Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat

Cristian Daminuță s-a retras din domeniul sportiv în urmă cu aproximativ 2 ani. Iată ce s-a ales de ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”, ajuns la vârsta de 35 de ani. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat, dar și orașul în care s-a stabilit cu și copiii.

Cu ce se ocupă acum Cristian Daminuță

Fundașul central care a trecut pe la Poli Timișoara și Dinamo, Cristian Daminuță, a intrat într-un con de umbră odată cu retragerea din fotbal. A luat această decizie la finalul anului 2023, iar de atunci a încercat să fie o persoană discretă.

În prezent, singurul fotbalist român care a fost legitimat la Inter și la AC Milan s-a stabilit la Timișoara. Locuiește alături de cea de-a treia soție, Mădălina, și cei doi copii. Frumoasa brunetă i-a dăruit o fată și un băiat.

Ajuns la vârsta de 35 de ani, fostul sportiv care „a pus ghetele în cui” la doar 32 de ani s-a angajat ca agent de securitate. Practică această meserie la Aeroportul din Timișoara, unde poate fi văzut de foarte mulți oameni.

Recunoaște că se află în această situație din cauza deciziilor pe care le-a luat de-a lungul carierei sportive. Cristian Daminuță consideră că a făcut mulți pași greșiți care, din păcate, nu l-au ajutat să evolueze ca și fotbalist.

Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”

Cristian Daminuță a explicat care este motivul pentru care crede că este ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Fostul jucător și-a dorit să fie un sportiv de renume încă din perioada în care evolua la Poli.

Visa să devină un fotbalist mare de la 14 ani, însă parcursul său sportiv s-a încheiat la numai 32 de ani. Privind în urma sa, acesta susține că a primit salarii destul de mici, în ciuda faptului că era cotat un jucător bun.

„Sunt multe povești care s-au spus despre mine, multe neadevărate și m-am ales cu o etichetă total neadevărată despre mine. S-a spus că am fost petrecăreț, dar nu este deloc așa.

Plus că eu nici nu am avut așa mulți bani. De altfel, pot spune că eu am fost cel mai păcălit fotbalist din istoria României. Eu m-am transferat la Inter, pe când aveam 18 ani, într-un moment în care eram pe radarul multor echipe din Europa.

Și m-am dus acolo pe un salariu de 3.000 de euro. Figuram pe foaia de transfer cu o sumă de un milion și câteva sute de mii de euro, într-o afacere de cinci milioane de euro.

Trecerea de la Inter la Milan am făcut-o de la 3.000 de euro, la 6.000 de euro. Magazionerul avea 10.000 de euro. Plus că trecerea de la Inter la Milan s-a făcut de pe o zi pe alta.

Atunci se vorbea mult, după perioada Dinamo, că n-am loc decât în echipa tatuaților, că fac nu știu ce. Toate acele prejudecăți mi-au dăunat”, a declarat Cristian Daminuță, invitat prin Skype, în cadrul emisiunii Matinal.

Cristian Daminuță, despre decizia de a pleca de la Farul

Cristian Daminuță a mai menționat faptul că are un mare regret legat de cariera sportivă. Îi pare foarte rău că a plecat de la Viitorul, acum Farul. A făcut acest pas cu un an înainte ca echipa lui Gică Hagi să câștige titlul de campioană a României.

Se întâmpla în sezonul 2016-2017, de 35 de ani subliniind că a fost vorba tot de o decizie greșită. Fostul fotbalist crede că lucrurile ar fi stat cu totul diferit dacă rămânea la această echipă din țara noastră.

„Am avut atunci două sezoane foarte bune la domnul Hagi. Îmi expirase contractul cu AC Milan, iar la Viitorul, pe atunci erau salarii foarte mici. Florin Tănase avea, spre exemplu, 600-800 de euro salariu.

Eu, pentru că mă aflam la final de contract cu AC Milan, am zis că pot obține un salariu mai mare în altă parte și a apărut varianta Irak. A fost catastrofă totală. Iar Viitorul, în sezonul care a continuat, a luat titlul.

Vă dați seama ce am simțit. Poate că altfel decurgea cariera mea. Una peste alta, fotbalul a reprezentat o experiență frumoasă. Păcat că în lipsa creierului am luat decizii greșite.

Plus că m-am luat dus de val și nici nu am avut oamenii potriviți lângă mine”, a completat Cristian Daminuță, mai arată sursa menționată anterior.

Cine sunt fostele soții ale lui Cristian Daminuță

Cristian Daminuță și-a pierdut inocența în clipa în care a semnat cu Inter. A făcut această declarație neașteptată într-un interviu mai vechi, pentru că la doar 18 ani „s-a trezit” cu Zlatan Ibrahimovic în vestiarul echipei.

Atunci nu a realizat că trebuie să muncească mai mult pentru a fi un nume important în fotbal. Era preocupat „să mai bifeze câte-o «mujer latina» de prin reviste”, scrie , dovadă că până acum a fost însurat de mai multe ori.

Prima soție a fost Anemona pe care a cunoscut-o la scurt timp după ce a devenit major. A doua femeie pe care a dus-o la altar este Iasmina Halas, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă drumurile lor s-au separat.

În momentul de față, Cristian Daminuță se află la al treilea mariaj. Mădălina este cea cu care s-a însurat la finalul anului 2022, dar și femeia de care s-a despărțit de mai multe ori până acum. Cei doi au împreună doi copii.

Cu ce se ocupă soția lui Cristian Daminuță

În altă ordine de idei, frumoasa brunetă are toată susținerea fostului fotbalist Damian Daminuță având în vedere că deține un cont pe celebra platformă OnlyFans. A luat această hotărâre pentru a avea mai mulți bani pentru sine și pentru creșterea micuților.

„Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau. El este foarte deschis. Am noroc pentru că este înțelegător, nu are nimic împotrivă.

Mă susține, este de acord. Nu a fost nici gelos. Când am deschis contul, nu l-a deranjat! Eu voiam un venit în plus pentru mine și copii!”, spunea Mădălina, a treia soție a lui Cristian, Daminuță, în anul 2023.