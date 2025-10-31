Sport

Ce s-a ales de Dani Alves, unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Ce face astăzi, la 7 luni de când a primit cea mai importantă veste din viața lui

Dani Alves va rămâne cu siguranță unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Cu ce a ajuns însă să se mai ocupe acesta având în vedere evenimentele din viața sa?
Valentina Vladoi
31.10.2025 | 23:00
Dani Alves se simte în sfârșit liniștit. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Dani Alves a luat o decizie radicală la 7 luni de când a primit cea mai importantă veste din viața lui. Celebrul fotbalist este acum o cu totul altă persoană, iar asta o spune chiar el.

Ce s-a întâmplat acum 7 luni cu Dani Alves

Fostul jucător al celor de la Barcelona, Juventus și PSG a decisă să se retragă din lumea sportului, având în vedere perioada tumultoasă prin care a fost nevoit să treacă în ultimul an.

Amintim faptul că Dani Alves a fost acuzat de agresiune sexuală într-un club din Barcelona. Au urmat apoi mai multe luni petrecute în detenție. Ulterior însă soarele a ieșit pe strada sa.

Mai exact, în urmă cu 7 luni, pe 28 martie, Alves a primit cea mai bună veste. Acesta a fost achitat. Experiența trăită însă în ultimele luni de zile l-au făcut să ia o decizie radicală legată de viața personală, dar și profesională.

Cu ce se ocupă acum fostul fotbalist

Astfel, acesta a lăsat sportul deoparte și s-a apropiat de religie. Dani Alves a devenit un membru activ al Bisericii Elim din Girona, o comunitate creștină evanghelică din Spania.

Cu alte cuvinte, fostul fotbalist a devenit oficial predicator evanghelic. Într-un videoclip care a făcut înconjurul internetului și a adunat peste 35 de milioane de vizualizări, Alves se prezintă acum drept ”discipol al lui Iisus Hristos”.

Totodată, cea mai mare parte din postările sale de pe rețelele de socializare conțin mesaje biblice și reflecții spirituale. Mai există de asemenea și un videoclip recent publicat pe X care îl arată pe Alves participând la Congresul de Tineret al Bisericii Elim.

Acolo, fostul mare fotbalist a cântat și s-a rugat împreună cu zeci de credincioși. Acesta pare cât se poate de implicat în lumea religioasă și e departe de imaginea jucătorului care era odată.

Dani Alves se simte în sfârșit liniștit

Astfel, perioada dificilă prin care a trecut în ultimul an și-a pus amprenta asupra sa. Iar deși a avut o carieră de-a dreptul spectaculoasă, Dani Alves nu a fost interesant să se reîntoarcă în peisaj.

Reputația lui a fost afectată după acuzațiile aduse, însă acum, fostul fotbalist este liniștit. Acesta stă departe de stadioane, își construiește o nouă identitate, iar credința e cea mai importantă pentru el.

„Trebuie să ai credință, eu sunt dovada acestui lucru. Ceea ce promite Dumnezeu, aceea împlinește. Acolo, înăuntru, am făcut un pact cu Dumnezeu: ‘Doamne, fac un pact cu tine’.

Am spus: ‘Te voi sluji, dar tu ai grijă de casa mea, ai grijă de inimile acelor oameni care nu mă vor abandona’. Pentru că, fiți atenți, iubirea înseamnă să iubești atunci când cineva nu merită, ceea ce a făcut Hristos pentru mine și pentru voi.”, a spus Alves, conform ABC.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
