Ce s-a ales de casa în care a copilărit Nadia Comăneci la Onești. Locul de unde a plecat cea mai cunoscută gimnastă a lumii. Galerie foto

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Nadia Comăneci împlinește joi, 12 noiembrie, 65 de ani și rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului mondial. Puțini știu însă cum arată astăzi apartamentul din Onești în care a copilărit și de unde a pornit povestea care avea să o transforme într-o legendă.

Cum arată acum apartamentul în care a copilărit Nadia Comăneci

Apartamentul în care a crescut Nadia Comăneci se află la primul etaj al unui bloc de pe strada Tineretului din Onești, în zona cunoscută drept „Trei Măgari”. Locuința nu a fost transformată în muzeu, deși a existat această posibilitate. Fosta gimnastă a preferat ca apartamentul să rămână în familie, păstrând astfel unul dintre cele mai importante locuri din copilăria sa.

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Camera în care a copilărit a rămas aproape neschimbată. Pereții sunt vopsiți în roșu, iar în încăpere se află și astăzi un televizor vechi, un aparat de radio și păpușile din copilărie. În mai 2026, Nadia Comăneci a revenit în apartament pentru prima dată după moartea tatălui său. Fosta campioană a retrăit amintirile copilăriei, iar la plecare i-a salutat de la fereastră pe oamenii adunați în fața blocului.

Onești, orașul în care Nadia Comăneci a făcut primii pași în gimnastică

, și a crescut într-o familie obișnuită. A început să practice gimnastica la vârsta de cinci ani și s-a pregătit în orașul natal înainte de a ajunge sub îndrumarea antrenorilor Béla și Márta Károlyi. În anii ’70, Oneștiul devenise unul dintre centrele importante ale gimnasticii românești, iar Nadia avea să ducă numele orașului în întreaga lume.

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În 2026, autoritățile locale au inaugurat „Drumul Perfecțiunii”, un traseu turistic care leagă locurile importante din copilăria fostei campioane. În fața blocului în care a crescut a fost amenajat și un punct comemorativ. Cu ocazia revenirii în orașul natal, Nadia s-a reîntâlnit cu vecinii din copilărie și și-a amintit de perioada în care obișnuia să joace fotbal în fața blocului.

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Ce face Nadia Comăneci la 65 de ani. Fosta gimnastă locuiește în Statele Unite

unde s-a stabilit în urmă cu mai bine de trei decenii. Fosta mare sportivă locuiește în Oklahoma, alături de soțul său, Bart Conner, fost campion olimpic la gimnastică. Cei doi au împreună un fiu, Dylan, și sunt implicați în administrarea unei academii de gimnastică. Nadia participă în continuare la evenimente sportive internaționale și susține proiecte dedicate tinerilor sportivi.

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Anul 2026 a avut o semnificație specială pentru fosta campioană, fiind marcați 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci a revenit în România pentru mai multe evenimente aniversare, inclusiv la Onești, unde s-a reîntâlnit cu fostele colege din echipa olimpică și a primit Cheia Orașului. Fosta gimnastă a participat și la „Gala Campioanelor”, organizată pe Stadionul CAROM, în fața a mii de spectatori.