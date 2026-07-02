Sport

Ce s-a ales de Jeremie Njock, unul dintre cei mai cunoscuți atacanți străini care au ajuns în România. Meseria care i-a schimbat viața

Jeremie Njock a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți atacanți străini care au ajuns în România. Ce s-a ales de fotbalistul care a impresionat la Craiova.
Adrian Baciu
02.07.2026 | 09:45
Ce sa ales de Jeremie Njock unul dintre cei mai cunoscuti atacanti straini care au ajuns in Romania Meseria care ia schimbat viata
Ce s-a ales de Jeremie Njock, fostul golgheter de la Craiova. Meseria surprinzătoare pe care o are la 46 de ani. Sursa foto: Facecook / gds.ro / colaj Fanatik
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După Revoluție, în fotbalul românesc au ajuns foarte mulți jucători străini. Fără doar și poate, camerunezul Jeremie Njock (46 de ani), a fost unul dintre cei mai cunoscuți atacanți de peste hotare care au ajuns în România. Ce face, în prezent Njock, un fotbalist care și-a lăsat amprenta serios pe la Universitatea Craiova și UTA Arad.

Ce mai face și cu ce se ocupă fostul atacant al Craiovei, Jeremie Njock: ”Este o muncă importantă, care mi-a schimbat viața”

Fanii fotbalului, specialiștii și cei mai importanți comentatori recunosc la unison faptul că Jeremie Njock a fost unul dintre cei mai buni atacanți străini care au jucat în prima noastră ligă la începutul anilor 2000. Acesta a evoluat prima dată pentru UTA Arad, venind de la Stuttgarter Kickers. Pe meleagurile noastre, redutabilul vârf a atins apogeul în tricoul celor de la FC Universitatea Craiova.

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Au trecut aproape două decenii de la plecarea lui Njock din România. A locuit mulți ani în Belgia. Acum, fostul fotbalist a acordat un interviu presei din România în care a făcut dezvăluiri inedite despre viața sa din prezent. Jeremie are două ocupații. A rămas în fotbal oarecum, fiind preparator fizic la o formație din țara natală. E vorba de Fauve Azur.

În paralel, acesta a intrat și pe drumul credinței de câțiva ani. El predică în fața a sute de oameni în țara sa natală, fiind pastor. ”(n.r. Cu ce te ocupi acum. Ai vreo funcție într-un club?) Am două roluri. În primul rând sunt preparator fizic. Fac pregătire pentru jucători, pentru echipe. Am fost în prima ligă din Camerun ca preparator fizic.

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Și de asemenea sunt pastor (…) Este surprinzător, dar sunt pastor. Este o muncă foarte importantă care mi-a schimbat viața. Știu câțiva pastori în România. Știu că este o muncă foarte importantă. Eu m-am născut din nou în 2012. Am făcut școala biblică în Belgia. De fapt sunt pastor în Camerun. Asta este grozav!”, spune fostul jucător din România, pentru gsp.

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Ce cifre a avut Jeremie Njock în fotbalul românesc

În perioada petrecută la Arad, atacantul camerunez a marcat 9 goluri în 23 de meciuri. Forma sa a atras atenția celor de la FC Universitatea Craiova. În Bănie, Jeremie Njock a ajuns în 2003. Aici, într-un singur sezon, camerunezul avut cifre foarte bune. A marcat 15 goluri în 33 de meciuri. S-a transferat apoi la Mons, în Belgia.

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Pentru Njock a mai existat o aventură la Craiova, în 2007. Forma anterioară nu s-a mai repetat. Acesta a jucat doar 12 meciuri și a marcat patru goluri, fiind împrumutat la Tubize. În general, Jeremie Njock a fost un fotbalist care a schimbat foarte multe echipe în cariera sa, dar și multe țări. A evoluat în țara natală, Camerun, dar și în Elveția, Germania, Franța, Belgia, Maroc, Qatar, Portugalia, asta în afară de aventura din România. Are în CV echipe ca Stade Brestois, Mons, Stuttgarter Kickers, Estoril, Arouca, UTA, FCU Craiova și Moreirense.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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