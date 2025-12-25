Sport

Ce s-a ales de fosta vedetă de la CFR Cluj, care a fost la un pas de FCSB. „Dumnezeu știe mai bine și ne dă ceea ce merităm!”

O fostă vedetă de la CFR Cluj a ajuns într-un punct dezamăgitor al carierei. Ce se întâmplă acum, de fapt, cu jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 22:57
Ce sa ales de fosta vedeta de la CFR Cluj care a fost la un pas de FCSB Dumnezeu stie mai bine si ne da ceea ce meritam
ULTIMA ORĂ
Vedeta de la CFR Cluj, dorită și de FCSB, trece printr-un moment de cotitură în carieră. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Un fost jucător important de la CFR Cluj trece printr-o perioadă dezamăgitoare din cariera sa. Ce s-a ales de fotbalistul dorit și de FCSB la nici trei luni după ce a semnat cu o nouă echipă.

Fostul jucător de la CFR Cluj, OUT de la noua echipă după nici trei luni

CFR Cluj a avut în lotul său mai mulți jucători cu renume în ultimii ani. Nu toți au confirmat, iar cei care au impresionat totuși la un moment dat, au plecat în cele din urmă. Un astfel de exemplu este cel al lui Panagiotis Tachtsidis.

ADVERTISEMENT

Mai exact, fotbalistul elen despre care FANATIK a aflat că Dan Petrescu nu l-a mai dorit la CFR, a semnat în toamna acestui an cu brazilienii de la Remo. Deși a promovat în prima divizie, jucătorul de 34 de ani și-a anunțat plecarea de la formația sud-americană.

„Această victorie a fost una dintre cele mai importante din cariera mea. A fost ceva ce nimeni nu credea: Remo, în Serie A. Sunt atât de mândru de mine și de alegerea mea de a veni în Brazilia, departe de toate și singur. Dar Dumnezeu știe mai bine și ne dă ceea ce merităm tot timpul. Mulțumesc pentru tot”, a fost mesajul scris de Panagiotis Tachtsidis, pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

Tachtsidis a fost la doar un pas să semneze cu FCSB

Panagiotis Tachtsidis, fotbalist cu un CV impresionant, a luat ochii lumii fotbalului românesc imediat ce a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2023. Talentul său le-a atras atenția până și rivalilor de la FCSB, iar legătura sa cu cipriotul Elias Charalambous, antrenorul bucureștenilor, părea să conducă către o mutare la campioana României.

ADVERTISEMENT
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce...
Digisport.ro
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”

Dorit chiar și de Gigi Becali, fotbalistul nu a mai ajuns în cele din urmă la echipa din Capitală. Tot patronul acesteia dezvăluia pentru FANATIK că grecul nu a mai fost transferat din cauza faptului că nu mai existau locuri libere în lotul echipei sale.

  • 350.000 este cota actuală a lui Tachtsidis
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma...
Fanatik
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Ionel Dănciulescu, coșmar după transferul de la Steaua la Dinamo: “Am fost inconștient!...
Fanatik
Ionel Dănciulescu, coșmar după transferul de la Steaua la Dinamo: “Am fost inconștient! A fost cea mai dificilă perioadă a carierei mele”
Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de...
Fanatik
Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de zile, pus pe liber de un club legendar
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!