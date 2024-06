Ce s-a ales de Gigel Frone, fostul concurent de la Românii au Talent, show-ul marca Pro TV. Ce face în 2024, la ceva timp bun după ce nu a mai apărut la televizor

Vă mai aduceți aminte de Gigel Frone de la Românii au talent? Acesta a urcat pe scena competiției în urmă cu 11 ani și i-a cucerit pe jurați prin felul său unic de a interpreta melodii. De asemenea, și publicul de acasă l-a îndrăgit. Ce face artistul în prezent?

Cum s-a schimbat viața lui Gigel Frone după Românii au talent?

Cu vocea și chitara sa, Gigel Frone s-a remarcat în întreaga țară. Viața i s-a schimbat radical odată cu participarea la emisiunea despre talente. Gigel Frone a fost chemat să cânte la tot felul de evenimente, să participe și la alte emisiuni și a interacționat cu vedete care mai de care.

ADVERTISEMENT

Însă, cum succesul nu este etern, Oamenii par că l-au cam uitat, căci interpretul a mărturisit de curând că nu mai are așa multe evenimente, ca odinioară.

Chiar dacă nu mai cântă ca în vremurile bune, Gigel Frone, acum în vârstă de 55 de ani, și-a asigurat alte resurse financiare. . Asta nu e tot, însă.

ADVERTISEMENT

”Nu prea mai am evenimente… Asta este! Cu ani în urmă am mai fost invitat la ziua lui Andi Moisescu să cânt, dar asta este, fiecare și le știe pe ale lor. Anii au trecut, am mers pe drumuri separate. Nu am mai ținut legătura cu nimeni de la Românii au Talent.

Fiecare își vede de treaba lui. Eu îmi urmez proiectele mele, nu stau să aștept să cânt cuiva… Eu îmi văd de proiectele mele”, a declarat Gigel Frone despre viața lui actuală, pentru

ADVERTISEMENT

Mai aflați despre Gigel Frone și că și-a deschis propria agenție de modelling, unde nu este nevoie neapărat de frumusețe, spune artistul. De altfel, chiar dacă are afacerile sale, el spune că nu refuză noi oportunități de muncă.

”Mi-am deschis o agenție de modelling. Încerc să am modelele mele. Am 3 fete momentan. N-am cerințe… Ele pot fi și măritate și cu copil acasă, contează să arate bine. Nu este concurs de frumusețe. Ele doar își prezintă propriile lor rochii. Nu am colaborări cu designer. Totul se organizează la o sală dintr-un hotel din Capitală.”, a mai spus Gigel Frone.

ADVERTISEMENT

Gigel Frone vrea să organizeze un Revelion

Pentru viitor, Gigel Frone are planuri mari. Își dorește să organizeze un Revelion pe bază de invitații. Până atunci, mai are nevoie de sponsori. Cei care vor întreține atmosfera vor fi amatori. ”Celebritățile nu știu dacă vin”, mai spune artistul.

”În 2025 vreau să organizez un Revelion pe bază de invitații. Bineînțeles, îmi trebuie sponsori. Eu lucrez cu amatori și amatoare…Celebritățile nu știu dacă vin. S-ar putea să vina Ana Ciulpan, ea a mai cântat la evenimentele organizate de mine.”, a mai declarat Gigel Frone.