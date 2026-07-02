Ce s-a ales de Jeremie Njock, unul dintre cei mai cunoscuți atacanți străini care au ajuns în România. Meseria care i-a schimbat viața

ADVERTISEMENT

După Revoluție, în fotbalul românesc au ajuns foarte mulți jucători străini. Fără doar și poate, camerunezul Jeremie Njock (46 de ani), a fost unul dintre cei mai cunoscuți atacanți de peste hotare care au ajuns în România. Ce face, în prezent Njock, un fotbalist care și-a lăsat amprenta serios pe la Universitatea Craiova și UTA Arad.

Ce mai face și cu ce se ocupă fostul atacant al Craiovei, Jeremie Njock: ”Este o muncă importantă, care mi-a schimbat viața”

Fanii fotbalului, specialiștii și cei mai importanți comentatori recunosc la unison faptul că Jeremie Njock a fost unul dintre cei mai buni atacanți străini care au jucat în prima noastră ligă la începutul anilor 2000. Acesta a evoluat prima dată pentru UTA Arad, venind de la Stuttgarter Kickers. Pe meleagurile noastre, redutabilul vârf a atins apogeul în tricoul celor de la FC Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Au trecut aproape două decenii de la plecarea lui Njock din România. A locuit mulți ani în Belgia. Acum, fostul fotbalist a acordat un interviu presei din România în care a făcut dezvăluiri inedite despre viața sa din prezent. Jeremie are două ocupații. A rămas în fotbal oarecum, fiind preparator fizic la o formație din țara natală. E vorba de Fauve Azur.

În paralel, acesta de câțiva ani. El predică în fața a sute de oameni în țara sa natală, fiind pastor. ”(n.r. Cu ce te ocupi acum. Ai vreo funcție într-un club?) Am două roluri. În primul rând sunt preparator fizic. Fac pregătire pentru jucători, pentru echipe. Am fost în prima ligă din Camerun ca preparator fizic.

ADVERTISEMENT

Și de asemenea sunt pastor (…) Este surprinzător, dar sunt pastor. Este o muncă foarte importantă care mi-a schimbat viața. Știu câțiva pastori în România. Știu că este o muncă foarte importantă. Eu m-am născut din nou în 2012. Am făcut școala biblică în Belgia. De fapt sunt pastor în Camerun. Asta este grozav!”, spune fostul jucător din România, pentru gsp.

ADVERTISEMENT

Ce cifre a avut Jeremie Njock în fotbalul românesc

În perioada petrecută la Arad, atacantul camerunez a marcat 9 goluri în 23 de meciuri. Forma sa a atras atenția celor de la FC Universitatea Craiova. În Bănie, Jeremie Njock a ajuns în 2003. Aici, într-un singur sezon, camerunezul avut cifre foarte bune. A marcat 15 goluri în 33 de meciuri. S-a transferat apoi la Mons, în Belgia.

ADVERTISEMENT

Pentru Njock , în 2007. Forma anterioară nu s-a mai repetat. Acesta a jucat doar 12 meciuri și a marcat patru goluri, fiind împrumutat la Tubize. În general, Jeremie Njock a fost un fotbalist care a schimbat foarte multe echipe în cariera sa, dar și multe țări. A evoluat în țara natală, Camerun, dar și în Elveția, Germania, Franța, Belgia, Maroc, Qatar, Portugalia, asta în afară de aventura din România. Are în CV echipe ca Stade Brestois, Mons, Stuttgarter Kickers, Estoril, Arouca, UTA, FCU Craiova și Moreirense.