Sport

Ce s-a ales de cariera lui Budescu după ce a decis să joace în liga a treia

Catalin Oprea
22.10.2026 | 12:09
Ce sa ales de cariera lui Budescu dupa ce a decis sa joace in liga a treia
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Constantin Budescu joacă în Liga a treia la ACS Kids Tîmpa FOTO facebook
Fostul stelist evoluează la ACS Kids Tâmpa Brașov, formație care nu are niciun punct după nouă etape disputate în Liga a III-a
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Constantin Budescu a decis să-și continue cariera la ACS Kids Tâmpa Brașov, în liga a treia, dar lucrurile nu merg așa cum spera fostul internațional. Echipa sa este ultima în clasamentul seriei a doua din Liga a treia, după nouă etape, și nu are niciun punct.

Budescu a dat un singur gol în Liga a III-a

Mijlocașul în vârstă de 37 de ani a semnat contractul în luna august 2026, revenind pe gazon după o perioadă în care a fost liber de contract în urma despărțirii de CS Tunari. Conducerea clubului din Brașov l-a adus pe fostul internațional român atât pentru calitățile sale tehnice, cât și cu scopul de a fi un mentor pentru tinerii jucători din cadrul academiei.

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ACS Kids Tâmpa Brașov este formată preponderent din tineri, Budescu fiind singurul jucător experimentat. El a marcat un singur gol pentru echipa de sub Tâmpa, din penalty, în înfrângerea cu 1-4 contra celor de la Mediaș.

Budescu are 136 de goluri marcate în toate competițiile la nivel de club, de-a lungul carierei sale lungi în care a adunat peste 430 de prezențe oficiale (pentru echipe precum Astra Giurgiu, Petrolul Ploiești, FCSB, Farul Constanța sau FC Gloria Buzău).

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A semnat cu ACS Kids pentru că e prieten cu patronul

În străinătate a evoluat pentru DL Pro (China) și Damac și Al Shabab (Arabia Saudită). Are trei trofee în palmares, toate câștigat cu Astra Giurgiu: titlul, Cupa și Supercupa României. De asemenea, Budescu are 5 goluri înscrise pentru echipa națională a României, în cele 15 selecții pe care le-a strâns.

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Budescu a semnat cu ACS Kids Tâmpa Brașov, fiind bun prieten cu proprietarul echipei, Adrian Zahariea. „Ne bucurăm foarte mult că Budescu a ales să se alăture proiectului nostru. Este un jucător cu multă experiență la cel mai înalt nivel și sperăm ca această experiență să fie un lucru pozitiv nu doar pentru echipa noastră, ci și pentru juniorii clubului, care vor avea posibilitatea să crească alături de un fotbalist de un asemenea calibru. Îi dorim mult succes și sperăm să avem împreună o perioadă cât mai frumoasă!”, a declarat acesta după parafarea angajamentului.

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Echipa lui Gicu Grozav e liderul seriei

Liderul actual din Seria a 2-a a Ligii a III-a este CSM Corona Brașov, la care joacă Gicu Grozav și Alexandru Mateiu. Echipa de pe primul loc ocupă poziția de lider cu 23 de puncte acumulate în primele 9 etape, având o linie de clasament excelentă și rămânând neînvinsă (7 victorii și 2 rezultate de egalitate).

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