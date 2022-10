Ce s-a ales de Bogdan Ioan, câștigătorul de la Vocea României 2018. Viața arhitectului s-a schimbat complet în ultimii 4 ani

Încă de la prima sa apariție, Bogdan Ioan a ajuns la inimile publicului. Drept urmare, nu a fost o așa mare surpriză că arhitectul a ajuns să câștige Vocea României 2018.

Cu ce se ocupă acum Bogdan Ioan, câștigătorul Vocea României 2018

După succesul de atunci însă, nimeni nu a mai auzit nimic despre el. Câștigătorul Vocea României este un alt om acum și are planuri ambițioase de viitor.

Despre toate aceste lucruri a vorbit într-un interviu acordat pentru radactia.ro. Bogdan Ioan a mărturisit că a înainte de audiție doar ce devenise arhitect cu acte în regulă, însă ulterior și-a schimbat prioritățile.

A renunțat la arhitectură și a decis să își construiască o carieră solidă în muzică. De ce nu s-a mai auzit însă nimic despre el? Pentru că bărbatul a avut nevoie de patru ani să studieze acest domeniu.

Sunt multe lucruri pe care nu le știa despre această industrie și a decis că are nevoie de timp pentru a aprofunda totul mai bine.

”Mi-au trebuit 4 ani să văd și să învăț cu ce se „mănâncă” acest domeniu, dar acum sunt foarte bine și odată cu această piesă, începe o nouă etapă foarte importantă din cariera mea de artist, încercând să îmi creez totodată identitatea mea ca artist”, a mărturisit câștigătorul Vocea România 2018 pentru sursa citată.

Iar de acum, . Artistul spune că are în plan mai multe colaborări, dar și piese în derulare.

Bogdan Ioan se pregătește să lanseze o nouă piesă

Între timp, artistul nu a pierdut timpul și a mai lansat și câteva piese.”Friday Mood”, ”If I” sau ”Tu”, sunt doar o parte dintre ele, iar mai nou, acesta lucrează și la single-ul ”Trezește-mă”.

Este entuziasmat, speră să ajungă la inimile publicului prin ceea ce face și de asemenea, nu este dispus să renunțe în niciun caz la muzică.

”Mesajul piesei vorbește despre faptul că noi am început să uităm de dragoste, de iubire și ne îndepărtăm de lucrurile frumoase, iar Trezește-mă rupe acest blocaj și dă drumul iubirii”, a mai dezvăluit acesta, pentru , cu privire la noua sa piesă.

Bogdan Ioan nu va renunța niciodată la muzică și este dispus să facă performanță în domeniu și speră că toți o vor face și în continuare.

”Nu am încetat să fac muzică, ba mai mult, am învățat multe lucruri care țin de industria muzicală, am făcut muzică nouă și am revenit cu forțe proaspete. (…) Trăiesc pentru muzică și abia aștept să văd reacțiile ascultătorilor la noua piesă!” a mai declarat artistul.