Ce s-a ales de Ionela Tîrlea, vicecampioana olimpică ce a bucurat sute de mii de români. Ce face astăzi

Au trecut mai bine de 20 de ani de când Ionela Tîrlea a adus bucurie în țara noastră. Iată ce s-a ales de vicecampioana olimpică ce a adus mândrie în sufletele a sute de mii de români, ajunsă la vârsta de 50 de ani.

Ce face în prezent Ionela Tîrlea

Ionela Tîrlea este un nume care a făcut istorie în sportul de performanță. care susține că viteza este limbajul său deține în palmaresul personal medalia de aur la Campionatul European de la Budapesta din 1998.

A cucerit încă o medalie de aur la Campionatul European din 2002, la München, la 400 m garduri. În 1999, la Campionatul Mondial în sală a primit aurul la proba de 200 m. A participat de patru ori la Jocurile Olimpice, la edițiile din 1996, 2000, 2004 și 2008.

Cel mai bun rezultat a fost obținut la de vară de la Atena din 2004. Acela a fost momentul în care a primit medalia de argint la 400 garduri, victorie uriașă care a bucurat o țară întreagă.

A decis să se retragă din activitate în aprilie 2009. Foarte puține persoane știu că în prezent Ionela Tîrlea locuiește în București și că lucrează la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Vicecampioana mondială este o familistă convinsă.

Ionela Tîrlea, implicată în viața de familie

„Lucrez la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, îmi place ceea ce fac. Sunt în sport, simt fenomenul în continuare, doar că nu de pe stadion. Pot să spun că din spatele lor, de la birou.

Nu am experimentat niciodată dacă e un consum mai mare ca antrenor, dar mergând la competiții de atletism sau la cele de înot ale fiicei mele, îmi dau seama că un antrenor se simte ușor neputincios.

Nu am fost tentată niciodată să mă fac antrenoare, dar nu se știe niciodată”, declara în 2025, fosta atletă, pentru . Ionela Tîrlea este activă în social media, unde postează imagini din viața de familie.

E recunoscătoare pentru fiica sa, Ilinca, pe care o are din mariajul cu Daniel Manolache. Căsnicia a durat doar 2 ani. Fata este pasionată de sport. Nu-i calcă pe urme vedetei considerate una dintre cele mai valoroase atlete din România în ultimii 30 de ani, adorând să înoate.

Copila merge deja la competiții sportive. Internauții sunt de părere că are cui semăna. Mama sa a dat dovadă de multă ambiție pe parcursul carierei sale. Ionela Tîrlea deține 17 recorduri naționale în probele de sprint și garduri.