Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai dribleze la FCSB. Astăzi, a ajuns să spele mașinile bogaților

De când a preluat pe FCSB, în urmă cu mai bine de două decenii, Gigi Becali a făcut numeroase transferuri și a plătit sume importante în schimbul unor fotbaliști care nu au confirmat. Un jucător aflat în această categorie, căruia patronul campioanei i-a interzis la un moment dat să mai dribleze, a avut o evoluție surprinzătoare în carieră.

Sulley Muniru, de la fotbal la spălatul mașinilor de lux

În 2013, în România ajungea un jucător extrem de interesant. Fratele celebrului Sulley Muntari, Sulley Muniru, semna cu gruparea ardeleană CFR Cluj. Evoluțiile sale bune din Gruia i-au adus pasul către FCSB. A fost cumpărat de Gigi Becali, în 2015, în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Pentru roș-albaștrii, Muniru a evoluat timp ce două sezoane, fiind implicat în 61 de partide jucate în campionat, Cupă, Cupa Ligii și în cupele europene. După această perioadă, Muniru a părăsit România. Ajuns la 33 de ani, ghanezul este deja un fotbalist retras de ani buni din activitate.

Sulley Muniru stă departe de fenomenul sportiv. . A decis să pună pe picioare o afacere inedită în Ghana. Fostul mijlocaș deține la ora actuală o firmă de detailing auto în orașul Accra.

Ce face mai exact compania sa? Se ocupă, pe lângă spălarea mașinilor, și de curățarea, restaurarea și protejarea profesională a interiorului și exteriorului vehiculelor. Este mai mult decât o spălare obișnuită, care are ca scop aducerea vehiculului la o stare estetică, igienică și chiar superioară celei de fabrică, prin tratarea meticuloasă a fiecărei suprafețe și eliminarea detaliată a imperfecțiunilor.

Despre toate aceste aspecte, Muniru a povestit în cadrul unui podcast. ”Am început cu o mică spălătorie auto mobilă. Doar pentru distracție, ca să mă țină ocupat. Le-am spălat mașinile unor oameni importanți din Ghana. Și ori de câte ori eram cu ei, mă chemau în birourile lor și îmi ziceau: ‘Băi, cine ți-a dat ideea asta? E o idee super’.

Mereu le spun angajaților mei: ‘Nu e vorba doar despre bani. Toate mașinile astea trebuie să vă inspire, pentru că și ei au pornit de la nimic, la fel ca voi, și acum sunt unde sunt’. Așa că e bine să lucrezi, dar în același timp să și înveți”, a spus Muniru, potrivit .

De ce i-a interzis Gigi Becali lui Muniru să mai dribleze la FCSB

În perioada petrecută la FCSB, Sulley Muniru a avut parte și de multe meciuri nereușite. Acestea au venit de la sine cu critici din partea patronului. Chiar Muniru a fost la un moment dat ținta lui Gigi Becali.

În august 2015, FCSB avea un start de sezon foarte slab. După 0-3 pe teren propriu cu nordicii de la Rosenborg, în prima manșă din play-off-ul Europa League, Becali s-a arătat nemulțumit de mai mulți jucători aduși în acea vară. Unul dintre ei, chiar Sulley Muniru, l-a exasperat.

Jucătorul de 22 de ani la acea vreme a primit ”interzis” să mai dribleze. ”Dacă mă duc eu și îi zic, cine ești mă tu, Messi? Să vezi că în viața lui nu mai face un dribling. Măine merg la echipă ca să îi spun eu, cine ești tu, Maradona: Să vezi dacă mai driblează Muniru. Îl iau eu, cine se crede el, Suleyman Magnificul?”, a tunat patronul FCSB.

De ce a fost dat afară Sulley Muniru de la FCSB

Fratele mult mai celebrului Sulley Muntari a plecat într-un moment de tensiune maximă din România. S-a întâmplat după un conflict cu . La acea vreme, Laurențiu Reghecampf era antrenor la club. Acesta a și explicat ce s-a întâmplat între cei doi jucători: ”Totul a început de la o miuţă. Sulley Muniru a fost bolnav, pentru mine. Când există un asemenea incident, trebuie să ai anumite decizii ca antrenor.

Îmi pare rău că s-a întâmplat asta înainte meciului cu Astra, a trebuit să facem acest lucru şi a ieşit bine. Pentru mine, el rămâne un jucător important, pe care mă bazez. Pentru mine a fost un simplu incident, am luat o decizie şi asta a fost”, a explicat Laurențiu Reghecampf.

Mult mai drastic a fost Gigi Becali. ”Când vii într-o țară străină, cum ar veni să se ducă acolo un român și să dea cu pumnul unuia de acolo. S-au lovit ce s-au lovit la antrenament.. O să vedeți, da? Dacă era o reacție rasistă, atunci el trebuia să vină la mine și să-mi zică și atunci era amendat Tănase, da?”.