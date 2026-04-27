Ce s-a ales de Elton, piticul atomic adus de MM Stoica în România! Cu ce se ocupă acum, la 40 ani

Steaua București (n.r. – actuala FCSB) a dat tonul unui trend în perioada 2000–2010. Clubul din Ghencea obișnuia să transfere fotbaliști din America de Sud, fie columbieni, precum Dayro Moreno și Robinson Zapata, fie brazilieni. Unul dintre exemple este și Elton, micuțul jucător brazilian evoluând pentru roș-albaștri timp de jumătate de sezon, între ianuarie și iulie 2007.

În cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a declarat că, în ciuda criticilor, care au evoluat vreodată în România. Pentru a-și susține punctul de vedere, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a subliniat că brazilianul , dovadă fiind contractele consistente pe care le-a avut în Golf.

„Când am fost și l-am văzut pe Elton… Probabil, dacă scriam, că nu se materializa niciodată. Imaginea lui în România a fost că e un jucător mic, că nu știu ce. Ei bine, pentru mine a fost unul dintre, poate chiar cel mai talentat fotbalist care a ajuns vreodată în România.

Drept dovadă, a jucat și a câștigat campionatul de unul singur prin Arabia Saudită și a făcut multe, multe milioane de euro și stă foarte bine acum. Mai mult decât atât, a făcut luna aceasta, aprilie, 40 de ani. El a făcut multe milioane de euro! Avea peste două milioane de euro salariu anual. Omul a fost super fotbalist!”, a declarat Mihai Stoica.

Cine este Elton

Elton (40 de ani) este un jucător brazilian crescut în academia celor de la Corinthians. Ulterior, mijlocașul a făcut pasul la São Caetano, ca în 2007 să ajungă în Ghencea. După experiența la Steaua București (n.r. – actuala FCSB), Elton a mai evoluat la Al-Nassr, Fortaleza, Dubai CSC, Al-Wasl, Sport Recife, Al-Fateh, Al-Mesaimeer, Al-Qadsiah, CRB, Al-Wehda, Al-Hamriyah și Zumbi EC. De-a lungul carierei, sud-americanul a cucerit un titlu și o Supercupă în Arabia Saudită, la Al-Fateh.