Ce s-a ales de Gheorghe Visu după rolul emblematic din „Inimă de Țigan”? „Umblam pe platou cu costumul lui State și mă credeam de neatins! Azi mi-e frică.”

A făcut istorie în rolul lui State Potcovaru din „Inimă de Țigan” și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai generației sale. Dar ce s-a ales de Gheorghe Visu după ce reflectoarele s-au stins? Artistul vorbește cu sinceritate despre fricile sale, momentele de rătăcire și cum l-a schimbat faima care, odinioară, îl făcea să se simtă invincibil.

Ce-a mai rămas din State Potcovaru? Gheorghe Visu recunoaște cu sinceritate: „Azi mi-e frică.”

Gheorghe Visu și Nicoleta Luciu se cunosc de ani buni, din perioada în care făceau furori în serialul fenomen „Inimă de Țigan”, difuzat la începutul anilor 2000. Pe platourile de filmare, între ei s-a legat o relație de respect și colegialitate care a rezistat în timp.

Invitat în podcastul moderat de actriță, Visu și-a deschis sufletul și a rememorat începuturile sale în actorie, povestind cu sinceritate cum a fost prima lui experiență în fața camerelor.

„Când am dat prima dată examen la teatru am picat și a existat o discuție între doi profesori de atunci și cred că cuvântul care mă poate caracteriza pe mine e „special”. De-a lungul întregii cariere am văzut asta. Nu că sunt controversat sau… dar foarte tare aș vrea să fac lucrurile altfel azi.

În ziua în care mi-am scos buletinul, mi-am scos și gipsul de la mână pentru că aveam mâna în gips. Și în ziua aia, cu niște biciclete, pe undeva în televiziunea veche, în Molier 2, nu știu dacă știi cam pe unde e asta, am făcut prima filmare pentru televiziune. În vremea aia nu existau înregistrări. În vremea aia intrai direct în emisiune și jucai live, dacă pot să zic așa.”, a mărturisit Gheorghe Visu, în .

Ce-l mai sperie azi pe Gheorghe Visu? Adevărul crud din spatele succesului uriaș!

Ajuns la o vârstă matură și cu o carieră impresionantă în spate, cu o sinceritate dezarmantă că teama de moarte a devenit cel mai puternic sentiment care îl însoțește în prezent.

De asemenea, la întrebarea Nicoletei referitor la frici, acesta admite că nu succesul l-a speriat, ci golul care i-a urmat. Experiențele de viață l-au făcut să privească altfel tot ce urmează. Actorul mărturisește că, la apogeul celebrității sale, era cuprins de o aroganță mascată de costumul emblematic al personajului State, oamenii uitând uneori că în spatele notorietății există și alte roluri care au trecut neobservate.

„Probabil că îmi este frică de moarte! Asta este cea mai mare teamă a mea. Nu mi-a frică de succes, mi-a fost abia după ce a trecut. Îmi este în continuare frică. De aceea, pipăi foarte bine drumurile pe care le apuc de acum încolo. Pot să recunosc că am stat cu nasul pe sus până la un moment dat. Cred că deja aveam costumul roșu a lui State pe mine.

Umblam în el între masă și locul de filmare, nu mai știu cu cine am vorbit, dar am zis: când trec eu pe stradă, mă vede toată lumea. Atunci acela a spus, da pentru că ești în roșu. Atunci mi-am dat seama ce am spus. Atunci am conștientizat că oamenii nu știu ce am mai realizat eu. Nu știu că am jucat și în Iubire ca-n filme. Cu atât mai puțin în ce piese de teatru am jucat.”, a mai precizat cunoscutul actor.