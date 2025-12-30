Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu

ADVERTISEMENT

Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de închisoare, însă a fost eliberat după doar 15 luni. De atunci a ieșit din viața publică, însă Dumitru Dragomirconsideră că este în continuare cel mai bogat român.

Dumitru Dragomir a mărturisit cât de bogat este Ioan Niculae

În cea mai recentă ediție a , fostul președinte al LPF a dezvăluit că Ioan Niculae este în continuare un prosper om afaceri, dar a recunoscut că acesta a mai pierdut din averea deținută înainte de a ajunge la închisoare.

ADVERTISEMENT

”Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. (n.r. – Era cel mai bogat om din România atunci când l-au închis?) Convingerea mea că și acum e. Și atunci, și acum.

Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are, dacă le taie și le vinde acum ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3. Are o minte cât Casa Poporului. Dacă ai minte nu-ți ia nimeni averea. Te critică unul, te înjură, te aleargă pe stradă, dar…”, a declarat el, la ”Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Cum a pierdut Niculae o parte din avere

În urmă cu mai bine de un an, Dumitru Dragomir a precizat faptul că Ioan Niculae . Omul de afaceri a fost păcălit de amantă care i-a vândut mai multe proprietăți și acțiuni.

ADVERTISEMENT

”L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a spus Dragomir.