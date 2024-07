Victor Cornea și Fabian Marozsan au pierdut în proba de dublu din primul tur de la Wimbledon în fața cuplului format din Andreas Mies și John Patrick Smith, scor 2-6, 2-6.

Ce s-a ales de cariera lui Victor Cornea după ce s-a cuplat cu Andreea Bălan! Câți bani a strâns din tenis și cum a apărut Novak Djokovic între cei doi!

, însă ultimele 14 luni au fost cele mai bune din cariera sa. Perioada coincide fix cu momentul când sportiva și Andreea Bălan s-au combinat.

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan (40 de ani) și Victor Cornea (30 de ani) sunt împreună din primăvara anului 2023, însă oficializarea relației a fost făcută chiar de ziua cântăreței, pe 23 iunie 2023.

FANATIK a analizat perioada de când Cornea și Bălan formează un cuplu și a ajuns la concluzia că relația celor doi este benefică pentru sportiv. Concret, Victor Cornea a bifat cea mai bună poziție din cariera sa în clasamentul ATP dublu în acest ultim an.

ADVERTISEMENT

Victor Cornea este în prezent pe locul 69 în clasamentul ATP la dublu, însă cea mai bună clasare a sa din carieră a avut loc pe 19 februarie 2024, când a urcat până pe poziția a 64-a.

Este adevărat că Victor Cornea n-a mai participat la un turneu de simplu din noiembrie 2022, însă la dublu a făcut progrese semnificative, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

În anul 2023, Victor Cornea a reușit să producă 93.814 de dolari în cele 14 meciuri disputate: 4 victorii și 10 înfrângeri. În 2024, situația a rămas pe un trend ascendent. Cornea a disputat până acum în acest an 20 de meciuri, reușind 6 victorii și 14 eșecuri. Din punct de vedere financiar, suma câștigată în prima jumătate de an ajunge la 63.335 de dolari.

241.718 de dolari a câștigat Victor Cornea în întreaga carieră din tenis, atât la dublu cât și la simplu

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan petrece mult timp împreună cu Victor Cornea!

Andreea Bălan a mers alături de Victor Cornea la majoritatea turneelor la care acesta a participat în ultimele 14 luni. Ultima apariție a cântăreței alături de iubitul ei a fost chiar în cursul zilei de 4 iulie 2024, la Wimbledon.

Andreea Bălan a profitat de „pilele” pe care Victor Cornea le are și s-a pozat cu sârbul Novak Djokovic, locul 2 ATP. „Nole” a apărut într-o imagine încadrat de Victor Cornea și Andreea Bălan, toți trei fiind cu zâmbetul pe buze.

Când se mărită Andreea Bălan cu Victor Cornea?

: „Contează pentru societate văd (n.r. căsătoria). Toată lumea mă întreabă: ‘când te măriți? De ce nu te măriți?’ Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc!

Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an.

Deci întrebarea asta ‘când te măriți?’ este doar aici în 3D, hai, să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a spus Andreea Bălan, potrivit .