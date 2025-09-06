Sport

Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani

Vi-l mai amintiți pe Iulian Filipescu, fundașul de care Carlos Valderrama & co. nu puteau trece Coupe du Monde 1998? Ce s-a ales azi de preferatul lui Anghel Iordănescu.
Adrian Baciu
06.09.2025 | 17:00
Ce sa ales de Iulian Filipescu Ce face acum preferatul lui Anghel Iordanescu din perioada Generatiei de Aur din ce face bani
Ce se întâmplă azi cu Iulian Filipescu, fostul fundaș al Generației de Aur.

Iulian Filipescu (51 de ani) a fost un jucător important al Generației de Aur, un preferat al legendarului antrenor Anghel Iordănescu. Cu trecerea timpului, a venit și retragerea sa din activitate. Sportivul a dispărut aproape total din lumina reflectoarelor. Ce s-a ales azi de Filipescu?

Cine e Iulian Filipescu și ce carieră a avut

Cei mai tineri dintre iubitorii fotbalului din România probabil că nu mai știu cine a fost Iulian Filipescu. Pe undeva este de înțeles dat fiind faptul că, spre deosebire de colegii săi din Generația de Aur, acesta a preferat să se retragă din spațiul public autohton și chiar din fenomen.

Iulian Filipescu s-a remarcat ca un fotbalist foarte bun în istoria naționalei. A fost implicat în unele meciuri care vor rămâne mereu de referință. Cu el în apărare, tricolorii au reportat succese de răsunet la Campionatul Mondial din Franța 1998 și la Euro 2000 găzduit de Belgia și Olanda.

Cei care urmăresc fenomenul nu pot uitat nici acum faptul că naționala, cu Filipescu în linia defensivă, s-a impus în fața Columbiei și a Angliei în 1998. Apoi, în 2000, Generația de Aur a învins Anglia cu 3-2 în meciul decisiv din grupe. Și atunci, Filipescu alcătuia linia de fundași alături de Gică Popescu, Cristi Chivu și Cosmin Contra.

Dacă ne uităm la întreaga carieră a lui Filipescu, vedem că acesta a debutat în fotbal în 1991, la Faur București. Încă de atunci evolua pe postul de fundaș, unul care l-a consacrat. Pasul care i-a schimbat viața l-a făcut în 1992. A ajuns la Steaua, club pentru care a evoluat în 112 meciuri (1992-1997) și a înscris 8 goluri.

În străinătate a plecat în 1997. Semna atunci cu granzii Turciei, Galatasaray Istanbul. A jucat aici în 59 de meciuri și a înscris 5 goluri. Cel mai important campionat în care a jucat a fost Primera Division, actuala La Liga. A jucat aici din 1999 până în 2003, la Real Betis. A bifat pentru iberici 127 de meciuri, marcând 8 goluri.

Apoi, în 2003 s-a transferat la FC Zurich (Elveția) unde a jucat până în 2006. Din 2006 până în 2008 a fost în lotul echipei MSV Duisburg din Germania. Pentru prima reprezentativă a României a jucat în 52 de meciuri și a înscris un gol în perioada 1996 – 2003.

  • 5 titluri de campion cu Steaua a strâns în carieră Iulian Filipescu
  • 2 campionate și o cupă cu Galatasaray mai are fundașul
Ce s-a ales de Iulian Filipescu, cu ce se ocupă acum și din ce face bani

Mulți se întreabă ce s-a ales de Iulian Filipescu. După cum am mai punctat, el a dispărut complet din spațiul public şi duce o viață discretă. În prezent el locuiește în Spania, la Oviedo. Conform AS.ro, el are aici o firmă cu care recondiționează mașini de epocă şi pe care le vinde.

Ajuns la vârsta de 51 de ani, fostul fundaș al Generației de Aur obţine venituri care îi permit să ducă o viață lipsită de griji. În mai 2024, Arena Națională a găzduit un meci-eveniment: partida de adio a Generației de Aur. Pe lângă Hagi, Popescu, Petrescu sau Ilie Dumitrescu, la eveniment a luat parte și Iulian Filipescu.

Cu ce colegi din Generația de Aur mai ține legătura Iulian Filipescu

La evenimentul din urmă cu un an, Iulian Filipescu a acordat, pentru prima oară în ultimul deceniu, un interviu presei din România. ”Planurile mele sunt să rămân aici, la Oviedo. Nu mă interesează să mă întorc în fotbalul românesc. Eu trăiesc aici, copiii mei sunt aici”, spunea Iulian Filipescu în urmă cu un deceniu fostul apărător, pentru Libertatea.

Acum, Filipescu a dezvăluit care sunt colegii din Generația de Aur cu care mai ține legătură. I-a enumerat aici pe Costel Gâlcă, Marius Lăcătuș, Gică Craioveanu, Lucian Marinescu și Gică Popescu.

Cine este soția lui Iulian Filipescu

Dacă Iulian Filipescu este o figură cunoscută pentru fanii fotbalului, soția sa a stat mereu departe de lumina reflectoarelor. Anul trecut, fostul mare fundaș și partenera sa de viață au avut o apariție extrem de rară în spațiul public. S-a întâmplat la dineul oficial care a avut loc înaintea meciului de retragere al Generației de Aur.

iulian filipescu soția Nicoleta
Iulian Filipescu și soția Nicoleta.

În vârstă de aproximativ 50 de ani, Nicoleta a avut o apariție elegantă la brațul soțului său. Cei doi locuiesc în Spania, în apropiere de Oviedo, iar aparițiile în spațiul public din România sunt extrem de rare. S-au căsătorit în 1999.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
