu mai pun preț pe nimic, simplu și frumos aș vedea să arăte totul! Cu cea mică, puțin mai mare față de cei un an si o lună pe care îi are acum. Îmbrăcată în alb si eu și ea!

– De când ai devenit mamă ce întorsătură a luat existența ta?

De 1 an și o lună de când sunt mămică, totul se învârte în jurul ei, nu mai am timp pentru mine ca înainte. Nu este ușor, dar este frumos! Nu aș da asta pentru nimic pe lume!

– Ce ți se pare cel mai dificil de când ai dat viață unei minuni?

În postura de mămică e dificil când mergem la vaccin. Când știu că plânge, deja eu sufăr de dinainte cu câteva zile!

– Ai avut-o vreodată bolnavioară?

A făcut odată roșu în gât și m-am speriat că plângea. Și odată bronșită, plângea rău că avea muci. Din fericire nu este un copil bolnăvicios. Am și ferit-o de oamenii răciți! Sunt o mamă, poate, exagerată, nu știu! Ce pot spune cu sinceritate este că simt o iubire diferită. Nu am mai întâlnit de-a lungul vieții mele. Când mă privește, când o strâng în brațe, când îmi zâmbește. Nu mai zic că o pup non stop. Este cea mai mare iubire a mea, este dragostea vieții mele!

Bianca Pop de la Insula iubirii, mamă de fetiță: „Sunt obsedată de ea”

– Simțind atât de multă dragoste pentru ea, ai temeri care, parcă, nu te lasă să gândești?

Da, asta pentru că nu aș vrea să fie niciodată bolnavă! Am foarte mare grijă de ea! O iubesc foarte mult! Sunt obsedată de ea. Nu știu, așa am fost de când e mică! M-am atașat tare de ea și ea de mine. Amândouă suntem așa. Mă panichez repede la orice, am auzit că așa este la primul copil.

– La ce ai renunțat de când a venit fetița pe lume?

De când sunt mamă am renunțat la distracție, la vicii!

– Este ceva ce îți dorești în mod special să faci și nu reușești?

Aștept să mai crească micuța, să mă mai relaxez și eu, să mă odihnesc!

– Nu ai o bonă sau pe cineva care să te mai ajute?

Nu, și nici nu vreau! Nu îmi place să o dau la nimeni în brațe. Nici să pună nimeni mâna pe ea!

– Asta înseamnă că tu găsești, calci, faci totul în casă?

Da, de aceea spuneam că este greu, sunt obosită. Uneori le fac pe toate cum pot și cum am chef! Nu este ușor cu copil mic! Asta dacă ești implicat 100%!

Cu ce se ocupă iubitul fostei ispite de la Antena 1

– Există și un impediment financiat pentru a avea pe cineva să te ajute sau doar nu vrei tu?

NU VREAU! Nu vreau să am! Și când era mami aici tot eu mă ocupam de ea! Nu îmi place să aibă nimeni grijă de ea.

– George nu te poate înlocui măcar din când în când?

Nu, și nici nu are timp. Dacă îi cer să mă ajute, mă ajută puțin seară, gen să stea cu ea să nu cadă să se lovească.

– Cu ce se ocupă tatăl fetiței tale în Spania?

Are un restaurant de evenimente. De curând am schimbat locația, am luat un restaurant mult mai mare și suntem cu amenajări. Restaurant de evenimente: nunți, botezuri, petreceri diverse pentru români, dar și spanioli.

– De relația de cuplu mai ai timp?

Când dorim, avem timp! Chiar ne înțelegem bine, am liniște, e frumos totul! Comunicăm mult! Eu sunt genul de om care comunică, știu să spun dacă ceva nu e ok, dacă îmi doresc ceva.

Și el vede, mă înțelege când sunt obosită. Eu dorm cu micuța și îmi este dor să dorm și cu el, am uitat cum e să dormim în același pat! Dar și el o iubește pe cea mică și știe că are nevoie de mine.

Bianca Pop a fost ispită la tv, dar nu ar ierta infidelitățile

– Ce nu i-ai putea ierta niciodată lui George?

Să nu doarmă acasă, să mă înșele. Automat l-aș părăsi! Știe și el asta! Dar din fericire este familist! Și nu se pune problema de așa ceva, are și el o vârstă, nu e copil!

– Am văzut pe Instagram că povesteai urmăritorilor tăi că nu îți mai dorești al doilea copil. Care este motivul din spatele acestei decizii?

Nu îmi mai doresc un alt copil pentru că este foarte dureros să naști natural așa cum am ales eu, pentru că este greu să crești un copil! Pe mine nu mă ajută nimeni!

Nu mai zic că mie mi s-a părut greu și să stau cu burta mare, toată noaptea mergeam la toaletă. Dacă mergeam la cumpărături, deja eram gata. Abia așteptam să mă urc în mașină. Deși nu a fost mare mare burtica, pentru mine a fost grea. Toată ziua eram în pat. Nu mai vreau! Niciodată! Nici să nasc să nu mai aud!

„Nu îmi este dor de România deloc!”

– Pentru dragoste și copil ai renunțat la România. Regreți decizia luată de a te muta în Spania?

Bianca Pop: Nu regret, nu îmi este dor de România deloc! Am suferit destul, ajunge!

– Nu îți este dor de viața pe care o aveai aici în țară, de ieșirile cu fetele, de cluburi?

Nu îmi este dor de România deloc! Nici de viața care o aveam. Cu fetița mea sunt liniștită și fericită! Ea e bucuria mea! Familia mea mică și dragă!

– În ce relație ești cu mama ta, ea fiind în România și tu acolo?

Mami a fost la fetița de trei ori ca să o vadă. Ne înțelegem bine. Doar că, de când este micuța nu mai am timp să stau pe telefon ca înainte, așa că vorbesc puțin cu toată lumea!

– Te-ai vindecat de trauma pierderii tatălui tău?

Nu știu ce să spun! Când ceva îmi aduce suferință din trecut, încerc să nu mă gândesc acolo pentru că acele momente, trăiri mă macină, mă fac să plâng! Așa că referitor la tot ce îmi aduce suferință, nu mă gândesc acolo!