Ce s-a ales de fiica fostului portar Ibrahim Dossey. Jennifer are 21 de ani și vrea să ajungă la Jocurile Olimpice

Ibrahim Dossey a încetat din viață în 2008, în urma unui stop cardiorespirator. Descoperă ce s-a ales de fiica fostului portar de la Rapid, care avea doar 4 ani când și-a pierdut tatăl. Ce planuri are Jennifer în momentul de față.

Ce s-a ales de fiica fostului portar Ibrahim Dossey

Jennifer a rămas orfană de tată în urmă cu aproape 17 ani, dar l-a păstrat în amintirea sa pe Ibrahim Dossey. Fiica regretatului portar ghanez visează să calce pe urmele figurii paterne, motiv pentru care acum se antrenează în România.

După ce a petrecut câțiva ani în Germania a revenit pe meleagurile românești. A semnat cu Rapid, unde este antrenată de Octavia Brosse, o fostă mare atletă la proba de triplusalt. Ajunsă la vârsta de 21 de ani, aceasta țintește sus.

Tânăra care este campioană la triplusalt vrea să ajungă la Jocurile Olimpice. Are visuri uriașe în sportul mondial, dorind să cucerească noi medalii. Jennifer Ștefania Dossey este mândră de rezultatele avute de regretatul său tată.

„Chiar m-a bucurat când a venit oportunitatea de a începe la Rapid. Tatăl meu a jucat la Rapid ceva timp. Tatăl meu a fost la Olimpiadă la fotbal, are locul 3 cu Ghana, mie mi-ar plăcea să pot să ajung.

Acum nu știu ce medalie sau ce loc, dar vreau să concurez pentru România. Este, în primul rând, o provocare”, a declarat fiica lui Ibrahim Dossey, după ce a trecut prin pierderii tatălui, într-un interviu pentru .

Fiica lui Ibrahim Dossey, despre pasiuni și planurile de viitor

În timpul liber Jennifer Dossey este focusată pe pasiunile care i-au fost insuflate de tatăl său. Adoră dansul și muzica ghaneză. De asemenea, pe lângă atletism este pasionată de limbile străine și vorbește fluent engleza, franceza și germană.

De asemenea, ia în calcul ca în viitorul apropiat să urmeze o universitate de specialitate. Ar vrea să studieze japoneza sau chineza. În plus, cochetează cu modellingul, fiind invitată la numeroase prezentări de modă.

Mai mult, pentru că are o alură de model a făcut câteva photoshooting-uri pentru reviste. Fiica lui Ibrahim Dossey, care , a dezvăluit că îi place mult această activitate, subliniind că nu are nicio problemă să meargă pe tocuri.

„Eu am fost triplusaltistă și vreau să mă depășescă pe mine în prima fază. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc. Să mă depășesc pe mine. Eu am abordat 14 metri. Sper ca ea să abordeze 15 metri.

Îmi place foarte mult să dansez, să mă simt bine, în general.Am început să dansez alături de părinții mei pentru că le plăcea foarte mult muzica. Mama e o fire dezinvoltă, iar tatălui meu îi plăcea foarte mult muzica.

Tot timpul asculta muzică. Și, probabil, crescând așa, am și dezvoltat o iubire față de muzică și dans. Ascult foarte multă muzică africană, dar ascult și muzică populară, pentru că am făcut dansuri populare când am fost mică.

Ascult pop, ascult și artiști din România, dar și rap. De la mama am un lănțișor, îl port mereu la concursuri, iar de la tata am diverse brățări sau lănțișoare africane specifice și îmi place să le port cu mine”, a completat fiica lui Ibrahim Dossey, mai arată sursa citată.