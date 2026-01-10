Ce s-a ales de Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice. Ce face astăzi

ADVERTISEMENT

Ce face, în prezent, Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice. În urmă cu aproape patru decenii, pe când avea 16 ani, românca scria o pagină de istorie departe de casă, în capitala Coreei de Sud.

Cum a reușit Daniela Silivaș să devină o gimnastă de legendă din România. Ce rol au jucat Bela și Marta Karolyi în cariera româncei

În 2026 se împlinesc exact 50 de ani de când, România dădea primul 10 din istoria gimnasticii, prin legendara Nadia Comăneci. Se întâmpla la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, pe data de 18 iulie 1976. O copilă de 14 ani era autoarea unui exercițiu impecabil la paralele, un moment ce a marcat sportul mondial și a inspirat generații de sportivi.

ADVERTISEMENT

Tot din România , apărută în generația care a urmat-o pe cea a Nadiei Comăneci. E vorba de Daniela Silivaș – Harper. Ajunsă la 53 de ani, aceasta este considerată de specialiști una dintre cele mai mari gimnaste din istorie.

Sportiva originară din Deva a început să practice gimnastica de la frageda vârstă de 6 ani. În primă fază, ea a fost antrenată de celebra pereche Bela și Marta Karolyi. S-a întâmplat înainte ca aceștia să părăsească România în 1981.

ADVERTISEMENT

Semnele că Daniela va fi o sportivă de legendă s-au văzut încă de când era foarte mică. Astfel, în 1980 a câștigat campionatul școlii. Peste doar un an, în 1981, devenea Campioană Națională la Junioare. Timpul petrecut alături de cuplul Karolyi și-a pus decisiv amprenta asupra carierei acesteia.

ADVERTISEMENT

În anii 80, Silivaș – Harper a reușit să impresioneze prin performanțele sale remarcabile. La general, și-a trecut în palmares trei titluri de campioană olimpică, șapte titluri de campioană mondială și cinci titluri de campioană europeană.

Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice

Cu doi înainte de majorat, pentru Daniela Silivaș urma momentul de maximă glorie al carierei sale. S-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988. La doar 16 ani, Silivaș a câștigat nu mai puțin de șase medalii: trei de aur, două de argint și una de bronz. Lor li s-au adăugat șapte note de 10.

ADVERTISEMENT

Aceste performanțe au egalat recordul stabilit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. A luat cele mai strălucitoare medaliile la probele de bârnă, sol și paralele. Apoi, argintul a venit la individual compus și cu echipa, iar bronzul la sărituri.

La Seul s-a petrecut un alt moment care a rămas unic în istoria gimnasticii. E vorba de lupta strânsă pentru titlul la individual compus dintre româncă și gimnasta rusă Elena Șușunova. Diferența dintre cele două a fost de doar 0,025 puncte, cea mai mică diferență din istoria gimnasticii olimpice.

Recent, în mai 2025, Daniela Silivaș a oferit un interviu în presa din România în care a vorbit de momentul Seul 1988. Atunci a plâns foarte mult, însă timpul i-a demonstrat cât de valoros este acel argint. ”(n.r. întrebarea jurnalistului: A fost un moment când nu v-ați putut potoli plânsul?) Da, bineînțeles la Jocurile Olimpice. Încerc să nu spun când am pierdut aurul olimpic, ci când am câștigat argintul. După 30 și ceva de ani am realizat că e foarte important acel argint.

Dacă mă gândesc că am pierdut aurul, încep să mă gândesc că nu am fost o gimnastă bună. Atunci, pe moment, am început să plâng, colegele plângeau, antrenorii plângeau. A trebuit să trec peste eșecul de a nu a câștiga aurul și să mă gândesc că am alte șanse pe aparate”, a spus Daniela Silivaș, conform .

Ce s-a ales azi de Daniela Silivaș. Familia superbă pe care o are legendara gimnastă

Daniela Silivaș , în 1991. Ulterior, s-a stabilit în Atlanta, SUA, unde a început o carieră în antrenorat. În 2003 s-a căsătorit în 2003 cu managerul sportiv Scott Harper. Aceștia au împreună trei copii: Ava Luciana, Jadan Scott și Rylan Bryce. Fiica sa este cea care îi calcă pe urme în gimnastică. Este deja extrem de apreciată în acest sport.

În mai 2024, chiar de ziua ei, pentru FANATIK. Aceasta a vorbit atunci, printre altele, și despre regretele din viața ei. Dată fiind cariera sa, faptul că nu a petrecut mai mult timp cu familia este unul dintre aceste regrete.

”La 15 ani am fost un copil cu multă energie și visam numai gimnastică. Acum, la 52 de ani, energia a mai scăzut puțin și visurile mele s-au schimbat. Acum visez la vacanțele împreună cu familia, în special la cele de la Deva. Au fost multe de câștigat în acest timp. De pierdut… eu cred ca, fiind departe de casă, am pierdut timp împreună cu familia”, a spus legendara sportivă.

În urmă cu doar o lună, Daniela Silivaș a revenit acasă, pe plaiurile natale. Chiar de Ziua Națională a României, aceasta a fost în județul Cluj, în satul Berchieșu, acolo unde sunt rădăcinile mamei sale. Parohia Ortodoxă din localitate a semnalat pe acest eveniment.

”Am trăit o mare bucurie să o avem alături de noi, la Berchieșu, într-o zi atât de importantă pentru noi românii, pe DANIELA SILIVAȘ, cea care a fost numită copilul minune al gimnasticii românești și mondiale din anul 1985 și până în anul 1990.

Rădăcinile mamei sale sunt din satul Berchieșu și aflată de ani buni în Statele Unite ale Americii nu şi-a uitat niciodată rădăcinile românești și a fost alături de noi în zi de sărbătoare!

Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice. Jocurile Olimpice Seul 1988: A câștigat șase medalii: 3 de aur (echipă, sol, bârnă), 2 de argint (individual compus, paralele) și 1 de bronz (sărituri). Campionatul Mondial 1985: A obținut medalia de aur la bârnă, cu nota perfectă 10.00.

Campionatele Europene 1987: A câștigat medalia de aur la individual compus, alături de alte trei medalii de aur la probele individuale.

Campionatul Mondial 1987: A câștigat medalia de bronz la individual compus și medaliile de aur la paralele, sol și în competiția pe echipe.

Campionatul Mondial 1989: A câștigat trei medalii de aur. Îi mulțumim pentru vizită și o mai așteptăm cu drag și bucurie la Berchieșu”, a scris, pe Facebook, Parohia.