Ce s-a ales de Gina Gogean, gimnasta de aur care a bucurat milioane de români. Ce face acum, a ajuns de nerecunoscut și a trăit o dramă uriașă

Gina Gogean a fost una dintre cele mai mari gimnaste ale României. La Jocurile Olimpice de la Atlanta din anul 1996 a fost foarte aproape să obțină aurul olimpic. Aceasta a luat argintul la individual compus, iar ulterior bronzul la bârnă, sărituri și cu echipa.

Cu ce se ocupă acum Gina Gogean

Anii au trecut, iar în prezent, Gina Gogean are 48 de ani. Aceasta nu a renunțat definitiv la sport, astfel că în continuare, le ajută pe tinerele talentate de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva.

Fosta mare gimnastă are un băiat de 14 și este căsătorită. Totodată, când vine vorba de viața personală, aceasta este o fire cât se poate de discretă. De altfel nici pe rețelele de socializare nu este chiar atât de activă.

Din spațiul public s-a retras de mult, astfel că puțini mai știu ce se întâmplă cu ea. Un lucru este cert și anume că în viața fostei mari gimnaste a avut loc un eveniment tulburător în urmă cu aproape un an de zile.

Drama trăită de marea gimnastă

În primăvara anului trecut a avut loc în Piscu, județul Galați. Conform relatărilor de atunci, o femeie a adormit la volan, iar automobilul în care se mai afla și o femeie în vârstă a intrat pe contrasens, într-un tir.

Poliția a transmis ulterior că pasagera în vârstă de 72 de ani a murit. Șoferița de 50 de ani în schimb a supraviețuit. Iar cel mai trist a fost momentul în care s-a aflat că la volan era chiar Maricica, sora faimoasei gimnaste Gina Gogean.

Maricica, de profesie medic pediatru, a adormit în timp ce conducea mașina. Aceasta a ajuns la spital cu răni grave, iar femeia de 72 de ani care a murit era mama lor, Anica. Aceasta era la rândul ei medic pediatru la Spitalul de Copii din Galaţi.

Momentul a marcat-o profund pe marea gimnastă. Aceasta nu a oferit declarații despre cele întâmplate și nici nu a dezbătut prea mult subiectul. De altfel accidentul nu a mai fost discutat de la acel moment.

Ce reușite a bifat Gina Gogean în cariera sa

Revenind la anii în care strălucea în gimnastică, de-a lungul carierei sale, Gina Gogean a obținut două medalii de argint și trei de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 și Atalanta 1996.

Totodată, aceasta și-a trecut în palmares 9 medalii de aur la Mondiale şi 5 de medalii de aur şi la Europene. Astfel, gimnasta a reușit să se facă remarcată ani la rând și până când a decis să își încheie cariera. Iar ca ea mai sunt și .