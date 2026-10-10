Ce s-a ales de fotbaliștii Generației de Aur. Cine a făcut avere și cine a ales o viață discretă

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Trecerea deceniilor de la momentele de glorie ale a redesenat complet viețile marilor eroi ai fotbalului românesc. În timp ce o parte dintre membrii Generației de Aur au transformat câștigurile din teren și viziunea tactică în afaceri de zeci de milioane de euro sau cariere fabuloase pe banca tehnică, alții au preferat liniștea unei vieți departe de blițuri sau au ales roluri administrative discrete.

Cum a arătat România la Campionatul Mondial din 1994

Între 17 iunie şi 17 iulie 1994, în Statele Unite ale Americii, s-a disputat Campionatul Mondial de fotbal. După aproape cinci ani de la căderea comunismului, românii aveau să trăiască o perioadă de bucurie maximă grație fotbalului. Echipa naţională a României obţinuse calificarea la turneul final cu emoţii, după un meci decisiv cu Ţara Galilor, jucat în noiembrie 1993 la Cardiff. Selecţionata antrenată la acel moment de Anghel Iordănescu avea să se dueleze la turneul de peste ocean cu SUA, Columbia şi Elveţia, chiar în grupa A.

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Lotul de jucători al României a fost format din 22 de jucători: portari – Bogdan Stelea, Florin Prunea, Ştefan Preda; fundaşi – Dan Petrescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Gică Popescu, Tibor Selymes, Corneliu Papură; mijlocaşi – Gheorghe Hagi, Ionuţ Lupescu, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ovidiu Stângă, Iulian Chiriţă; atacanți – Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan, Marian Ivan.

Prezentă pentru a şasea oară la turneul final, echipa naţională de fotbal a României a obţinut cea mai bună clasare din istoria sa: sferturile de finală. Elevii lui Anghel Iordănescu au ajuns în acel punct după ce au învins cu 3-1 Columbia, au pierdut cu 1-4 împotriva Elveţiei şi au câştigat cu 1-0 împotriva gazdei SUA. În optimi, România a trecut cu 3-2 de Argentina, producând o surpriză de proporții. Finalul poveștii a venit în sferturi, cu mult dramatism, în urma loviturilor de la 11 metri contra Suediei.

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Ce s-a ales de jucătorii români care au participat la Campionatul Mondial din 1994

Astăzi, niciunul dintre jucătorii români aflați atunci în lot nu mai activează ca fotbaliști profesioniști. Ultimul membru din acea echipă care s-a retras a fost Bogdan Stelea, în vara anului 2009, după un ultim sezon petrecut la FC Brașov. Marea majoritate este încă prezentă în fotbalul românesc, în diverse posturi, însă există și cazuri retrase din viața publică.

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Cine a făcut avere rămânând implicat direct în fotbal

Nu este o surpriză că liderii din teren ai naționalei au devenit lideri și în lumea afacerilor. Investițiile majore în imobiliare, turism și infrastructură sportivă le-au adus venituri impresionante după retragerea din activitate. Un prim exemplu în acest sens este chiar actualul selecționer al României, Gheorghe Hagi. „Regele” a reinvestit o mare parte din tot ce a câștigat în cariera sa în proiectul vieții sale, Academia Hagi și clubul Farul Constanța. Cu o bază sportivă modernă întinsă pe zeci de hectare la Ovidiu și cu active în domeniul hotelier (Hotel Iaki din Mamaia), Hagi a creat un model financiar și sportiv unic în Europa de Est. Estimările publice plasează în prezent averea fostului mare decar al naționalei României în jurul pragului de , însă suma exactă nu este una făcută publică oficial.

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Imediat pe această listă apare numele lui Gică Popescu. „Baciul” s-a reorientat rapid către mediul de afaceri după agățarea ghetelor în cui. Popescu a derulat proiecte imobiliare de mare anvergură, de la spații comerciale și clădiri de birouri, până la parcuri de retail și complexe rezidențiale, rămânând totodată implicat direct în fotbal ca președinte la Farul. În martie 2026, Gică Popescu a preluat 70% din acțiunile clubului Farul Constanța de la Gheorghe Hagi. În mai 2026, acționarul majoritar al celor de la Farul Constanța a vândut atunci centrul comercial pe care l-a dezvoltat la Hunedoara, în care fostul mare internațional investise circa 7 milioane de euro. GP Plaza, cum se numește, a fost ridicat în locul unei foste fabrici de încălțăminte și tricotaje din Hunedoara și i-a adus „Baciului” după vânzare suma de 8 milioane de euro.

Nu putem uita nici de Dan Petrescu. „Bursucul” și-a construit averea în principal de pe banca tehnică, dar și din domeniul imobiliar. Titlurile cucerite cu CFR Cluj, dar mai ales contractele bănoase din Rusia (Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova), China (Jiangsu Suning) și zona Golfului i-au adus antrenorului român salarii și premii de performanță de ordinul milioanelor de euro. Revista Forbes l-a plasat pe locul 9 în , veniturile sale fiind încadrate între 28-30 milioane de euro.

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Cine a făcut avere vorbind despre fotbal

Nu toți au rămas implicați direct în fotbal după retragere. Unii au avut tentative de antrenorat sau de funcții tehnice, însă au ajuns finalmente să vorbească despre sportul iubit la televizor și în diverse publicații media. Ilie Dumitrescu, autorul dublei memorabile împotriva Argentinei, a explorat o zonă neconvențională pentru un fost fotbalist. Ilie a investit într-o galerie de artă și restaurantul de la Hanul cu Tei din Centrul Vechi al Capitalei, afacere pentru care cerea suma de 1,6 milioane de euro în primăvara anului 2024. De asemenea, el este una dintre cele mai apreciate și carismatice figuri de pe sticla televizoarelor în calitate de analist sportiv.

Basarab Panduru și Florin Răducioiu s-au consacrat amândoi în ultimii ani în rolul de analiști TV de linie întâi, fiind apreciați de public pentru discursul direct, fără ocolișuri, și analiza tactică pertinentă. Viorel Moldovan a oscilat la rândul său între antrenorat și funcții de conducere, preluând ultima dată poziția de președinte la Rapid București, de unde a plecat în vara anului 2025. Florin Prunea, poate cel mai viral fost membru al Generației de Aur în prezent, a lăsat în spate funcțiile administrative din fotbalul românesc și activează ca analist TV, unde stârnește constant reacții diverse prin discursurile și comentariile sale. El povestea recent cum a cheltuit 32.000 de dolari pe un camion. În timpul unei curse în Germania (pe care Prunea a refuzat-o inițial), șoferul de 62 de ani („nea Puiu”) a decedat în somn în parcare. Prunea a suportat costurile de repatriere, a vândut TIR-ul la un preț mic și a închis definitiv afacerea.

Cine a stat retras

La polul opus se află fotbaliștii care au fugit de scandalurile mediatice și au ales un stil de viață cumpătat, axat pe discreție și proiecte de suflet. Miodrag Belodedici, singurul român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite (Steaua și Steaua Roșie Belgrad) a rămas același om modest și cald. „Belo” lucrează de ani buni în cadrul Federației Române de Fotbal, ocupându-se de promovarea fotbalului juvenil și participând la acțiuni caritabile în întreaga țară, departe de opulență.

Costel Gâlcă, unul dintre cei mai tactici mijlocași ai naționalei, a antrenat ultima dată la Rapid (sezonul 2025/2026). Gâlcă și-a păstrat profilul extrem de rezervat și ca antrenor. Fără declarații contondente și fără apariții mondene, tehnicianul își consumă energia exclusiv pe terenul de antrenament și în vestiare. Tibor Selymes și Bogdan Stelea au alternat experiențele de pe banca tehnică cu o viață personală privată, ferită de atenția presei de scandal. Primul în timp ce al doilea obișnuiește să fie, de regulă, analist TV.

Ionuț Lupescu reprezintă un caz aparte. Fostul mijlocaș de la Dinamo și Bayer Leverkusen a urmat cursurile de management sportiv de la Lausanne și , ocupând funcția de șef al Comisiei Tehnice a forului de la Nyon. Cu un statut respectat la nivel mondial, și și-a menținut un profil profesional înalt și o viață personală foarte elegantă pe parcursul timpului.