Ce s-a ales de fosta iubită a lui Connect-R. Diana Georgescu, invitată la emisiunea Căsătoriți pe nevăzute de la Pro TV

Connect-R și Diana Georgescu au fost la un pas să se căsătorească în urmă cu mulți ani. Relația lor s-a încheiat destul de brusc, iar artistul s-a însurat cu Misha.

Diana Georgescu nu a mai apărut de atunci și mulți poate s-au întrebat ce s-a întâmplat cu frumoasa brunetă. Aceasta a luat prin surprindere pe toată lumea când a acceptat să apară la emisiunea Căsătoriți pe nevăzute de la Pro TV.

Diana Georgescu a fost invitată specială, aceasta fiind verișoara Loredanei care se va căsători în următoarea ediție.

Fosta iubită a lui Connect-R a fost invitată într-o emisiune Tv. Nimeni nu a mai știut nimic despre aceasta de ani buni. Acum, Diana Georgescu a acceptat să apară în cadrul emisiunii Aceasta a susținut-o pe Loredana, verișoara sa, care urmează să se căsătorească după ce experții i-au găsit perechea perfectă.

“E puțin ciudat să te măriți cu cineva pe care nu-l cunoști. Nu știi cum arată. Dar acesta este stilul ei. Îi doresc să fie fericită. Amândoi să fie fericiți”, a declarat Diana la Pro Tv.

Diana Georgescu a fost cea cu care urma să se căsătorească Connect-R în urmă cu mulți ani. Povestea lor de dragoste a început în anul 2009 și au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cântărețul îi dedica iubitei sale melodii la fiecare concert și deseori cobora de pe scenă pentru a o îmbrățișa.

“Diana m-a copleșit de când am cunoscut-o. Am făcut rost de id-ul ei de messenger și tot vorbeam, dar am stat șase luni să o scot, nu la o cafea, ci în fața blocului să o vad”, declara în urmă cu mulți ani artistul.

Cei doi s-au logodit în anul 2013 și anunțau că urmează să se căsătorească. În final, relația lor s-a încheiat brusc.

De atunci Diana Georgescu a apărut extrem de rar și nimeni nu a mai știut mare lucru despre ea. Tânăra a rămas la fel de frumoasă și are un corp de invidiat așa cum se vede din pozele pe care le postează pe conturile de socializare.