Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”

Luiza Rozova, presupusa , a ieșit la rampă cu informații neașteptate. Ce s-a ales de ea după ce a fugit din Rusia. Face acuzații șocante despre tatăl ei pe care îl condamnă pentru că a luat viața a milioane de oameni.

Ce s-a ales de Luiza, fiica secretă a lui Vladimir Putin

Puțini oameni mai sunt la curent cu ce se mai știe despre fata nelegitimă a președintelui rus Vladimir Putin. Luiza Rozova și-a făcut curaj într-un grup secret de pe Telegram, la câțiva ani după ce a plecat din Rusia.

Tânăra de 22 de ani lansează informații ieșite din comun despre figura paternă. Aceasta suține că tatăl său i-a distrus viața, fiind nevoită să trăiască în exil în Franța. În momentul de față locuiește în Paris, unde duce o existență discretă.

În mesajele de pe social media subliniază faptul că un bărbat a luat milioane de vieți, fără a face trimitere directă la șeful statului rus. Mai mult decât atât, susține că traiul său se simte ca și cum ar fi într-o „cușcă de aur”.

„Nu pot face un tur suplimentar al iubitului meu Sankt Petersburg. Nu pot vizita locurile și obiectivele mele preferate. Este atât de frumos să pot arăta din nou lumii fața mea adevărată.



A luat viața a milioane de oameni și a distrus-o și pe a mea”, a spus Luiza Rozova, fiica secretă a lui Vladimir Putin, pe Telegram, conform publicației . Tânăra are parte de numeroase critici în ceea ce privește legătura cu președintele rus.

Mulți o judecă pentru conexiunile familiale, însă Luiza Rozova are o întrebare retorică în această direcție. „Sunt eu cu adevărat responsabilă pentru activitățile familiei mele, care nici măcar nu mă poate auzi?”, a completat aceasta, conform sursei citate anterior.

Cine este Luiza Rozova, fiica secretă a lui Vladimir Putin

Luiza Rozova despre care se crede că este fiica secretă a lui Vladimir Putin s-a născut pe data de 3 martie 2003. A venit pe lume într-o maternitate din Sankt Petersburg, , unde a fost înregistrată cu numele Elizaveta Krivonogih.

A fost identificată drept fata nelegitimă a președintelui rus de către platforma de investigații Proekt. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2020, analiștii precizând că în certificatul de naștere nu este completat numele tatălui.

Cu toate acestea, în dreptul figurii paterne este trecut patronimicul „Vladimirovna”. În plus, foarte multe persoane au sesizat asemănările dintre cei doi. Tânăra seamănă foarte mult la aspectul fizic cu președintele rus.

Mama sa este Svetlana Krivonogih, o femeie de afaceri cunoscută în Rusia. Aceasta deține acțiuni la Banca Rossiya, având o avere impresionantă. Pe de altă parte, se află pe lista de sancțiuni din Marea Britanie.

Cu ce se ocupă fiica secretă a lui Vladimir Putin

Fiica secretă a lui Vladimir Putin condamnă războiul dintre Rusia și Ucraina. Luiza Rozova expune lucrări de artă cu tematică antirăzboi într-o galerie de artă din Paris. Lucrează ca manager pentru a-și câștiga existența.

Informația a fost făcută publică de către scriitoarea Nastya Rodionova într-o postare pe Facebook, conform . Tânăra de 22 de ani este absolventă de arte. Plănuiește să-și lanseze propria marcă de bijuterii.

În plus, Luiza Rozova evită să stea de vorbă cu jurnaliștii, însă este o prezență constantă pe Telegram. Fiica secretă a lui Vladimir Putin vrea să-și schimbe radical imaginea și să nu mai fie asociată cu stilul de viață luxos.

În aceeași notă, critică aspru cultul mărcilor de top, mai ales după izbucnirea războiului dintre cele două națiuni. În prezent, tânăra este de părere că „o cămașă de in fără nume poate transmite mai mult adevăr decât o rochie de mătase de designer”.

Câți copii are Vladimir Putin

Vladimir Putin a fost căsătorit vreme de 30 de ani cu Lyudmila Ocheretny, fostă însoțitoare de zbor la compania aeriană Aeroflot. Divorțul s-a pronunțat în 2013. În timpul mariajului au venit pe lume două fete, Ekaterina și Maria.

Se zvonește că președintele rus ar mai avea cinci copii cu fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva. Dmitri s-ar fi născut în 2008, în timp ce în 2012 ar fi venit pe lume o fată. Ulterior, politicianul ar fi devenit tatălui unui alt copil în 2015, iar în 2019 părinte de gemeni.

În septembrie 2013, Alexei Navalnîi, rivalul președintelui rus, a susținut că șeful statului și actualul politician pro-Kremlin sunt căsătoriți. În schimb, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a demontat aceste afirmații.