Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc

În anii 90, pe prima scenă fotbalistică internă evoluau nume grele din ”sportul rege” autohton, printre care și Ovidiu Hanganu. Ce s-a ales de-a lungul anilor de fotbalistul care a jucat la Dinamo și marca gol după gol în campionat.

Cine a fost Ovidiu Hanganu: drumul de la Corvinul Hunedoara la Dinamo

După Revoluție, . După retragerea din activitatea competițională, unii dintre ei au rămas în fenomen și au cochetat cu meseria de antrenor sau de conducător. Au existat și sportivi, destul de mulți, care parcă s-au evaporat, nu doar din fotbal, ci din întregul spațiu public.

În această categorie îl putem include și pe Ovidiu Hanganu. Născut pe 12 mai 1970 în Ghelari, județul Hunedoara, acesta a fost un fotbalist român care a evoluat pe postul de atacant. Deși la o echipă din provincie, Corvinul Hunedoara, acesta a devenit golgheterul Diviziei A în sezonul 1990-1991.

În 30 de meciuri jucate în urmă cu trei decenii și la doar 21 de ani ai săi, Hanganu devenea atunci singurul fotbalist hunedorean care a câștigat această distincție în tricoul ”alb-albastru”. Grație acestei performanțe unice în fotbalul hunedorean, Hanganu a primit ”cadou” transferul la Dinamo București, dar și selecționarea în echipa României pentru care a evoluat în 12 meciuri și a înscris două goluri. La trupa din ”Groapă”, Hanganu are 12 goluri marcate în 33 de partide.

În cariera sa, fostul mare atacant a mai evoluat și în campionate importante din străinătate. A îmbrăcat tricoul lui Cercle Brugge (1993-1995) – Belgia – și al celor de la Samsunspor (1994), în Turcia. După aventura de peste hotare a revenit din nou în Liga 1, la FC Național București și din nou Corvinul (1996-1997) și chiar Aurul Certej în Liga 3 (2001-2002). Nu avea însă să mai atingă forma de la începutul anilor ’90.

Ce s-a ales de Ovidiu Hanganu, fotbalistul român care a jucat la Dinamo. Ce face acum fostul golgheter al României

În ciuda faimei sale din anii 90, viața lui Ovidiu Hanganu (55 de ani) după ce a pus ghetele în cui nu a fost deloc una roz. Imediat după ce s-a lăsat de fotbal a luat calea ”exilului”. S-a spus că ar fi plecat în Italia, la muncă.

În prezent, multe detalii nu se mai cunosc despre fostul golgheter al fotbalului intern. Apăruseră o serie de informații conform cărora Hanganu ar fi stabilit în Italia și ar lucra aici pe șantier.

Un fost coleg al acestuia, citat de , a oferit câteva informații suplimentare despre viața actuală a lui Hanganu. Din păcate, acesta s-ar fi retras foarte mult și nu ar mai vrea să intre în contact cu fostele sale cunoștințe. ”E ca o persoană dispărută”, mărturisește cu amărăciune fostul coleg.

”Am cam rupt legăturile. Și el a fost cel care le-a rupt, nu noi. S-a retras, e prin Italia. Și noi am încercat să mai ieșim cu el, dar a spus că nu-l mai interesează. Nu prea mai vrea să vorbească, s-a retras, așa…

Când l-am văzut ultima oară, era destul de supărat De când a plecat, pur și simplu i s-au șters urmele, e ca o persoană dispărută. Nu știm nimic despre el, nici așa, nici așa… Nici dacă lucrează, nici unde lucrează, nimic! Știam într-o perioadă că e prin Bologna, atât”, a spus acesta, sub protecția anonimatului.

Ce spuneau foștii colegi despre Ovidiu Hanganu. Cornel Dinu: ”Avea un simț specific al golului și o intuiție nativă”

De-a lungul timpului, foștii colegi ai lui Ovidiu Hanganu îl descriau pe acesta ca pe un fotbalist extraordinar, dar cu multe carențe în afara dreptunghiului verde. Se pare că avea probleme cu viața extra-sportivă. ”Ce fotbalist a fost. Cine nu și-l mai amintește pe Hanganu. Îi plăcea și viața, dar nu mai mult ca alții”, spunea în urmă cu mai mulți ani un fost coleg de la Corvinul Hunedoara, Nelu Mitrică, citat de .

, a avut și el cuvinte de laudă pentru Hanganu. Îl descria ca pe un atacant cu un simț înnăscut al golului. Recunoaște că i-a lipsit în 1992, la un meci din Belgia.

”Era un tip introvertit, foarte închis în el, dar, ca fotbalist, un băiat cu forță de pătrundere, care depindea foarte mult de serviciul colegilor. Altfel, trecea neobservat, nu deranja pe nimeni. Cred că avea probleme în interior.

Mi-l aduc aminte ca pe un atacant oportunist, cu un simț specific al golului și o intuiție nativă, care l-au ajutat să devină golgheter. Știu că mi-a lipsit și el, și Balint la partida din Belgia, din 1992, când a trebuit să improvizez cu Ilie Dumitrescu pe post de vârf”, a spus ”Mister”, pentru sursa citată.