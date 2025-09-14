Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. Ce face acum, la 22 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur

În anii 90, Dan și Dana Petrescu formau unul dintre cele mai spectaculoase cupluri din fotbalul românesc. S-au căsătorit în 1992, însă mariajul lor s-a întrerupt brusc în 2003, după ce ”Bursucul” a aflat că aceasta îl înșeală. Ce s-a ales între timp de prima soție a marelui fotbalist din Generația de Aur.

De ce a divorțat Dana de Dan Petrescu

este în prezent un bărbat împlinit pe plan personal. Are o soție frumoasă și trei fete: pe Rebecca (30 de ani) și pe Beatrice Chelsea (27 de ani), din primul mariaj, cu Dana Petrescu, și pe Jennifer (17 ani), din căsnicia cu Adriana Petrescu, cu care s-a însurat în 2007.

Până să-și împartă viața cu Adriana, Dan Petrescu a trecut printr-o căsătorie care părea perfectă, dar s-a sfârșit cu dezvăluiri șocante. În anii 90, când Petrescu era unul dintre cei mai buni fundași din Europa pe postul său, acesta forma, alături de Dana, unul dintre cele mai frumoase cupluri din sportul românesc.

Mariajul dintre Dan și Dana a ajuns la final după ceva mai bine de un deceniu. În 2003, cei doi au divorțat. Presa vremii scria că atunci avusese loc un scandal uriaș în spațiul public. Fosta soție a lui Dan Petrescu ar fi avut o relație extraconjugală cu Radu Niculescu, nimeni altul decât colegul fostului antrenor al CFR-ului la clubul la care evolua atunci, FC Național.

Fosta soție a lui Dan Petrescu a vorbit despre acel moment. A explicat, în presă, cum a ajuns să divorțeze și rolul pe care l-a avut Radu Niculescu în 2003. ”Când m-am despărțit sufletește de Dan, a apărut Radu, care mă urma efectiv ca un cățeluș. Mă aștepta cu buchete de câte 100 de trandafiri şi îmi vorbea irezistibil la telefon.

M-am simţit frustrată să renunţ la dorinţele mele pentru a-l urma peste tot pe Dan. Nu am mai putut să îl fac fericit. Am văzut despărţirea ca pe o echilibrare, ca o împăcare cu sine”, spunea Dana, în urmă cu câțiva ani, conform celor de la .

Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. Ce face aceasta în prezent

Odată cu divorțul de Dan Petrescu, o figură publică mult mai cunoscută și prezentă mereu în lumina reflectoarelor, Dana a dispărut din prim-plan. Presa internă a scris că aceasta a început o relație cu alt bărbat. Ar fi vorba de un jurist, cunoscut în lumea bună după porecla ”Versace”. Acesta este cu 12 ani mai mic decât ea.

”După 17 ani de când ne-am cunoscut, pot spune că mă aflu într-o relație. Mereu am fost preocupată de relații și am primit darul unei relații cu multe provocări. Fiecare provocare a adus schimbare, creștere și auto-cunoaștere. Am crezut că noi alegem partenerul. Nimic mai puțin adevărat. Partenerul este adevăratul maestru, relația este adevărata școală”, a scris Dana Petrescu pe Facebook, despre relația actuală.

Ajunsă la 56 de ani, Dana Petrescu arată foarte bine. În plan profesional, aceasta este specialist în terapie psihosexuală și de cuplu, tratând frigiditatea, absența totală a orgasmului la femei și impotența. Ea deține o clinică în București, scrie .

În urmă cu un an, Dana s-a reîntâlnit cu soțul ei din perioada 1992-2003, Dan Petrescu. S-a întâmplat în luna iunie, atunci când . Socrul mic și soacra mică au umplut cu bucurie și cu voie bună ringul de dans.

Cine este actuala soție a lui Dan Petrescu

La câțiva ani după divorțul de prima soție, fostul internațional a reușit să-și refacă viața personală. În 2007, Dan Petrescu s-a căsătorit a doua oară, cu Adriana Stan, o fostă sportivă. Aceasta i-a dăruit fostului fotbalist al treilea copil, tot o fată, Jennifer, născută în 2008.

Adriana Petrescu (47 de ani) este cu 10 ani mai mică decât fostul antrenor de la CFR Cluj. Aceasta este stabilită în Dubai, alături de fiica ei cu Petrescu, Jennifer. Adriana se autocaracterizează ca o mamă dedicată. Ea își face timp și pentru a posta fotografii pe Instagram.

Actuala soție a ”Bursucului” a avut o carieră în modelling. Adriana Petrescu a fost supranumită de tabloide drept ”Victoria Beckham de România”. În urmă cu doi ani, aceasta a dezvăluit, în , cum reușește să se mențină într-o formă de zile mari.

Partenera de viață a antrenorului a spus că nu a apelat niciodată la intervenții chirurgicale, fiind adepta frumuseții naturale. ”Pentru mine, frumusețea înseamnă, înainte de orice altă definiție, sănătate. Ca să funcționeze corect, fiecare celulă din corp are nevoie de apă. Hidratarea organismului, a pielii, a părului este vitală. Dimineața, beau apă cu lămâie, iar apoi, pe tot parcursul zilei, consum multă, multă apă. Cremele, serumurile și măștile hidratante sunt de asemenea nelipsite din beauty kit-ul meu.

Nu mi-am făcut nicio operaţie estetică şi nici nu intenţionez să apelez la chirurgie. Într-o societate în care tot mai multe femei recurg la tratamente invazive de înfrumuseţare, eu continui să promovez frumusețea naturală şi menținerea acesteia prin metode non-invazive”, a declarat Adriana Petrescu, în 2023.