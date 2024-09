Ce s-a ales de David Copperfield, magicianul care a uimit lumea întreagă. A făcut să dispară statuia Libertății și toți oamenii au rămas mască

Ce s-a ales de David Copperfield, magicianul care a uimit lumea întreagă? Au trecut ani buni de când a făcut să dispară statuia Libertății, însă și astăzi se mai vorbește despre el. De altfel el a fost catalogat ca fiind cel mai apreciat magician din istorie.

Ce s-a ales de David Copperfield, magicianul care a uimit lumea întreagă

David Copperfield s-a făcut remarcat acum ceva timp. Acesta a avut numeroase numere care au ajuns celebre și peste hotare. Printre acestea se numără dispariția traversarea Marelui Zid Chinezesc, dar și momentul când a levitat deasupra Marelui Canion.

Iar toate acestea i-au adus în conturi sume uluitoare de-a lungul timpului. De altfel zvonurile spun că el este cel mai bine plătit magician din întreaga istorie. Și totuși ce s-a ales de David Copperfield acum?

Bărbatul are 66 de ani, iar potrivit , având în vedere cariera sa de 50 de ani, se estimează că acesta ar fi ajuns la o avere de aproape 1 miliard de dolari. Ce mai face însă în rest?

David Copperfield mai deține un muzeu în Las Vegas, SUA. Acolo, oaspeții pot admira propria sa colecția de Printre altele, celebrul magician nu a pus stop activității sale.

Din ce face bani celebrul magician acum

Mai exact, David Copperfield are în continuare în jur de 500 de show-uri pe an la MGM Grand Hotel and Casino. Iar sursa citată scrie că toate acestea îi aduc în conturi în jur de 60 milioane de dolari anual.

Menționăm faptul că celebrul magician a câștigat numeroase premii Grammy cu show-urile sale. Totodată, acesta mai deține 11 Guinness World Records, o stea pe Hollywood Walk of Fame, dar și rangul de cavaler din partea Guvernului Francez.

În același timp, el fost numit Legendă Vie a Bibliotecii Congresului SUA. Cât despre pasiunea sa, aceasta a luat naștere încă de când era copil, adică pe când avea doar 10 ani. Doi ani mai târziu, el a devenit cea mai tânără persoană admisă în Societatea Magicienilor americani.

În ceea ce privește viața personală, David Copperfield nu a vorbit niciodată deschis despre acest subiect. Deși a avut relații cu numeroase vedete celebre, inclusiv Claudia Schiffer, zvonurile spun că acesta nu ar fi fost în realitate interesat de femei.