Ce s-a ales de fostul soț al Israelei Vodovoz. Dezvăluiri dure despre Liviu Arteni: ”Căuta în pubele”

Ce s-a ales de fostul soț al Israelei Vodovoz. dure despre Liviu Arteni. O persoană foarte apropiată bărbatului și care îl cunoaște încă din copilărie a povestit că la un moment dat acesta căuta în pubele.

Ce mai face și cum a ajuns să trăiască văduvul balerinei Israela Vodovoz. Mărturie cumplită despre Liviu Arteni

Maria Lazăr, o apropiată a lui Liviu Arteni, a spus ce mai face și cum a ajuns să trăiască , care a încetat din viață la 68 de ani, în 2018. Femeia susține că fostul soț al regretatei dansatoare se află în străinătate.

În momentul de față nu se cunosc prea multe amănunte despre bărbat, în urmă cu un an fiind văzut în timp ce căuta prin pubele. Era în Valencia, total schimbat, reușind să stea departe de ochii curioșilor în ultima vreme.

„Acum un an am vorbit cu el ultima dată și după aceea, gata. Am văzut o filmare, a pus-o cineva, un român din Valencia, că era cu barbă, era pe o bancă. Asta s-a întâmplat anul trecut, în primăvară.

Distrus, distrus, distrus. Am mai văzut încă o filmare în Germania sau Franța, era la cerșit, căuta în pubele. Și-a găsit refugiul pentru că mă cunoștea și tot a încercat să găsească numărul meu.

Când l-am găsit eu în Madrid, tot așa pe străzi, prin parcuri. El cunoștea șase limbi și i-am găsit aici la un hotel un job ca recepționist, cu un salariu destul de decent pentru el, 1.300 de euro.

Nu ar fi plătit chirie pentru că îi dădea cameră patronul, la hotel. El știa numărul meu, îl avea în memorie. Nu m-a mai sunat”, a declarat femeia care îl știe foarte bine pe Liviu Arteni, conform .

Liviu Arteni, dat dispărut după moartea soției sale, Israela Vodovoz

Liviu Arteni a fost dat dispărut după moartea soției sale, Israela Vodovoz, cu care a avut o relație extrem de tumultoasă. Nu a mai apărut deloc în spațiul public, apropiații știind că a ales să fugă în străinătate, deși moștenise 4 terenuri după moartea balerinei.

În altă ordine de idei, apropiata bărbatului susține că acesta a iubit-o enorm pe fosta parteneră de viață, care a fost înmormântată în Israel, la dorința familiei sale. Cei doi au fost căsătoriți din anul 2008 până în 2016 când au decis să divorțeze.