Ce s-a ales de Dana Bartzer, cântăreața din România pe care o iubeau milioane de români. De ce a dispărut, de fapt, de pe micul ecran

Dana Bartzer a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă și milioane de români au iubit-o. Cu toate acestea, a decis brusc să se retragă din lumina reflectoarele împreună cu soțul său, Dan Creimerman. Care este motivul pentru care a făcut acest lucru.

De ce s-a retras Dana Bartzer de pe micile ecrane

Dana Bartzer s-a născut pe 4 mai 1966, la București, iar la 19 ani a obținut Premiul Tinereții de la Mamaia, iar doi ani mai târziu a triumfat la Festivalul Național Studențesc. Cântăreața a avut o carieră de succes, moștenind talentul de la tatăl său Richard Bartzer.

ADVERTISEMENT

În perioada 1983- 1986, a studiat la Școala populară de artă din București și de foarte tânără a colaborat cu Teatrul Constantin Tănase. Aici a jucat în spectacole ca Astă seară se improvizează, Astă seară nu se improvizează și Savoy, Savoy.

Nu a renunțat nici la festivalurile de muzică, urcând pe scenă la Melodii ’85 și la Melodii ’86. La numai 22 de ani s-a căsătorit cu muzicianul Dan Creimerman și au devenit

ADVERTISEMENT

„Nu ne mai ocupăm de vreo optsprezece ani de lucruri publice”

În 1996, Dana Bartzer a fondat împreună cu soțul său Acustic Multimedia, o companie de producție și post-producție audio. Totodată, ei conduc Asociația Culturală și Canalul Media Art Channel. Deși erau în plină glorie, s-au retras din lumina reflectoarelor.

Dana Bartzer și Dan Creimerman și-au îndreptat atenția către alte domenii. În studioul lor de înregistrări realizează coloane sonore pentru diferite spoturi publicitare. Cântăreața nu a renunțat complet la muzică.

ADVERTISEMENT

Nu mai urcă pe scenă, dar este profesor de canto pentru tinerii care vor să-i calce pe urmă. Tot ea a fost cea care a îndrumat-o pe .

În anul 2013, Dana Bartzer a lămurit, , misterul retragerii sale din lumina reflectoarelor. „Da, ne-am retras de mult. Nu ne mai ocupăm de vreo optsprezece ani de lucruri publice, dar nu simt deloc dorinţa de a fi în faţă, în ochii lumii.

De altfel, nici când meseria mea era aceea de cântăreaţă nu mi-a plăcut să insist, să forţez lucru­ri­le. Doar ce vine de la sine e preţuit şi binevenit. În prezent, eu şi soţul meu, Dan Kreimer­man, ne ocupăm cu producţia de publici­tate, avem un studio un­de înregistrăm partea audio a reclamelor, ba chiar şi o parte din cea video.

ADVERTISEMENT

Am no­rocul să pot face aceste lu­cruri acasă, ceea ce îmi îngă­duie să fiu pre­zentă alături de băieţii mei sau să mă ocup şi de lucruri gos­po­dăreşti. Am făcut această ale­gere în urmă cu 18 ani şi mă fe­li­cit pentru ea, am o viaţă bună şi liniştită”, spunea Dana Bartzer la momentul respectiv.