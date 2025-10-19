Ce s-a ales de cel mai scump jucător pe care Real Madrid l-a cumpărat vreodată. Ce face astăzi

În ”epoca Florentino Perez”, Real Madrid a transferat cei mai buni jucători disponibili pe piață. Au ajuns pe Santiago Bernabeu legende precum Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo sau Ronaldo (brazilianul). Cel mai scump jucător cumpărat de gruparea ”Blanco” nu este însă pe lista enumerată. Despre cine este vorba și ce face starul în prezent.

Când a ajuns Eden Hazard la Real Madrid

Iubitorii fotbalului și-au dat deja seama despre l-a cumpărat vreodată. Tranzacția a avut loc în urmă cu mai bine de șase ani și părea să fie una excelentă pentru cel mai titrat club de pe continent.

În iunie 2019, cu surle și trâmbițe, Florentino Perez și clubul din capitala Spaniei anunțau oficial transferul lui Eden Hazard. Anunțul legat de cumpărarea belgianului a fost făcut de site-ul oficial al ”galacticilor”. După luni de negocieri, madrilenii ajungeau atunci la un acord cu Chelsea pentru mutarea mult dorită.

”Real Madrid și Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul lui Eden Hazard. Jucătorul va fi al Realului pentru următoarele cinci sezoane, până în iunie 2024”, se arăta într-un comunicat al Realului.

La acea vreme, Florentino Perez era extrem de încântat de lovitura de mercato dată. El chiar a declarat, înainte de mutare, că: ”Pe Hazard am încercat să-l recrutăm de mai mulţi ani, însă am speranţa că-l vom putea aduce în acest an”. Realul plătea 115 milioane de euro pentru acest transfer.

De ce nu s-a impus Eden Hazard la Real Madrid. Ce explicații are Carlo Ancelotii

Hazard venea în Spania de pe cai mari. În 7 sezoane la Chelsea (2012-2019), belgianul adunase 352 de meciuri, 110 goluri, 81 de pase decisive și șase trofee. Nu a repetat deloc această performanță și pe Bernabeu.

A petrecut patru ani în Spania (2019-2023), însă nu și-a pus deloc amprenta pe jocul Realului. Conform statisticilor, Hazard a adunat 76 de meciuri, 7 goluri și 12 pase decisive în perioada petrecută la Real Madrid.

În 2023, imediat după despărțirea de Real Madrid, . Deși acest lucru a fost o surpriză pentru mulți, Carlo Ancelotti pare să fi fost unul dintre cei care se așteptau ca acest lucru să se întâmple.

Antrenorul italian a vorbit, într-un Podcast, despre mentalitatea de care a dat dovadă Hazard în perioada petrecută la Los Blancos. ”Problema lui erau accidentările, desigur, dar avea și dificultăți în a concura. Trebuie să te antrenezi intens la antrenamente când nu joci. Îi era dificil să concureze, să lupte și să joace”.

Ce face în prezent Eden Hazard, cel mai scump jucător din istoria lui Real Madrid

În 2023, într-un interviu pentru , Eden Hazard a explicat de ce s-a retras. A fost extrem de sincer și a spus că pur și simplu nu se mai distra pe teren. Pe de altă parte, a dezvăluit că nu a vrut să meargă în Arabia Saudită pentru bani, așa cum o fac majoritatea jucătorilor trecuți de 30 de ani.

”Pot spune că sunt împăcat cu mine însumi și sunt fericit. Nu vreau să spun că a fost greu, dar nu mi-a fost nici ușor. Mă gândeam la asta de ceva vreme, iar asta m-a ajutat. Am atâtea lucruri de făcut în afară de fotbal încât a fost mai ușor să iau această decizie.

Sincer, aveam în gând să mă retrag de când am decis să nu mai merg la echipa națională. Veneam după o perioadă grea la Real Madrid și mereu am spus că mă voi opri îndată ce nu mă mai distrez pe teren. Nu am vrut să mă duc să joc pentru bani, iar asta a fost cea mai bună soluție. Nu mi-a mai plăcut să mă antrenez și nu am mai jucat”, a declarat Hazard, acum doi ani.

Viața lui Eden din prezent este una pe care și-ar dori-o oricine. Recent, pe 11 octombrie, fostul mare jucător de la Chelsea a revenit pe Stamford Bridge, locul unde s-a simțit cel mai bine în carieră. El a fost vedeta unui meci între legendele lui Chelsea și Liverpool.



Anterior acestui eveniment, în august 2025, belgianul ajuns la 34 de ani a dezvăluit, pentru , cum își umple timpul liber pe care îl are după retragerea din activitatea de fotbalist. Explică faptul că nu ar spune nu unei cariere de antrenor.

”Am părăsit fotbalul profesionist pentru că nu-mi mai plăcea ceea ce se învârte în jurul acestui fenomen. Îmi plăceau cele 90 de minute pe teren, dar nu și restul: călătoriile, antrenamentele nesfârșite, stresul din parte presei.

Acum, antrenorii muncesc mai mult decât jucătorii, mereu pe calculator cu asistenții lor. Nu-mi place asta. Am 34 de ani, nu 42, cum cred unii. Dacă vreau să fiu antrenor, am timp. Acum pot vedea o mulțime de lucruri, pot să am grijă de copiii mei și să mă relaxez”, a afirmat talentatul belgian.

Top 5 cei mai scumpi jucători transferați de Real Madrid