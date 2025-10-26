Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat într-unul dintre cele mai bogate orașe din lume, unde joacă fotbal la amatori

ADVERTISEMENT

În 2022, campioana en-titre a României transfera cu surle și trâmbițe un apărător care jucase foarte bine la Sepsi Sf. Gheorghe și la CFR Cluj. La echipa lui Gigi Becali, fundașul nu s-a impus deloc, ba dimpotrivă. Avea să fie dat afară după nici 10 meciuri.

Unde joacă în prezent fundașul pe care Gigi Becali l-a dat afară după 4 meciuri în Liga 1

În mod aproape tradițional, foarte mulți jucători cumpărați sau veniți liber de contract la FCSB au ”reușit” să-l impresioneze sau să-l supere pe Gigi Becali după doar câteva meciuri sau chiar minute în tricoul campioanei. Sunt nenumărate cazurile în care latifundiarul a ieșit cu declarații în care și-a distrus proprii jucători, în ciuda faptului că unii dintre ei abia se acomodaseră la club.

ADVERTISEMENT

Din cauza evoluțiilor sale considerate modeste, Rachid Bouhenna, un francez cu origini algeriene, a avut o viață efemeră în curtea FCSB-ului. Interesant este faptul că acesta a fost o țintă mai veche pentru roș-albaștri. A fost dorit încă din vara anului 2021, când se despărțise de Sepsi. Atunci, el optase pentru CFR Cluj.

La FCSB nu a avut un parcurs îndelungat. Ba dimpotrivă, a fost trecut rapid pe ”linie moartă”. Apoi, la începutul anului 2023, el a semnat cu clubul Ionikos Nikeas, din Grecia. Noua sa echipă a retrogradat în liga secundă, iar fostul jucător al FCSB a rămas liber de contract de la 1 iulie acel an.

ADVERTISEMENT

În 2023-2024, Bouhenna a mai avut o tentativă în fotbalul intern, evoluând puțin pentru Poli Iași. De aici, viața sa profesională a luat-o abrupt la vale. Ajuns pe final de carieră, jucătorul de 34 de ani locuiește în Dubai, unde activează într-un domeniu extrem de profitabil: este dezvoltator imobiliar.

ADVERTISEMENT

În această vară, . A parafat un contract cu The Football Circle, echipă aflată în liga a treia din Emiratele Arabe Unite. Aici nu are nicio emoție privind statutul său și evoluează meci de meci. Nivelul actualei competiții este unul net inferior față de cel jucat în trecut, notează .

De ce l-a dat afară Gigi Becali pe Rachid Bouhenna de la FCSB

”Divorțul” lui Rachid Bouhenna de FCSB . S-a întâmplat după un meci al campioanei cu Chindia, de pe Arena Națională. Fundașul l-a supărat pe patron, care l-a schimbat în minutul 68 cu Dawa.

ADVERTISEMENT

Faza reclamată de Becali din meciul cu echipa dâmbovițeană s-a petrecut după nici o jumătate de oră de joc. În minutul 22, Bouhenna a fost depășit de Popadiuc la primul gol al Chindiei cu FCSB. Mijlocașul lateral a ajuns în posesia mingii înainte ca stoperul roș-albatrilor să degajeze. Apoi, a înaintat spre poartă și a deschis scorul.

”Bouhenna nu mai calcă iarba, nu mai vede iarba FCSB-ului în viața lui. Poate să plece. N-a fost un meci dificil cu Chindia, a fost un meci distrus de Bouhenna, la primul gol a zis că nu vrea mingea, apoi la al doilea gol l-a încurcat pe Tamm. Bouhenna a greșit și cu Rapidul. Am zis că nu mai critic jucătorii, dar îi zic că mai bine să plece decât să stea aici.

La revedere, tată, i-am dat bani, îi mai dau niște bani și gata. La FCSB vine lumea să vadă spectacol, cumpără biletele într-o oră, n-are voie adversarul să ajungă la poartă”, a declarat Gigi Becali, înainte de a-l da afară pe Rachid Bouhenna, potrivit .

Cum a explicat Rachid Bouhenna plecarea sa de la FCSB

În 2023, în anul în care era îndepărtat de FCSB, jucătorul francez vorbea deschis despre aventura sa la echipa lui Gigi Becali. El punea forma sa mai slabă pe o accidentare survenită chiar în pre-sezon.

”Am plecat de la FCSB pentru că situația mea nu era bună acolo. M-am accidentat la începutul perioadei de pregătire și nu am avut timp să îmi intru în formă și să mă adaptez la echipă. Totodată, nici echipa nu a jucat bine în acea perioadă.

(n.r. dacă ar putea da timpul înapoi, s-ar mai transfera la FCSB?) Da. Acesta este fotbalul. Uneori lucrurile funcționează și ești într-o poziție bună, alteori nu”, a spus Bouhenna, tot pentru cei de la Digi.