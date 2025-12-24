Sport

Ce s-a ales de fostul internațional al Universității Craiova. Debut de coșmar la Cupa Africii și dezastru la echipa de club

Ce s-a ales de fotbalistul de națională care a jucat la Universitatea Craiova. Ce a făcut în primul meci de la Cupa Africii și pe ce loc se află în campionat cu echipa de club.
Mihai Dragomir
24.12.2025 | 19:30
Ce sa ales de fostul international al Universitatii Craiova Debut de cosmar la Cupa Africii si dezastru la echipa de club
Fostul internațional de la U Craiova, carieră în declin. Sursa Foto: Hepta.
Basilio Ndong, fostul jucător de la Universitatea Craiova, trece prin momente delicate în cariera de fotbalist. Calificat cu naționala la Cupa Africii pe Națiuni, fotbalistul a avut un prim meci de coșmar. Ce loc ocupă în campionat la echipa de club.

Ce s-a ales de fostul internațional al Universității Craiova

Cupa Africii pe Națiuni, ajunsă la ediția cu numărul 35, se desfășoară între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. Pe lângă starurile mondiale precum Salah, Osimhen, Hakimi sau Marmoush, la competiție participă și un fost internațional de la Universitatea Craiova.

Mai exact, Basilio Ndong, cel al cărui plecare din Bănie a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK în vara acestui an, a debutat la turneul final din acest an, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Titular în naționala din Guineea Ecuatorială, Ndong a văzut direct cartonașul roșu în minutul 50 al meciului cu Burkina Faso pentru un fault extrem de dur.

Basilio Ndong a avut o intrare „horror” asupra unui adversar și a fost eliminat direct. La ieșirea de pe teren, fotbalistul care evoluează pe postul de fundaș stânga a fost surprins de camerele TV extrem de afectat.

Guineea Ecuatorială, eșec dramatic la Cupa Africii pe Națiuni

În minutul, 85, la 35 de minute de la eliminarea lui Ndong, Guineea Ecuatorială a izbutit să marcheze prin Anieboh. Doar că finalul partidei a fost unul exploziv. Minoungou și Tapsoba, în minutele 90+5 și 90+8, au întors soarta meciului, iar Burkina Faso s-a impus cu 2-1.

Ndong nu o duce bine nici la nivel de club. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a semnat în toamna acestui an cu KF Tirana, echipă din prima ligă a Albaniei. Cu doar 9 puncte în 17 etape scurse, echipa fostului jucător de la U Craiova ocupă ultimul loc în clasament.

Cât a jucat Basilio Ndong după plecarea de la Universitatea Craiova, de fapt

Fundașul stânga a ajuns în Bănie la începutul anului 2023. Oltenii au plătit atunci 200.000 de euro norvegienilor de la Start pentru transferul său. Deși a strâns în prezent peste 56 de apariții pentru echipa națională din Guineea Ecuatorială, acesta nu s-a impus niciodată cu adevărat la U Craiova.

Plecarea sa s-a produs chiar înaintea returului cu Sarajevo din preliminariile Conference League. Aducerea lui Florin Ștefan, jucător despre care FANATIK a aflat că nici el nu va mai continua din iarnă la Craiova, a facilitat despărțirea de Ndong. De altfel, fotbalistul care reprezintă Guineea Ecuatorială a fost cel care a insistat să fie lăsat să plece din Bănie.

Jucătorul poreclit de olteni „Busuioc” sau „Eddie Murphy de Oltenia” a jucat extrem de puțin odată ce a părăsit clubul din SuperLiga. Mai exact, fundașul lateral a bifat doar 214 minute la KF Tirana (a jucat în 2-6 cu Dinamo City, 0-2 cu FK Partizani și 1-1 cu KF Teuta).

  • 26 de ani are Basilio Ndong
  • 350.000 de euro este cota lui Basilio Ndong în prezent
