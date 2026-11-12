Sport

Ce s-a ales de casa în care a copilărit Nadia Comăneci la Onești. Locul de unde a plecat cea mai cunoscută gimnastă a lumii. Galerie foto

Alex Bodnariu
12.11.2026 | 09:30
Ce sa ales de casa in care a copilarit Nadia Comaneci la Onesti Locul de unde a plecat cea mai cunoscuta gimnasta a lumii Galerie foto
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Cum arată acum apartamentul în care a copilărit Nadia Comăneci Cum arată acum apartamentul în care a copilărit Nadia Comăneci Cum arată acum apartamentul în care a copilărit Nadia Comăneci Cum arată acum apartamentul în care a copilărit Nadia Comăneci +2 FOTO
Cum arată acum apartamentul în care a copilărit Nadia Comăneci
Nadia Comăneci împlinește 65 de ani, dar puțini știu ce s-a ales de apartamentul în care a copilărit. Ce a păstrat fosta campioană în locuința din Onești și de ce nu a transformat-o în muzeu.
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Nadia Comăneci împlinește joi, 12 noiembrie, 65 de ani și rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial. Puțini știu însă cum arată astăzi apartamentul din Onești în care a copilărit și de unde a pornit povestea care avea să o transforme într-o legendă.

Cum arată acum apartamentul în care a copilărit Nadia Comăneci

Apartamentul în care a crescut Nadia Comăneci se află la primul etaj al unui bloc de pe strada Tineretului din Onești, în zona cunoscută drept „Trei Măgari”. Locuința nu a fost transformată în muzeu, deși a existat această posibilitate. Fosta gimnastă a preferat ca apartamentul să rămână în familie, păstrând astfel unul dintre cele mai importante locuri din copilăria sa.

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Camera în care a copilărit a rămas aproape neschimbată. Pereții sunt vopsiți în roșu, iar în încăpere se află și astăzi un televizor vechi, un aparat de radio și păpușile din copilărie. În mai 2026, Nadia Comăneci a revenit în apartament pentru prima dată după moartea tatălui său. Fosta campioană a retrăit amintirile copilăriei, iar la plecare i-a salutat de la fereastră pe oamenii adunați în fața blocului.

Onești, orașul în care Nadia Comăneci a făcut primii pași în gimnastică

Nadia Comăneci s-a născut pe 12 noiembrie 1961, la Onești, județul Bacău, și a crescut într-o familie obișnuită. A început să practice gimnastica la vârsta de cinci ani și s-a pregătit în orașul natal înainte de a ajunge sub îndrumarea antrenorilor Béla și Márta Károlyi. În anii ’70, Oneștiul devenise unul dintre centrele importante ale gimnasticii românești, iar Nadia avea să ducă numele orașului în întreaga lume.

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În 2026, autoritățile locale au inaugurat „Drumul Perfecțiunii”, un traseu turistic care leagă locurile importante din copilăria fostei campioane. În fața blocului în care a crescut a fost amenajat și un punct comemorativ. Cu ocazia revenirii în orașul natal, Nadia s-a reîntâlnit cu vecinii din copilărie și și-a amintit de perioada în care obișnuia să joace fotbal în fața blocului.

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Ce face Nadia Comăneci la 65 de ani. Fosta gimnastă locuiește în Statele Unite

La 65 de ani, Nadia Comăneci își continuă viața în Statele Unite ale Americii, unde s-a stabilit în urmă cu mai bine de trei decenii. Fosta mare sportivă locuiește în Oklahoma, alături de soțul său, Bart Conner, fost campion olimpic la gimnastică. Cei doi au împreună un fiu, Dylan, și sunt implicați în administrarea unei academii de gimnastică. Nadia participă în continuare la evenimente sportive internaționale și susține proiecte dedicate tinerilor sportivi.

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Anul 2026 a avut o semnificație specială pentru fosta campioană, fiind marcați 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci a revenit în România pentru mai multe evenimente aniversare, inclusiv la Onești, unde s-a reîntâlnit cu fostele colege din echipa olimpică și a primit Cheia Orașului. Fosta gimnastă a participat și la „Gala Campioanelor”, organizată pe Stadionul CAROM, în fața a mii de spectatori.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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