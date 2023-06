Ce s-a ales de Ilinca Stan, fetița care a făcut senzație la Românii au talent 2021 alături de Eugenia Nicolae. Ce face acum, de când n-a mai apărut la TV

Ce s-a ales de în show-ul de talente de la Pro TV în anul 2021 alături de o artistă foarte apreciată de publicul român. Ce face acum copila în vârstă de 12 ani, de când n-a mai apărut la TV.

O mai știi pe Ilinca Stan de la Românii au talent 2021? Ce face după ce a uimit telespectatorii performând împreună cu Eugenia Nicolae

O mai știi pe Ilinca Stan de la Românii au talent 2021? Ei bine, copila a dezvăluit ce face după ce a uimit telespectatorii performând împreună cu artista Eugenia Nicolae. Fosta concurentă de la Pro TV își urmează mai departe visul.

Face canto și pian de la vârsta de 6 ani, profesoară fiindu-i chiar renumita cântăreață de muzică ușoară. Acum fetița a lansat piesa Copii care vorbește despre copilărie și visurile pe care le au cei mici pentru „când vor fi mari”.

Videoclipul poate fi urmărit pe Youtube de câteva zile, unde tânăra solistă a primit deja numeroase mesaje din partea urmăritorilor. Versurile piesei sunt compuse de artista Eugenia Nicolae și Rimenescu, pe numele său real Liviu Tănăsoiu.

De la filmări nu au lipsit prietenii și colegii artistei Ilinca Stan. Fosta concurentă de la 2021 s-a simțit foarte bine alături de toți cunoscuții săi, mulțumindu-le tuturor pentru implicarea de care au dat dovadă.

Ilinca Stan de la Românii au talent 2021, piesă nouă

Ilinca Stan de la Românii au talent 2021 a vorbit și despre noua sa piesă pentru care a avut câteva emoții, mai ales înainte de a începe filmările videoclipului. Cântăreața nu a reușit să doarmă două nopți, dar în cele din urmă s-a distrat în ziua cu pricina.

„Înregistrarea piesei a fost un pas ușor pentru că deja eram obișnuită de la alte înregistrări. Nu aveam emoții. Totul a fost rapid și cum spuneam, nu am avut emoții cât am fost acolo, dar atunci când am plecat din studio, am început să îmi fac griji:

«Dacă am greșit o notă? Dacă nu o să iasă bine?». Dar am realizat că îmi fac prea multe gânduri. Știam că totul o să fie bine. Atunci când am filmat clipul am avut multe emoții. Nu am dormit 2 seri. Eram foarte obosită.

Când am început filmarea clipului nu am mai avut atâtea emoții. Producătorul clipului, Liviu Rimenescu și mama mea, m-au ajutat să trec peste emoții. Atunci când am schimbat locația și m-am întâlnit cu ceilalți copii, m-am simțit mult mai bine.

Filmarea videoclipului a fost o experiență interesantă care aș dori să se repete”, a declarat Ilinca Stan de la Românii au talent 2021 pentru . Fosta concurentă de la Pro TV visează să aibă o carieră în industria muzicală.