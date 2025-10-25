Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani de când a câștigat trei medalii de aur la JO

ADVERTISEMENT

Cătălina Ponor a câștigat de-a lungul carierei sale 23 de medalii la marile competiție. Iată ce s-a ales de campioana olimpică adorată de milioane de români, dar și ce face astăzi. Au trecut 21 ani de când a câștigat trei medalii de aur la JO (echipe, bârnă și sol).

Ce s-a ales de Cătălina Ponor, sportiva care a luat 3 medalii de aur la JO

E un nume important în gimnastică, dar în urmă cu aproximativ 7 ani a decis să se retragă. Cătălina Ponor este considerată a fi una dintre cele mai grațioase și tehnice reprezentante ale gimnasticii din România.

ADVERTISEMENT

Puțini oameni știu ce s-a ales de sportiva care în 2018 anunța că renunță la marea sa pasiune. De atunci a început să iasă rar în spațiul public. Campioana olimpică duce o viață liniștită la Constanța alături de familia sa.

E căsătorită cu Bogdan Jianu pe care l-a cunoscut în 2018, la scurt timp după ce bărbatul divorța de artista Julia Chelaru. Și-au unit destinele printr-o cununie civilă în 2022. Ulterior, după ce a devenit mamă de două ori.

ADVERTISEMENT

Are doi băieți, al doilea venind pe lume în martie 2024. Campioana olimpică care a luat trei medalii de aur la Jocurile Olimpice din Atena din 2004 a ajuns de nerecunoscut, fiind concentrată pe viața de familie.

ADVERTISEMENT

A primit aur la echipe, bârnă și sol în urmă cu 21 de ani, în palmares având și alte performanțe importante. Cătălina Ponor a făcut istorie, fiind în continuare conectată la campionatele pe care le urmărește cu sufletul la gură.

„Pentru că suntem în mijlocul Campionatului Mondial, acest video e pentru cei care nu știu și nu înțeleg cu adevărat ce înseamnă sportul de performanță. Nu e doar despre medalii.

ADVERTISEMENT

E despre durere, disciplină și puterea de a merge mai departe, zi după zi”, a scris fosta gimnastă, pe Instagram. Mesajul apare în dreptul unei filmări în care execută un exercițiu de gimnastică, semn că îi lipsește sportul.

Cătălina Ponor, inclusă în Hall of Fame

Cătălina Ponor este al 12-lea reprezentant al gimnasticii româneşti care se bucură de o reușită remarcabilă. Fosta gimnastă a fost alături de nume remarcabile din sport.

Înaintea sa au fost primiți în galeria legendelor gimnasticii Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007) și Octavian Bellu (2009).

De asemenea, pe listă se mai află Lavinia Miloşovici (2011), Gina Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016) şi Andreea Răducan (2018). La ceremonia din Oklahoma campioana olimpică a avut-o alături pe „Zeița de la Montreal”.

În plus, i-a fost aproape preşedintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu. Constantin Petrescu, antrenor în Statele Unite ale Americii și gimnast român participant la JO Munchen 1972, a fost la rândul său invitat.

„Seducătoare şi puternică în acelaşi timp, elegantă şi extrem de ambiţioasă, Cătălina Ponor a marcat istoria gimnasticii româneşti. Este prima gimnastă din era modernă care a concurat la trei ediţii de Jocuri Olimpice.

Prima gimnastă care a purtat drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor. Cătălina Ponor a câştigat 5 medalii olimpice, trei dintre ele fiind de aur”, a transmis COSR, după ce Cătălina Ponor a fost inclusă în Hall of Fame, relatează .

Părerea Cătălinei Ponor despre sport

Cătălina Ponor s-a retras din gimnastică după Campionatele Mondiale de la Montreal. Ultimul concurs la care a participat a fost Openul Mexican, care s-a desfășurat pe data de 25 noiembrie 2018. În cadrul competiției a câştigat două medalii de aur şi una de argint.

Invitată în podcastul realizat de Simona Amânar, cu ocazia Zilei Internaționale a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, sportiva a dezvăluit ce crede despre sport. Consideră că cele trei calități ale unei gimnaste sunt fair-play-ul, disciplina și sinceritatea.

„Sportul m-a educat în primul rând, în al doilea rând mi-a dat o disciplină, m-a învățat ce înseamnă munca, să văd cât de puternică pot să fiu și m-a învățat pentru viață sa trec mai departe peste probleme, peste tot felul de lucruri nu prea plăcute.

Dacă ele consideră ca asta e menirea lor, să meargă mai departe orice ar fi, să aibă curaj, să vadă că sportul e frumos, nu e un lucru rău, e un lucru care te educă, te disciplinează, te ajută.

Bineînțeles, așa cum am făcut și eu, am trecut peste dureri, peste momente neplăcute, peste tot felul de incidente. Și am mers și mi-am văzut visul împlinit. Eu am făcut acest sport cu pasiune.

Cred că pasiunea a fost primul lucru care m-a făcut să merg mai departe. Apoi încrederea în mine și dorința de a-mi testa limitele.

Încercam să mă controlez, să merg mai departe și să-mi ating țelul pe care mi l-am pus în cap”, a spus Cătălina Ponor, în urmă cu ceva vreme, conform .

Medalii primite de Cătălina Ponor

Cătălina Ponor a avut o carieră de succes în gimnastică. De-a lungul anilor a luat parte la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, cucerind un total de 23 de medalii la competiţiile majore. A primit 5 medalii la Jocurile Olimpice (3 aur, 1 argint, 1 bronz).

La Jocurile Olimpice din Atena din 2004 a câștigat aur la echipe, bârnă și sol. Astfel, campioana olimpică a devenit cea mai medaliată sportivă română a acelei ediții, cu trei titluri olimpice. Consideră că Olimpiada e cel mai important concurs.

Olimpiada a influențat-o în cel mai plăcut mod,fosta gimnastă subliniind că a avut parte de momente unice. Fosta sportivă, în vârstă de 38 de ani, mai deține 5 medalii la Campionatele Mondiale (3 argint şi 2 bronz).

În plus, Cătălina Ponor are 13 medalii câștigate la Campionatele Europene (8 aur, 2 argint şi 3 bronz). E una dintre cele mai cunoscute gimnaste din România, motiv pentru care este un exemplu pentru tinerele generații.