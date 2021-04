Ce s-a ales de Corina Drăgotescu, una din jurnalistele de bază ale fostei Realitatea TV. Cum arată acum

Corina Drăgotescu a fost una din cele mai prezente apariții pe micile ecrane la posturile de știri, jurnalista fiind una din vedetele fostei Realitatea TV, acolo unde realiza emisiuni împreună cu Mihai Tatulici și regretatul Andrei Gheorghe în urmă cu câțiva ani.

În urmă cu câțiva ani, Corina Drăgotescu a decis să plece din România și s-a mutat în Statele Unite ale Americii, acolo unde se află fiica ei.

Jurnalista a lucrat ultima oară la postul de știri România TV, iar ultima ei apariție publică a fost anul trecut într-un interviu pentru un site de știri, unde a vorbit despre cum trăiește ea și americanii pandemia de coronavirus.

Corina Drăgotescu stă de câțiva ani în Statele Unite ale Americii

Corina a fost invitată în vara anului trecut la Interviurile de la Gândul, acolo unde a spus cum trăiesc americanii pandemia, precizând că preocuparea lor era mai mare pentru alegerile prezidențiale câștigate în cele din urmă de democratul Joe Biden.

Jurnalista care a fost la un moment dat jignită de fostul președinte Traian Băsescu, declarațiile creând o controversă uriașă pentru că fostul lider PDL se lega de starea de sănătate a ziaristei, care trecuse printr-un cancer dur, îi ține la curent pe prietenii ei virtuali cu viața ei din America, iar recent i-a informat că a reușit să se vaccineze.

Jurnalista s-a vaccinat în deșert cu Johnson & Johnson: „Singura senzație avută după 15 minute a fost o amețeală ușoară”

Pe 9 aprilie, mai exact, Corina Drăgotescu a reușit să își facă vaccinul de la firma Johnson & Johnson, cel pe care îl aștepta cu ardoare, după cum chiar ea a declarat.

„Gata. Am băgat de bună voie și nesilită de nimeni vaccinul cu virus înăbușit în corpul meu ca să scap odată. Ori mor, ori trăiesc normal. A fost cam așa. Am ajuns la liceul din deșert unde am fost programată. Aveau trasee ca la aeroport și făceau screeningul. Apoi m-au întrebat la ce vaccin m-am înscris și mi-au trântit o etichetă pe umăr. A urmat căutarea aplicației mele și mi-au dat cartonașul de vaccin.

Ne-au rugat insistent să facem pipi înainte de vaccin pentru că o să stăm 15 minute sub observație în holul mare, același cu locul de vaccinare. Deci, pipi.

Apoi o tanti mi-a înfipt, la propriu acu-n mână și a completat cartonașul și a pus alt sticker pe rochie cu ora vaccinării. Am stat în sala de observație pe un scaun ca în stația de autobuz. Deci. Singura senzație avută după 15 minute a fost o amețeală ușoară”, le-a povestit Corina Drăgotescu prietenilor de pe Facebook despre experiența ei cu vaccinarea.

