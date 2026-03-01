Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de un deceniu, la Barcelona evolua un fotbalist extrem de apreciat. Nu era o vedetă care să apară în prim-plan și nici vreun personaj spectaculos. Își făcea însă treaba excelent într-o echipă plină de staruri, precum Messi, Neymar, Luis Suarez, Iniesta, Pique sau Jordi Alba. Ce s-a ales, între timp, de jucătorul acesta. Povestea sa de viață este una extrem de tristă.

Cine a fost Jeremy Mathieu, fundașul pentru care Barcelona a plătit 20 de milioane de euro în 2014

Jeremy Mathieu (42 de ani) a fost un fotbalist francez care a avut o carieră impresionantă în fotbalul european. Apogeul l-a atins în tricoul clubului FC Barcelona, asta după ce anterior a fost extrem de apreciat și la Valencia, rivala catalanilor din La Liga.

Debutul său ca profesionist s-a petrecut la FC Sochaux (Franța), echipă cu care a câștigat Cupa Ligii în 2004. Apoi a evoluat la Toulouse (2005–2009), unde s-a impus ca fundaș stânga.

În 2009, a lăsat Ligue 1 pentru Spania. A ajuns, liber de contract, la Valencia. A stat nu mai puțin de 5 sezoane pe Mestalla. A îmbrăcat tricoul ”liliecilor” în 182 de meciuri oficiale și a marcat 7 goluri.

La vârsta de 30 de ani, Mathieu face pasul cel mai important al carierei. La cererea lui Luis Enrique, antrenorul Barcelonei, francezul acceptă să semneze cu gruparea catalană. Fostul său club, Valencia, primea 20 de milioane de euro în schimbul transferului său.

. A îmbrăcat tricoul blaugrana în 91 de meciuri oficiale și a marcat 4 goluri. Primul sezon al lui Mathieu aici, 2014-2015, a fost unul de excepție. A câștigat tripla: La Liga – Copa del Rey – UEFA Champions League.

Ce s-a ales de Jeremy Mathieu, fotbalistul care, alături de Messi, Neymar, Iniesta sau Suarez, a câștigat Liga Campionilor

La finalul contractului cu Barcelona, în 2017, Jeremy Mathieu alege să plece în țara vecină, Portugalia. A mai jucat 3 ani la Sporting Lisabona, unde a câștigat trei cupe interne. S-a retras oficial în 2020, după o serie de probleme la genunchi.

În ultimii cinci ani, aproape nimic nu a mai apărut în presă despre Mathieu. Recent, francezul a acordat un interviu pentru beIN Sports în care a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare despre modul în care a decurs viața sa după retragerea din activitate.

și al celor de la Valencia a vorbit deschis despre dificultățile vieții sale după retragerea din fotbal. Încă din 2020, după retragere, Mathieu a trecut printr-o perioadă grea de depresie și izolare. Fotbalistul a spus că tranziția de la viața intensă de fotbalist de top la inactivitate totală i-a afectat puternic sănătatea mintală.

Mathieu a stat luni de zile fără să facă nimic. Salvarea a venit de la un prieten din academia lui Sochaux. Acesta i-a propus un job la un magazin local Intersport (lângă Marsilia). A mai ieșit astfel din casă și și-a creat o rutină.

În interviul acordat pentru beIN Sports și citat de , Mathieu a explicat: ”El (n.r. prietenul său) știa că voiam să ies puțin din casă. Am stat o perioadă fără să fac nimic. Vorbeam cu el și mi-a zis: ‘Este un post liber’. Am ales oferta sa pentru a avea o viață socială”.

Cu ce probleme se mai confruntă Jeremy Mathieu, în afară de cele de ordin mintal

Conform sursei citate, Mathieu încă nu a depășit total depresia. Pe lângă problemele de sănătate mintală, jucătorul a dezvăluit că se confruntă și cu probleme de ordin juridic.

”Nu pot vorbi despre asta. Dacă sunt la Intersport (n.r. lucrez la magazin) este pentru că se întâmplă ceva ce mi-a cauzat destul de multe probleme. Pot doar să spun că sunt implicat într-un proces. Nu o să fac asta pentru totdeauna. A fost ca să am o viață socială”, a mai explicat fostul jucător de la Barcelona.